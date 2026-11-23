El río Paraná continúa en su tendencia a la baja en la medición oficial de la ciudad de Santa Fe, según los datos de la Prefectura Naval Argentina (PNA).
El Paraná continúa su tendencia a la baja en la ciudad de Santa Fe y ya regresó a 5.80
La Prefectura Naval Argentina compartió los datos recopilados a las 9 horas de este lunes.
Los datos compartidos en base a la medición de las 9 horas, en río en el puerto capitalino mide 5.80, bajando un centímetro más respecto al comienzo de la jornada.
En base a los datos de Prefectura, son 5 cm menos que el día anterior en el mismo horario y ya 4 cm más bajo que hace menos de 24 horas.
Cabe recordar que actualmente supera el nivel de evacuación establecido de manera oficial de 5,70 metros por 10 cm. Además, desde el 25 de octubre subió 1,73 metros.
Dentro de las mediciones actuales dentro del Área Metropolitana que también poseen relevancia, el río Salado en Santo Tomé se ubica en 5,86 metros, superando el nivel de alerta de 4,70 metros.
Personas asistidas
En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen alojadas 268 personas, de las cuales 161 son mayores y 107 menores, correspondientes a 79 familias.
En tanto, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur continúan alojadas 30 personas, de las cuales 19 son mayores y 11 menores, pertenecientes a 11 familias.
De esta manera, la cantidad de personas asistidas en ambos centros se mantiene sin modificaciones respecto del viernes, con un total de 298 alojados (180 mayores y 118 menores).
Asistencia y acompañamiento en los centros
La Municipalidad sostiene los dispositivos de atención y acompañamiento destinados a las personas alojadas en los Centros de Asistencia Integral de Alto Verde y Colastiné Sur.
Este domingo, se llevó a cabo una actividad recreativa para las infancias alojadas en el predio de Alto Verde.
Además, se desarrollan tareas de manera articulada entre las áreas municipales de Salud, Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM, junto con organizaciones como la Cruz Roja y Corazón Azul.
A través de estos dispositivos se brinda atención sanitaria, acompañamiento educativo y recreativo para niños y niñas, y asistencia para el cuidado de los animales de las familias alojadas.
Asimismo, continúa la asistencia a vecinos de la Vuelta del Paraguayo y de otros sectores de la Costa que permanecen en sus viviendas, mediante la distribución de provisiones y elementos de primera necesidad, en el marco del operativo municipal de acompañamiento a las familias afectadas por la crecida.