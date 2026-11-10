La Municipalidad de Santa Fe avanzó con la licitación para incorporar una nueva planta de asfalto en frío, una inversión que busca mejorar la capacidad de respuesta ante los problemas de bacheo y el deterioro de las calles. Durante la apertura de sobres, el intendente Juan Pablo Poletti destacó que se trata de una decisión esperada durante décadas y que cuenta con apoyo del Gobierno provincial.
Santa Fe acelera el bacheo: producirá en 2 horas y media el asfalto que antes llevaba 20 días
La nueva maquinaria contará con financiamiento provincial y permitirá pasar de una producción de seis toneladas diarias a 50 por hora. Poletti destacó que se trata de una inversión clave para mejorar el mantenimiento de las calles.
La incorporación del equipamiento permitirá incrementar considerablemente la producción de material asfáltico y reorganizar las cuadrillas municipales para ampliar los trabajos en los distintos barrios.
Una planta esperada durante 40 años
Poletti destacó la importancia de avanzar con la renovación del equipamiento municipal y agradeció el acompañamiento de la Provincia para concretar la compra.
"Es una licitación de algo muy esperado luego de 40 años y sabiendo los problemas que tiene Santa Fe en las calles. Hoy lo que se hizo en la apertura de sobres de la nueva planta de asfalto municipal", expresó.
Además, explicó que el financiamiento provincial fue fundamental para alcanzar este objetivo y anticipó que, una vez cumplidos los procesos administrativos, la empresa adjudicataria podrá comenzar con la instalación.
"Estábamos con una planta de asfalto totalmente obsoleta, que encima contaminaba y que demoraba muchísimo en calentar", recordó el intendente.
De 20 días a dos horas y media
Uno de los principales cambios estará relacionado con la capacidad de producción. Según explicó Poletti, la antigua infraestructura demandaba alrededor de 20 días para fabricar el material necesario para reparar una cuadra, mientras que el nuevo equipamiento permitirá obtener esa cantidad en apenas dos horas y media.
"Para hacer esa misma cuadra que antes demorábamos 20 días en producir asfalto, en 2 horas y media ya vamos a tener la cantidad para hacer una cuadra entera de bacheo", aseguró.
El mandatario aclaró que el rendimiento dependerá de la capacidad operativa y de la administración de los recursos, aunque remarcó que la diferencia representa un avance significativo para los trabajos de mantenimiento vial.
Cómo será el plan de bacheo
Por su parte, el secretario de Gestión Urbana Ambiental, Guillermo Ferrero, explicó que el municipio realizó un relevamiento para identificar y clasificar los sectores que necesitan intervención.
"Fuimos clasificando los baches en A, B y C. Los A son claramente los más peligrosos, los que tienen más profundidad y generan por la cantidad de vehículos que transitan en esas calles", detalló.
El funcionario también anticipó una reorganización de las cuadrillas, que hasta ahora estaban mayormente enfocadas en las reparaciones de hormigón.
En cuanto a la capacidad del nuevo equipamiento, precisó que permitirá pasar de una producción de seis toneladas diarias a 50 toneladas por hora.
"Queremos llegar a todos los barrios de la ciudad", sostuvo Ferrero, quien además señaló que se evaluará la incorporación de delegaciones municipales para ampliar el alcance de las intervenciones.
Finalmente, explicó que el objetivo es combinar distintas modalidades de reparación y que la durabilidad del asfalto en frío dependerá de una correcta preparación de la superficie y de los trabajos previos. También destacó la importancia de adaptar la composición del material a las condiciones de humedad y lluvias características de Santa Fe.