La crecida de los ríos y las lluvias mantienen en alerta al sistema sanitario del Gran Santa Fe. Entre las preocupaciones se encuentran las enfermedades vinculadas con el contacto con agua contaminada y la posibilidad de encuentros con animales ponzoñosos, como las yararás, que pueden desplazarse hacia sectores habitados por el avance del agua.
Ciancio aseguró que “el suero antiofídico no falta” y explicó cómo actuar ante una mordedura de yarará
En el marco de la emergencia hídrica en el Gran Santa Fe, la titular de la cartera sanitaria aseguró que los antivenenos están disponibles en los establecimientos que cuentan con terapia intensiva y advirtió sobre los riesgos de administrarlos fuera de esos ámbitos. También realizó un balance de la situación sanitaria en las zonas afectadas: “Estamos bastante mejor de lo que pensábamos semanas atrás”.
En ese contexto, la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, llevó tranquilidad respecto de la disponibilidad de sueros antiofídicos y explicó cómo debe actuar la población ante una mordedura. “Quiero ser contundente con esto porque hay mucha mala información, incorrecta, y que circule esta información me preocupa mucho. Los sueros antiofídicos solamente están en lugares donde hay cuidados intensivos”, afirmó.
La funcionaria explicó que estos antivenenos no deben administrarse en cualquier establecimiento sanitario ni por cuenta propia, debido a las posibles reacciones adversas que pueden provocar. “Puede generar una reacción adversa tan grave que si no se monitorea con parámetros de laboratorio permanente puede llegar a matar al paciente”, advirtió.
Ante la consulta sobre si el suero puede comprarse en farmacias, Ciancio fue categórica: “Claro que no. Tengamos responsabilidad”. Y explicó que, ante una mordedura de yarará, existe una ventana de entre seis y ocho horas para administrar el antiveneno.
“Primero debemos realizar una evaluación clínica, luego se practica un sostén fisiológico con medicamentos en el lugar que sea, un centro de salud, un hospital de segundo nivel o donde sea, se busca el traslado y se transporta al paciente”, detalló.
Por ese motivo, pidió evitar los traslados particulares y concurrir al centro de salud u hospital más cercano para recibir una primera evaluación y organizar la derivación correspondiente. “No hay que salir corriendo. Le pido por favor responsabilidad a la población”, insistió.
La ministra también buscó despejar las versiones sobre una supuesta falta de estos insumos. “Los sueros antiofídicos están, y están en el lugar que corresponde. Sería absolutamente peligroso administrarlo en el lugar donde no tenemos una terapia intensiva que pueda dar respuesta a un shock anafiláctico”, remarcó.
“Que la gente se quede tranquila, que nadie salga corriendo ni se suba a un auto y viaje a Santa Fe, porque va a perder tiempo. Tenemos un sistema de salud robusto con capacidad de respuesta en cada lugar”, agregó. Finalmente, pidió prudencia a la población y a los comunicadores para evitar preocupaciones innecesarias en medio de la emergencia.
El balance sanitario en el Gran Santa Fe
Más allá de la advertencia sobre los accidentes con ofidios, Ciancio realizó un balance de la situación epidemiológica en las localidades y barrios afectados por la emergencia hídrica. “Estamos bastante mejor de lo que pensábamos semanas atrás”, sostuvo.
La ministra destacó el trabajo coordinado entre los equipos provinciales y los gobiernos locales, especialmente en la ciudad de Santa Fe. “Estamos trabajando de forma mancomunada con los equipos municipales, sobre todo en esta ciudad”, señaló.
Según explicó, recibe reportes diarios sobre la situación sanitaria y se desplegaron tareas preventivas en los sectores expuestos al agua, que incluyen recorridas domiciliarias, provisión de insumos y profilaxis para reducir el riesgo de enfermedades como la leptospirosis.
Ciancio advirtió que los próximos días serán importantes para detectar posibles afecciones vinculadas con la exposición al agua. “Para hoy esperábamos que comiencen a aparecer los casos de procesos febriles, que suelen darse unos 10 días después de la exposición al agua”, explicó.
“Ya se hicieron las profilaxis para evitar enfermedades como la leptospirosis, se visitaron domicilios por domicilios, se abasteció de insumos, pero hay procesos patológicos que van a aparecer y debemos estar atentos a ello”, agregó.
Hasta el momento, de acuerdo con el reporte de la funcionaria, no se produjeron brotes ni situaciones de desborde en los servicios sanitarios. “No hubo ningún desborde sanitario, procesos masivos diarreicos ni de otro tipo. Ello tiene que ver con el resultado del trabajo de los equipos”, afirmó.
Sin embargo, remarcó que las condiciones climáticas obligan a mantener una vigilancia permanente. “Siempre estamos atentos, las condiciones climáticas nos ponen en alerta permanente, pero estamos mucho mejor que hace una semana atrás”, concluyó.
Prevención y vigilancia
La leptospirosis es una de las enfermedades que genera preocupación durante las inundaciones, debido a que puede transmitirse por contacto de la piel o las mucosas con agua, barro o superficies contaminadas con orina de animales infectados, especialmente roedores.
Por eso, las recomendaciones sanitarias incluyen evitar el contacto con aguas estancadas, utilizar botas y guantes durante las tareas de limpieza y consultar rápidamente ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares.
El abordaje sanitario de la emergencia contempla la coordinación entre el Ministerio de Salud, los equipos municipales y los efectores de la región, con vigilancia epidemiológica, atención de consultas, provisión de insumos y medidas preventivas frente a enfermedades y accidentes que pueden incrementarse durante las inundaciones.