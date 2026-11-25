El Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) despliega un operativo de asistencia para atender a los animales que permanecen junto a las familias evacuadas por la crecida del río Paraná.
Animales afectados por la inundación: cómo interviene el IMUSA y dónde avisar
El subsecretario de Desarrollo Sustentable, Jonatan Canavese, explicó cómo se desarrolla el operativo de asistencia, qué tareas realizan los equipos y cuáles son los canales disponibles para solicitar intervención.
Las tareas incluyen controles veterinarios, vacunación, desparasitación, identificación y provisión de alimentos. Además, desde el municipio brindaron recomendaciones para actuar ante la aparición de animales silvestres que buscan refugio en zonas urbanas de Santa Fe.
Jonatan Canavese, subsecretario de Desarrollo Sustentable, explicó en Primera Mañana que el trabajo comenzó hace aproximadamente una semana y media, cuando la creciente alcanzó su mayor escala, principalmente en Alto Verde, con las familias evacuadas de Vuelta del Paraguayo y La Boca, alojadas en el Centro de Asistencia N.º 1.
"Desde el primer día ya ingresaron un montón de compañeros de cuatro patas, ya sea gatos, perros, inclusive había en los alrededores caballos, gallinas, pollitos, de todo un poco", relató.
El funcionario destacó que el operativo contempla tanto la atención de los animales como el acompañamiento a sus responsables durante la emergencia, siguiendo las directivas del intendente Juan Pablo Poletti.
Controles sanitarios
Entre las principales intervenciones se encuentran la aplicación de vacunas, la colocación de pipetas antiparasitarias, las castraciones y la vacunación antirrábica. También se realiza la identificación mediante chips de perros de gran porte y se entrega alimento balanceado.
Canavese señaló que estas acciones forman parte de un trabajo preventivo que ya se desarrollaba antes de la emergencia hídrica, especialmente en los sectores costeros y en coordinación con el área de Salud.
"Ya desde antes de la crecida veníamos haciendo un trabajo fuerte en la costa en lo que es la prevención de la leptospirosis con el área de salud", explicó.
Además, advirtió sobre la importancia de reforzar los cuidados durante las inundaciones debido al desplazamiento de roedores. "Siempre que sube un poco el agua, lamentablemente los roedores emergen", indicó.
La asistencia también incluye la atención de animales lastimados, el suministro de antibióticos y el seguimiento de cada caso con profesionales veterinarios. En los centros de evacuados se acondicionaron espacios y corralitos para alojar a las mascotas.
Trabajo conjunto
El operativo cuenta con la participación de voluntarios, organizaciones proteccionistas, Protección Civil, Bomberos, la Red de Veterinarios por la Catástrofe y el Colegio de Veterinarios, con el que recientemente se firmó un convenio.
"El trabajo sí o sí es coordinado", enfatizó Canavese, quien destacó también la colaboración de vecinos y particulares para llegar a los sectores afectados.
El relevamiento de animales realizado desde septiembre en la zona costera permitió estimar la cantidad de mascotas que podían necesitar asistencia, aunque la demanda finalmente superó las previsiones.
"La gente de IMUSA estuvo a la altura de las circunstancias. Viene haciendo un trabajo implacable de lunes a domingo. Trabajan sin descanso", sostuvo.
Si bien el río Paraná ingresó en una etapa de meseta y registró un descenso, los equipos mantienen las tareas y se preparan ante posibles cambios en la situación hídrica. El relevamiento también se extendió a Colastiné Sur.
Cómo pedir ayuda
Los vecinos que necesiten asistencia para sus animales pueden comunicarse a través del 0800 777 5000 o enviar un mensaje al teléfono de contacto publicado en la cuenta oficial de Instagram del IMUSA.
El funcionario indicó que reciben avisos diariamente, tanto de vecinos como de proteccionistas, y que trabajan para atender cada situación. "Nosotros recibimos todos los días alertas, ya sea de proteccionistas o de vecinos, y tratamos de dar respuesta a todo", afirmó.
Fauna silvestre: cómo actuar
La creciente también provoca el desplazamiento de animales silvestres que buscan refugio en terrenos secos y zonas urbanas. Por este motivo, pueden aparecer especies que no suelen observarse habitualmente en determinados sectores de la ciudad, como serpientes e incluso ejemplares de aguará guazú.
Ante estos episodios, Canavese recomendó no acercarse, intentar capturarlos ni provocarles daño. La indicación es alejarse con precaución y comunicarse con el 911 para solicitar la intervención de la Policía Ecológica.
"Lo primero y principal es entender que también estas especies nos tienen más miedo a nosotros de lo que nosotros les tenemos a ellos", explicó.
Una vez recibida la alerta, las autoridades evalúan cada situación y determinan si corresponde trasladar al animal a la Granja La Esmeralda o reubicarlo en un ambiente natural adecuado.
"Lo importante es eso, tratar de no hacerles daño y dar aviso", concluyó el funcionario.