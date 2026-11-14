La aplicación Pasos al Contado, impulsada por el Concejo Municipal de Santa Fe, superó las 1.000 descargas y continúa incorporando comercios a su propuesta. La iniciativa busca promover la actividad física y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de difusión y consumo para los establecimientos de la ciudad.
La aplicación que premia por caminar en Santa Fe suma usuarios y amplía su red de comercios
La plataforma gratuita del Concejo Municipal ya superó las 1.000 descargas y suma comercios adheridos. Sergio Basile destacó la respuesta de los vecinos y anticipó que buscan incorporar nuevos beneficios culturales.
El presidente del Concejo, Sergio “Checho” Basile, destacó la recepción de la herramienta y aseguró que la cantidad de usuarios superó las expectativas iniciales. “Viene muy bien, la verdad que con una alta expectativa, más de lo que ya entendíamos que podía ser, más de 1.000 usuarios ya descargaron la aplicación”, señaló.
También remarcó el crecimiento de la red comercial: “Cada vez más comercios se suman a la aplicación, por lo cual entendemos que es una aplicación que la ciudadanía se apropió”.
Cómo funciona la aplicación
Pasos al Contado es gratuita y está disponible para personas mayores de 16 años que residan o circulen por Santa Fe. Para utilizarla, es necesario registrarse con un número de celular y una dirección de correo electrónico, y habilitar el contador de pasos del teléfono.
La plataforma registra automáticamente la actividad diaria y otorga un punto por cada 1.000 pasos. Los puntos acumulados pueden canjearse por descuentos, promociones o productos en los comercios adheridos.
La propuesta incluye establecimientos de distintos rubros, como heladerías, bares, gimnasios y locales comerciales. Para acceder a una recompensa, el usuario debe seleccionarla desde la aplicación, generar un código y presentarlo en el comercio correspondiente.
Basile explicó que la iniciativa reúne objetivos vinculados con la economía local y el bienestar de los vecinos. “Tiene la ventaja de promocionar no solamente lo comercial, o ser una nueva vidriera para el comercio que realmente tiene un impacto importante, sino también de fortalecer la actividad y la salud”, expresó.
Beneficios culturales
El presidente del Concejo explicó que la iniciativa también se relaciona con el trabajo realizado a través del programa ADN Centro, que permitió abordar cuestiones vinculadas con la movilidad sustentable y la revitalización comercial.
“Vecinos e instituciones nos permitían también pensar que había que mejorar la movilidad, había que hacerla sustentable, pero sobre todo también que había que revitalizar el comercio”, recordó.
De cara a los próximos pasos, adelantó que trabajan para ampliar las opciones disponibles mediante la incorporación de actividades culturales y teatrales.
“Estamos buscando cómo mejorar el proceso para que se sumen cuestiones culturales, también del teatro, y se vaya generando mayor oferta. Eso indudablemente va a incorporar mayor cantidad de usuarios”, indicó.
Para descargar la aplicación y conocer los requisitos, los interesados pueden consultar la página web de Pasos al Contado, el sitio oficial del Concejo Municipal o las redes sociales de Sergio Basile.
Consejo Mayor
En otro tramo de sus declaraciones, Basile se refirió al trabajo del Consejo Mayor y destacó la continuidad de este espacio de participación ciudadana, integrado por personas mayores de 65 años.
El titular del cuerpo legislativo puso en valor la experiencia de sus integrantes y su aporte a la discusión de políticas públicas. Entre los asuntos abordados mencionó la movilidad, la autonomía de las personas mayores, la infraestructura urbana y las condiciones de accesibilidad.
“Lo importante y lo que queríamos destacar es la continuidad de una política pública de mucha participación ciudadana”, afirmó.
Asimismo, señaló que las trayectorias de vida de quienes integran el espacio permiten aportar distintas perspectivas a los debates: “Son personas mayores de 65 años que tienen su experiencia, tienen su trayecto de vida, tienen también esos golpes que a veces uno puede atender para que otro joven o quizás otra generación no cometa el mismo error”.
El intercambio con el Consejo Joven
Basile también destacó la articulación entre el Consejo Mayor y el Consejo Joven, una experiencia de intercambio intergeneracional que tuvo lugar en el C29 hace algunos meses y que buscan sostener.
“Ese intercambio intergeneracional que estuvo en el C29 hace muy pocos meses también ya forma parte de una idea a continuar, porque justamente ahí está lo positivo, está lo que nos puede nutrir de nuevas ideas”, sostuvo.
Por otra parte, valoró el compromiso de los concejales que, aunque no pudieron asistir presencialmente por cuestiones de salud, enviaron videos para fundamentar sus proyectos.
Al referirse a los desafíos de las políticas destinadas a las personas mayores, planteó la necesidad de contemplar no solo la infraestructura y la movilidad, sino también la salud mental, la autonomía y los espacios de encuentro.
En ese sentido, concluyó: “Hay que pensar en la actividad, en la autonomía, en las ganas de vivir, en las ganas de ser parte de una ciudad mucho más activa”.