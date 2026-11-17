La articulación entre los distintos niveles del Estado, la capacitación de los trabajadores, la disponibilidad de recursos y la planificación ante situaciones de emergencia fueron algunos de los principales temas abordados durante la jornada "La gestión del sistema de salud. Desafíos, articulación y gobernanza", realizada en la ciudad de Santa Fe.
Santa Fe puso en debate la gestión y los desafíos del sistema de salud
Impulsada por el concejal Julián Martínez, la jornada reunió a autoridades provinciales, municipales y académicas para intercambiar experiencias sobre las políticas sanitarias y las demandas actuales del sector.
La actividad fue organizada por el Concejo Municipal y la Escuela Superior de Sanidad "Dr. Ramón Carrillo" de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en el marco de los 80 años de la institución, y fue impulsada por el concejal Julián Martínez.
Durante el encuentro, la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, se refirió a las dificultades de gestionar el sistema sanitario en una provincia extensa y diversa, al trabajo que se desarrolla frente a la emergencia hídrica y a la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación entre organismos públicos.
"El gran desafío al asumir la gestión fue pensar este sistema de salud santafesino en una provincia tan extensa y tan diversa, donde las condiciones y las variables no son iguales y en los últimos tiempos y en los últimos años esas variables se han profundizado aún más", expresó.
Los desafíos de la gestión sanitaria
Ciancio destacó que la capacitación y el trabajo conjunto con las instituciones académicas son fundamentales para mejorar las respuestas del sistema sanitario. También valoró la participación de los gobiernos locales, que permiten conocer de primera mano las necesidades de cada comunidad.
"El gran desafío de la gestión es siempre la capacitación y ahí la Universidad con su Escuela de Sanidad para nosotros es coyuntural tenerlos presentes permanentemente", sostuvo.
En relación con la planificación, señaló que las estrategias previstas pueden modificarse ante situaciones externas y que, por ese motivo, resulta indispensable mantener presencia en el territorio.
En ese sentido, hizo referencia a la premisa del gobernador de fortalecer la cercanía con la población y remarcó: "Que estemos atentos al territorio, que la cercanía, pero no como un eslogan, sino como una realidad, sea el camino posible para escuchar y saber cuándo tenemos que accionar en forma concreta".
Emergencia hídrica y salud mental
Otro de los ejes de la jornada fue la intervención del sistema sanitario frente a la emergencia hídrica. Ciancio explicó que la experiencia de trabajo interministerial desarrollada a partir del Objetivo Dengue permitió establecer una base de organización para afrontar este escenario.
El programa "fue una base de sustentación para que podamos pensar y planificar el abordaje de esta emergencia hídrica. Ya estamos trabajando. Se trabajó antes, se trabaja ahora y se va a seguir trabajando", indicó.
La funcionaria detalló que las acciones se desarrollan bajo la coordinación de Protección Civil, que organiza las intervenciones y establece los canales de comunicación con municipios y comunas.
En cuanto a las tareas específicas del área sanitaria, explicó que los equipos intervienen durante las evacuaciones para evaluar las condiciones de salud de las personas y realizar las derivaciones necesarias. También mencionó los controles previos de vacunación y la distribución de insumos.
Una de las cuestiones que destacó fue la incorporación de la salud mental al abordaje integral de la emergencia. Según explicó, la situación de vulnerabilidad afecta tanto a quienes debieron abandonar sus hogares como a los trabajadores que participan de los operativos.
"Pensamos en la salud mental de los que cuidan. Al equipo de Protección Civil, al equipo de Seguridad, llega un momento cuando pasan los días que también ellos se ven afectados y ahí también tenemos una línea de trabajo muy poderosa", señaló.
Además, indicó que se capacitó a personal de otros organismos para brindar escucha y acompañamiento. "Pensar en generar una escucha no necesariamente requiere más que una buena oreja que escuche", expresó.
Recursos y medicamentos
Durante su intervención, la ministra también hizo referencia a las dificultades para sostener el abastecimiento de medicamentos tras la discontinuidad del programa Remediar.
"El Gobierno nacional retiró a Remediar, era un conjunto de medicamentos justamente para este tipo de situaciones. Seguimos comprando, seguimos haciendo y generando producción pública", afirmó.
Asimismo, señaló que la Provincia mantiene un seguimiento de las necesidades planteadas por los vecinos para ajustar la logística y atender los faltantes que puedan surgir durante la emergencia.
Sobre la organización de los operativos, insistió en que las intervenciones deben desarrollarse de manera ordenada y respetando las etapas previstas. "Vamos por etapa, vamos por escalones, no podemos ir todos juntos porque lo que generamos es desorden y en eso la planificación ha sido primordial", sostuvo.
El rol de los gobiernos locales
El concejal Julián Martínez explicó que la jornada se enmarca en una serie de espacios de debate promovidos durante el año por el Concejo Municipal sobre diferentes problemáticas de la ciudad. "En este caso, vinculado a la salud, pero hemos hablado de urbanismo, de cultura, de educación a través de foros y conversatorios", manifestó.
El edil señaló que la propuesta surgió a partir de una iniciativa de la Escuela Superior de Sanidad y de la necesidad de analizar cómo se coordinan las políticas públicas entre los distintos niveles del Estado.
"Entendíamos que era importante también hablar de la cuestión de la salud, de cómo se coordinan entre los diferentes niveles del Estado: municipal, provincial, convocar a las universidades", explicó.
También consideró fundamentales estos espacios para intercambiar experiencias entre trabajadores sanitarios, representantes académicos y autoridades, y para proyectar medidas que puedan tener impacto en la gestión municipal.
80 años de formación sanitaria
El director de la Escuela Superior de Sanidad, Germán Alfredo Boero, destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre la universidad, los gobiernos locales y la Provincia para mejorar las políticas públicas.
A ocho décadas de su creación, destacó la continuidad del trabajo conjunto con los organismos públicos y la comunidad, especialmente en un contexto de recursos limitados y mayores demandas sobre el sistema sanitario.
"80 años después seguimos juntando esfuerzos con el Ministerio de Salud, con los gobiernos locales, en trabajar con la comunidad, con los trabajadores, repensando el sistema, construyendo y haciendo esfuerzos para sostener el sistema", expresó.
Finalmente, reivindicó el compromiso de la universidad pública con la sociedad y su participación en la búsqueda de respuestas a las necesidades sanitarias. La jornada permitió poner en común distintas perspectivas sobre la gestión y la gobernanza, con la articulación institucional como uno de los principales desafíos para el sistema de salud santafesino.