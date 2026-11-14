La localidad de Ataliva, en el departamento Castellanos, cuenta con su obra de desagües cloacales finalizada. La intervención permitió completar la red en el ejido urbano y mejorar las condiciones de saneamiento para los habitantes. Al mismo tiempo, se desarrollan nuevos trabajos de cordón cuneta y pavimento de hormigón en diferentes sectores de la localidad.
Ataliva: concluyeron las obras de saneamiento y avanzan las mejoras viales
La red cloacal quedó concluida y permitirá mejorar las condiciones sanitarias de la localidad del departamento Castellanos. En paralelo, se ejecutan obras de infraestructura vial en distintas calles, con inversiones que superan los $286 millones entre ambos proyectos.
La obra cloacal fue ejecutada a través del Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Agua y Saneamiento de la provincia. Entre sus principales objetivos se encuentra mejorar las condiciones sanitarias, reducir los riesgos ambientales y eliminar la necesidad de utilizar pozos absorbentes y cámaras sépticas en los sectores incorporados al sistema.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que los trabajos incluyeron nuevos tramos colectores, cruces bajo rutas provinciales, la impermeabilización de la estación elevadora y la instalación de un grupo electrógeno para garantizar la continuidad del servicio ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico.
Con el funcionamiento del sistema, los efluentes son conducidos mediante cañerías cerradas hasta la planta de tratamiento, lo que permite reducir los problemas asociados a los sistemas individuales de disposición de líquidos cloacales.
Una red con infraestructura para el tratamiento de efluentes
Desde la Secretaría de Agua y Saneamiento detallaron que la intervención contempló el tendido de 245 metros de cañería colectora de PVC en veredas y la ejecución de dos cruces especiales por debajo de rutas provinciales, entre ellos uno correspondiente a la Ruta Provincial N° 62.
Además, se realizaron adecuaciones en las bocas de registro y se concretó la conexión eléctrica de la planta de tratamiento. La estación elevadora también fue acondicionada y equipada con un grupo electrógeno de gran potencia, destinado a asegurar su funcionamiento ante posibles cortes de energía.
La infraestructura permitirá mejorar el manejo de los efluentes domiciliarios y las condiciones de saneamiento de la comunidad.
Para completar el sistema cloacal, se destinó una inversión superior a los 172 millones de pesos.
Cordón cuneta y pavimento en distintos sectores
En paralelo a la finalización de la red cloacal, se llevan adelante nuevas obras de infraestructura urbana mediante trabajos coordinados entre la Provincia y la Comuna de Ataliva.
El proyecto contempla la ejecución de cuadras de cordón cuneta y pavimento de hormigón en las calles Lamadrid, 1° de Mayo, Castelli, Belgrano, Alem, Córdoba, Perú y Paseo Don Picca.
De acuerdo con la información oficial, ya se ejecutaron los primeros tramos de cordón cuneta en las calles Perú y Lamadrid. Las intervenciones buscan mejorar el escurrimiento del agua de lluvia, optimizar la circulación y las condiciones de transitabilidad, además de contribuir al ordenamiento urbano.
El presidente comunal, José Álvarez, destacó la importancia de completar la red cloacal y avanzar con las mejoras viales, al considerar que ambas intervenciones responden a necesidades de infraestructura de la localidad.
Para estas obras urbanas se dispuso una inversión provincial superior a los 114 millones de pesos.