Pronóstico del tiempo

Alerta naranja por tormentas en Santa Fe y otras cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de nivel naranja para Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín en territorio santafesino, además de Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Luis y Santiago del Estero. También rige alerta amarilla en La Capital, Rosario y otros ocho departamentos.