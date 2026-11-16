El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel naranja por fenómenos meteorológicos peligrosos que abarca al centro-oeste de la provincia de Santa Fe junto a sectores de Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Luis y Santiago del Estero.
Alerta naranja por tormentas en Santa Fe y otras cinco provincias
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de nivel naranja para Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín en territorio santafesino, además de Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Luis y Santiago del Estero. También rige alerta amarilla en La Capital, Rosario y otros ocho departamentos.
En territorio santafesino, esta advertencia de mayor severidad comprende específicamente a los departamentos Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín.
De acuerdo con la escala oficial del organismo meteorológico, el nivel naranja significa "Preparate" e implica la probabilidad de que se desarrollen eventos climáticos severos con capacidad de generar riesgos importantes para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
Departamentos santafesinos bajo alerta amarilla
En paralelo a la advertencia naranja, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta de nivel amarillo que cubre una amplia franja del sur, centro y norte de la provincia de Santa Fe. Este aviso incluye a los departamentos La Capital, Caseros, General López, 9 de Julio, San Cristóbal, San Justo, Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo.
Según establece el organismo nacional, el nivel amarillo advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños materiales y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas de la población, por lo que se solicita a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Medidas de prevención ante el temporal
Frente al pronóstico de condiciones climáticas adversas, los organismos de protección civil recomiendan a la población adoptar medidas preventivas concretas antes y durante el desarrollo de las tormentas. Se aconseja permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
Asimismo, se solicita no circular por calles inundadas o afectadas por la caída de ramas, cables y postes, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas de viento.
Asimismo, mantener limpios los desagües y canaletas para facilitar el escurrimiento del agua y preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos personales y teléfono celular cargado ante eventuales cortes en el suministro eléctrico.