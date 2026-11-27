Ministra de Salud Provincial

Ciancio aseguró que “el suero antiofídico no falta” y explicó cómo actuar ante una mordedura de yarará

En el marco de la emergencia hídrica en el Gran Santa Fe, la titular de la cartera sanitaria aseguró que los antivenenos están disponibles en los establecimientos que cuentan con terapia intensiva y advirtió sobre los riesgos de administrarlos fuera de esos ámbitos. También realizó un balance de la situación sanitaria en las zonas afectadas: “Estamos bastante mejor de lo que pensábamos semanas atrás”.