Lo anunció Poletti

Pullaro incluyó en el presupuesto el puente sobre la Setúbal y obras en Aristóbulo del Valle

El intendente capitalino valoró que ambas intervenciones estén contempladas en el presupuesto provincial. El proyecto sobre los antiguos pilares ferroviarios busca conectar las dos costaneras, mientras que en el norte de la ciudad se prevé avanzar con las etapas que faltan de la avenida y el tratamiento del zanjón.