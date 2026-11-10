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Santa Fe acelera el bacheo: producirá en 2 horas y media el asfalto que antes llevaba 20 días

La nueva maquinaria contará con financiamiento provincial y permitirá pasar de una producción de seis toneladas diarias a 50 por hora. Poletti destacó que se trata de una inversión clave para mejorar el mantenimiento de las calles.