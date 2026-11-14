Departamento Castellanos

Ataliva: concluyeron las obras de saneamiento y avanzan las mejoras viales

La red cloacal quedó concluida y permitirá mejorar las condiciones sanitarias de la localidad del departamento Castellanos. En paralelo, se ejecutan obras de infraestructura vial en distintas calles, con inversiones que superan los $286 millones entre ambos proyectos.