La Ruta Nacional 11 registra distintos frentes de trabajo en territorio santafesino, como parte de las tareas iniciales de mantenimiento y recuperación previstas en el contrato de concesión del corredor vial.
El norte santafesino suma trabajos de bacheo y recuperación sobre la Ruta Nacional 11
Vialidad Nacional supervisa los trabajos que realiza la empresa concesionaria Vías del Paraná Medio sobre distintos tramos de la ruta. Las intervenciones incluyen bacheo, repavimentación, sellado de fisuras, recalce de banquinas y desmalezado, desde Nelson hasta el límite con Chaco.
Las intervenciones, a cargo de la empresa Vías del Paraná Medio, se extienden desde Nelson hasta el límite con la provincia del Chaco e incluyen trabajos sobre la calzada, las banquinas y los espacios laterales de la traza.
Vialidad Nacional realiza tareas de supervisión para controlar los avances y verificar la calidad de las intervenciones ejecutadas por la concesionaria, que tiene a su cargo el mantenimiento y la operación del corredor.
Los trabajos comprenden diferentes modalidades de reparación, de acuerdo con el estado de cada sector. Entre ellas se encuentran el fresado de deformaciones, la colocación de nuevas capas de concreto asfáltico, el bacheo superficial y profundo, y el sellado de fisuras para evitar filtraciones de agua en la estructura del pavimento.
Repavimentación y bacheo entre Nelson y Margarita
En el tramo comprendido entre Nelson y Marcelino Escalada se realizan trabajos de fresado de deformaciones y colocación de nuevas capas de concreto asfáltico en caliente. En algunos sectores también se ejecuta la recomposición de la base de la calzada mediante bacheo profundo, con el objetivo de recuperar las condiciones estructurales del pavimento.
Por su parte, entre Marcelino Escalada y Margarita, las tareas se concentran en el bacheo superficial y el sellado de fisuras con material asfáltico en caliente. Esta última intervención busca impedir el ingreso de agua y evitar un mayor deterioro de la estructura vial.
En ambos sectores, los trabajos requieren reducir parcialmente la circulación sobre el carril intervenido, con paso alternado coordinado por banderilleros.
Intervenciones entre Vera, Malabrigo y Avellaneda
En el tramo comprendido entre Margarita y Avellaneda también se desarrollan tareas de mantenimiento. Vialidad Nacional supervisó trabajos de bacheo superficial, especialmente entre Vera y Malabrigo, donde se utilizaron mezclas asfálticas en caliente y en frío para recuperar las condiciones de transitabilidad.
Además, se realizaron tareas de perfilado y recalce de banquinas en distintos sectores, destinadas a mejorar la estabilidad de los laterales de la calzada.
Desde Avellaneda hasta el límite con la provincia del Chaco, las intervenciones incluyen el sellado de fisuras y bacheos para mejorar la circulación y conservar la superficie de rodamiento.
Desmalezado y mantenimiento de la traza
De manera complementaria, la empresa concesionaria lleva adelante trabajos de corte de pasto y despeje de cartelería y barandas de seguridad a lo largo de todo el corredor bajo su responsabilidad.
Estas tareas forman parte del mantenimiento general de la Ruta Nacional 11 y buscan mejorar las condiciones de visibilidad, señalización y seguridad para quienes transitan por la vía.
Vialidad Nacional continuará con las inspecciones para verificar el cumplimiento de las condiciones de mantenimiento, operación y seguridad vial establecidas en el contrato de concesión.