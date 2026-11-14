A cargo de Vialidad Nacional

El norte santafesino suma trabajos de bacheo y recuperación sobre la Ruta Nacional 11

Vialidad Nacional supervisa los trabajos que realiza la empresa concesionaria Vías del Paraná Medio sobre distintos tramos de la ruta. Las intervenciones incluyen bacheo, repavimentación, sellado de fisuras, recalce de banquinas y desmalezado, desde Nelson hasta el límite con Chaco.