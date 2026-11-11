El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, presentó este miércoles a los concejales santafesinos el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2027. Se trata de una planificación que prioriza el sostenimiento de los servicios públicos, la recuperación de la infraestructura urbana y la capacidad de respuesta ante las necesidades de los barrios.
Presupuesto Santa Fe 2027: cuáles son las obras y prioridades que presentó Poletti
El Municipio proyecta sostener servicios esenciales y priorizar obras viales con recursos propios frente a la caída de los fondos coparticipables nacionales.
En un contexto económico que exige administrar los recursos con prudencia y eficiencia, el Ejecutivo propone un presupuesto equilibrado, con recursos estimados en $411.831 millones y gastos por $411.826 millones. La propuesta busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales y sostener las inversiones que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los santafesinos.
Al término del encuentro, desarrollado en la Sala de Intendencia, el intendente Juan Pablo Poletti destacó: “Se les presentó a todos los concejales el presupuesto del 2027, que es austero, equilibrado y responsable en una situación donde realmente los gobiernos locales estamos complicados en cuanto a la recaudación de coparticipación nacional y también cae la provincial y también un poco la local y en base a eso hacer un presupuesto real, pero que no deja de mirar y de priorizar los problemas de la gente”.
Entre las prioridades se destacan dos demandas centrales de los vecinos: la limpieza de la ciudad y el mejoramiento de las calles. Para 2027 se prevén $65.000 millones destinados a limpieza urbana y $11.300 millones para infraestructura vial.
En comparación con el presupuesto anterior, la asignación para limpieza aumenta un 29 % en términos nominales, mientras que la destinada a infraestructura vial crece un 22 %. Estos incrementos permiten sostener y fortalecer dos áreas centrales de la prestación de servicios municipales.
Más capacidad para mantener las calles
Uno de los principales cambios para 2027 será la incorporación de la nueva planta asfáltica de material en frío. Al respecto, el intendente Poletti resaltó: “Los ejes van a ser la basura, las calles y la iluminación. Con la licitación de la planta asfalto es una gran inversión en calles y en baches, vamos a poder solucionar muchos de los problemas de la gente que son los pozos, los baches y las calles en mal estado a través de esta planta de asfalto que vamos a tener con una capacidad mucho más importante de la que tenemos hoy”.
El equipamiento permitirá alcanzar una capacidad de producción de hasta 50 toneladas por hora, frente a las aproximadamente seis toneladas diarias que producía la planta anterior.
Esta mejora representa un salto significativo en la capacidad operativa del Municipio. Permitirá planificar intervenciones con mayor rapidez, fortalecer el trabajo por administración y reducir los tiempos de respuesta frente al deterioro de las calles.
La inversión en equipamiento se complementa con el presupuesto previsto para el mantenimiento de la red vial y el plan de bacheo, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y las condiciones de circulación en los distintos barrios.
Una ciudad más limpia, con servicios que lleguen a más barrios
La limpieza urbana continuará siendo uno de los rubros de mayor inversión municipal. La planificación combina la prestación regular del servicio de recolección con acciones territoriales para prevenir y erradicar microbasurales, ampliar la cobertura y mejorar las condiciones del espacio público.
En el marco del programa Basura Barrio por Barrio, ya se incorporaron 234 cuadras a la cobertura de recolección domiciliaria. Durante 2027 se continuará extendiendo el servicio en los sectores que lo necesitan, junto con las tareas de higiene, desmalezado y mantenimiento de parques y espacios públicos.
La propuesta también contempla fortalecer el trabajo conjunto con instituciones y vecinos para promover el cuidado del ambiente y sostener las mejoras en cada barrio.
Completar las transformaciones en infraestructura
El proyecto de Presupuesto 2027 también profundiza dos objetivos que muestran avances concretos. Por un lado, completar la reconversión del alumbrado público a tecnología led. Luego de intervenir 40 barrios y reemplazar 8.329 luminarias durante 2026, el próximo año se trabajará en los 46 restantes, con la incorporación de más de 6.500 artefactos. La inversión prevista para este eje asciende a $8.700 millones.
Por otro lado, se continuará avanzando hacia una Santa Fe sin calles de tierra. De las aproximadamente 3.000 cuadras identificadas, ya se intervinieron unas 2.000 mediante obras de estabilizado pétreo y mejorado de trazas. El objetivo para 2027 es completar las 1.000 restantes.
También se dará continuidad a la ampliación de la infraestructura sanitaria mediante el Fondo Solidario de Cloacas, con proyectos para los barrios Los Hornos, Transporte y La Esmeralda.
Prevención y preparación ante el riesgo hídrico
La planificación presupuestaria prevé, además, la necesidad de sostener las acciones de prevención y preparación frente al escenario hídrico previsto para el comienzo de 2027. “El fenómeno de El Niño es el cuarto eje que también agregamos y así se lo manifestamos a los concejales, porque sin lugar a dudas que en el primer cuatrimestre del año 2027 el fenómeno del Niño va a cumplir un rol protagónico y también se destina presupuesto en ese sentido”, dijo Poletti.
Se contemplan recursos para la limpieza de desagües y canales, el mantenimiento de los sistemas de escurrimiento, los trabajos de zanjeo y la preparación de los Centros de Asistencia para familias que eventualmente deban ser evacuadas. También se prevé la adquisición de módulos habitacionales y equipamiento para fortalecer la respuesta municipal ante una emergencia.
Un presupuesto con metas y resultados
La propuesta para 2027 se formula bajo los principios de austeridad, equilibrio presupuestario y eficiencia en el gasto. Su elaboración contempla el contexto económico nacional, provincial y local, así como la retracción de los ingresos públicos registrada durante 2026.
Con respecto a esto último, en relación al origen de los recursos, la caída de los fondos provenientes de la Nación modifica la composición del financiamiento municipal: ante una menor participación de la coparticipación federal, aumenta el peso relativo de los recursos propios de la Municipalidad para sostener los servicios y las políticas públicas.
Esta retracción se refleja también en los montos percibidos: para 2026, la proyección anual es de $64.299 millones, una cifra que incluso se ubica por debajo de los $68.624 millones recibidos durante 2020, el año de la pandemia. Esto evidencia las dificultades que genera la disminución de los recursos de origen nacional y el mayor esfuerzo que debe realizar el Municipio para sostener su funcionamiento e inversión.
El proyecto mantiene la metodología de Presupuesto por Programas, que permite vincular los recursos asignados con metas físicas y financieras y evaluar el cumplimiento de los objetivos de gestión.
De esta manera, la Municipalidad busca orientar la inversión hacia las necesidades concretas de la ciudad: mejorar la limpieza, recuperar las calles, ampliar los servicios básicos, fortalecer la prevención y sostener una mayor presencia del Estado en los barrios.
En resumen, el secretario de Hacienda, José Serruya, precisó: “El presupuesto para el año que viene va a ser de 411.800 millones de pesos. Los principales ejes son unos 65.000 millones que se van a destinar para la parte de basura, ahí englobamos todo desde la recolección, la disposición final y todo lo que se hace a nivel de ecopuntos y todo el tema de tratamiento de residuos. Por otro lado tenemos 8.700 millones que vamos a destinar a la parte de iluminación, como decía el intendente, para llegar al 100% led en el transcurso del año que viene. Y como tercero, que son las calles de tierra, algo más de 11.000 millones de pesos para la reparación de calles, tanto para la iluminación de las calles de tierra con estabilizado pétreo, como para el bacheo, que el grueso lo vamos a hacer a través de la planta asfáltica que estamos adquiriendo”.
Apoyo de los concejales
El presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, valoró la apertura al diálogo institucional y el respaldo provincial para las grandes obras: “Sumo a lo que decía el intendente la preocupación de la baja de la coparticipación federal que impacta muchísimo en el presupuesto. Eso habla también de la responsabilidad que tenemos de tener un equilibrio en el presupuesto, lo que es ser austero para enfrentar los desafíos que tiene todo un año con el marco de inflación que también está marcado a nivel nacional”.
Para cerrar, dijo: “Valoro lo que hace el Gobierno de la Provincia de aportar en obras muy importantes para la ciudad, que ya fueron mencionadas en el presupuesto provincial, como la Avenida Aristóbulo del Valle, la Costanera del Salado, los pilotes y el puente sobre la Laguna Setúbal, y también lo que implica la remodelación del Parque Garay. Son obras de envergadura, de inversión millonaria que hace el Gobierno de la provincia ante la escasez de obras del Gobierno nacional y ante también la decisión de un municipio que tiene que trabajar articuladamente con provincia y, asimismo, lo vamos a hacer desde el Concejo Municipal”.