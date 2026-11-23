El río Paraná registró una altura de 5,80 metros en el Puerto de Santa Fe este lunes a las 18, según los datos de Prefectura Naval Argentina incluidos en el informe municipal. En paralelo, se mantiene en 298 la cantidad de personas alojadas en los dos Centros de Asistencia Integral.
El Paraná bajó a 5,80 metros en Santa Fe y permanecen 298 personas en los centros de asistencia
No hubo nuevos ingresos este lunes en Alto Verde y Colastiné Sur. El municipio mantiene el bombeo en la Costa y prepara más módulos para ampliar la capacidad de alojamiento.
La medición representa una baja de cuatro centímetros respecto del domingo a la misma hora, cuando el nivel era de 5,84 metros. El descenso se suma al registrado durante la mañana de este lunes, cuando el río ya había alcanzado los 5,80 metros. ellitoral.com
De acuerdo con el informe Nº 17 del Centro de Operaciones, no hubo nuevos ingresos a los predios durante la jornada. Las personas alojadas pertenecen a 90 familias: son 180 adultos y 118 menores. Por su parte, el río Salado marcó 2,91 metros en Recreo.
Cuántas personas permanecen alojadas
El Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde alberga a 268 personas, correspondientes a 79 familias. De ese total, 161 son mayores y 107 menores. En el Nº 2 de Colastiné Sur permanecen 30 vecinos —19 adultos y 11 menores— de otras 11 familias.
En ambos espacios continúan la atención sanitaria, el acompañamiento educativo, las propuestas recreativas y el cuidado de los animales. Participan Salud, Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM, junto con la Cruz Roja y Corazón Azul.
Este lunes, voluntarios brindaron un servicio gratuito de peluquería en Alto Verde, mientras que durante el fin de semana hubo actividades para las infancias. También sigue la entrega de provisiones y elementos de primera necesidad a vecinos de la Vuelta del Paraguayo y otros sectores de la Costa que permanecen en sus hogares.
Más módulos y un tercer centro
La Municipalidad continúa ampliando la capacidad de alojamiento ante eventuales nuevos traslados. En Alto Verde avanza la construcción de módulos habitacionales de la organización TECHO y en Colastiné Sur prosigue el armado de otras unidades.
También se acondiciona el terreno destinado al Centro de Asistencia Integral Nº 3. Los trabajos incluyen la nivelación del predio y la preparación de los servicios de electricidad y agua, en coordinación con la Empresa Provincial de la Energía y Aguas Santafesinas.
En ese nuevo espacio está prevista la construcción de 40 módulos habitacionales de TECHO durante una primera etapa. Las tareas se desarrollan junto con la asistencia cotidiana a las familias que ya se encuentran alojadas en los otros dos centros.
Bombeo y refuerzos en las defensas
En La Guardia y Colastiné Sur, los equipos municipales supervisan el agua que ingresa por filtraciones y es conducida mediante cunetas y canales hacia las estaciones de bombeo. Según el parte, ambos sistemas funcionan correctamente y se realizan tareas para controlar los niveles.
En Colastiné Sur, el bombeo es diario para reducir el riesgo de ingreso de agua a las viviendas. Además, se entregan arena y bolsas a vecinos de sectores bajos para acondicionar los accesos a sus domicilios y facilitar la circulación.
En la bajada Distéfano se mantiene el acopio de bolsas de arena para reforzar la defensa debajo del puente aliviador Nº 4 de la ruta nacional 168 y cerca de la estación ES-01. Este lunes también se instaló una bomba en la Manzana 7 de Alto Verde para disminuir el agua acumulada en el reservorio.
El municipio pide circular con precaución por la Costa, evitar sectores anegados y respetar las indicaciones de los operativos. También solicita no arrojar residuos en calles, canales o desagües. Para consultas o pedidos de intervención está disponible la línea gratuita de Atención Ciudadana: 0800 777 5000.