Con dos actividades para las que se llama a la participación, la Cámara de Senadores inicia el debate sobre proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo provincial vinculados a la protección de los recursos naturales.
Convocan a debatir sobre la protección de Jaaukanigas y Laguna El Hinojo
La Cámara de Senadores realizará dos audiencias públicas con sendas temáticas y proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo Provincial el miércoles 25 de noviembre.
Ambos tendrán lugar el 25 de noviembre y para exponer o concurrir los interesados deberán antes cumplir con un trámite de inscripción, según la información oficial que a continuación se difunde.
En el marco del tratamiento del proyecto de ley de Creación del Parque Provincial Jaaukanigás y de la Reserva Hídrica Natural Provincial Jaaukanigás, tal como lo establece el artículo 64 de la Constitución Provincial se llevará a cabo una audiencia pública a las 16 horas.
Será en el recinto de la Cámara de Senadores, ubicado en Av. Gral. López 3055 de la ciudad de Santa Fe y constituirá un espacio de participación ciudadana para que las personas interesadas puedan expresar sus opiniones, presentar consideraciones y aportar propuestas en relación con la iniciativa.
Las personas interesadas en asistir deberán completar un formulario de inscripción, que se encuentra disponible junto a las condiciones de participación. Para acceder hacer clic aquí.
El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta el lunes 23 de noviembre a las 16 horas.
La realización de esta audiencia irá en concordancia con uno de los mandatos de la reforma de la Constitución Provincial de 2025. Vale recordar que la Carta Magna establece en su Artículo N° 64 que "el Poder Legislativo debe convocar a audiencias públicas previas a la aprobación de proyectos de ley en materia ambiental y de servicios públicos".
El proyecto, remitido por el Poder Ejecutivo mediante el Mensaje N.º 28/2026, plantea la creación de dos figuras de protección ambiental complementarias.
Por un lado, un Parque Provincial sobre una superficie de 7.767,8 hectáreas de islas fiscales y, por otro, una Reserva Hídrica Natural Provincial que comprenderá aproximadamente 120.000 hectáreas, incluyendo los principales cursos de agua, riachos y tributarios del río Paraná.
La iniciativa tiene como finalidad proteger uno de los ecosistemas de mayor diversidad biológica de la región, reconocido internacionalmente en el marco de la Convención Ramsar, promoviendo la conservación de la biodiversidad, la investigación, la educación ambiental y el desarrollo de actividades turísticas y económicas compatibles con la preservación del ambiente.
Asimismo, contempla la elaboración de un Plan de Manejo para ambas áreas protegidas, que deberá establecer los lineamientos de conservación, ordenamiento y desarrollo sostenible, con participación de los municipios involucrados, las comunidades originarias, instituciones especializadas y la ciudadanía en general.
De esta manera, la Cámara de Senadores habilita un ámbito de participación y escucha ciudadana en torno a una iniciativa que involucra la protección ambiental, los recursos hídricos y el desarrollo sostenible de una región de especial importancia para la provincia de Santa Fe.
A las 18
La ciudadanía también podrá debatir sobre otro proyecto para incorporar el área al Sistema de Áreas Naturales Protegidas a los inmuebles que conforman la "Laguna El Hinojo", tal como lo establece el artículo 64 de la Constitución Provincial.
La audiencia tendrá lugar a las 18 horas en el recinto, y para participar será necesario inscribirse en el siguiente enlace, hasta las 16 del lunes 23:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd27sm2EjLlmqOkmkTvv5A1Fp5Zg-VvF7SmxER6MqZu2gPFw/viewform
El proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo en el Mensaje N.º 29/2026 y plantea el traspaso de bienes que pertenecen a la Municipalidad de Venado Tuerto y comprenden una superficie total de 484,46 hectáreas.
La iniciativa se enmarca en el convenio suscripto el 10 de agosto de 2024 entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia y las autoridades municipales. Ambas partes acordaron gestionar la incorporación de estos terrenos al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de promover su uso responsable, cuidado y conservación.
Entre los compromisos establecidos se encuentran el mantenimiento de la calidad del paisaje mediante prácticas de manejo adecuadas, el asesoramiento técnico por parte de la autoridad ambiental provincial y la implementación de medidas de protección. Asimismo, se prevén regulaciones para aquellas intervenciones que puedan alterar los ambientes naturales o seminaturales que conforman el área.