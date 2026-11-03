La construcción de un puente ciclopeatonal sobre la laguna Setúbal, aprovechando los antiguos pilares del ferrocarril, y la continuidad de las obras sobre la avenida Aristóbulo del Valle fueron los dos proyectos que destacó el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, tras su inclusión en el presupuesto provincial.
Pullaro incluyó en el presupuesto el puente sobre la Setúbal y obras en Aristóbulo del Valle
El intendente capitalino valoró que ambas intervenciones estén contempladas en el presupuesto provincial. El proyecto sobre los antiguos pilares ferroviarios busca conectar las dos costaneras, mientras que en el norte de la ciudad se prevé avanzar con las etapas que faltan de la avenida y el tratamiento del zanjón.
“Un gobernador que dice y cumple lo que dice”, afirmó Poletti al referirse al compromiso de Maximiliano Pullaro con las intervenciones. El mandatario local expresó su satisfacción por la previsión de ambas obras, aunque aclaró que su inclusión en las cuentas provinciales representa un paso hacia su concreción y no implica, por sí sola, que los trabajos ya tengan fecha de inicio.
El puente proyectado sobre la Setúbal apunta a aprovechar los pilares del antiguo puente ferroviario, hoy en desuso, para establecer una conexión peatonal y ciclista entre las costaneras Este y Oeste. La iniciativa forma parte de la continuidad del Paseo de la Laguna y busca sumar un nuevo atractivo al corredor costero santafesino.
“Va a quedar un lugar emblemático en la costanera que la usan todos los santafesinos”, sostuvo Poletti. En ese sentido, mencionó la presencia habitual de corredores, deportistas, caminantes y pescadores en ese sector de la ciudad.
El intendente también vinculó el proyecto con la puesta en valor reciente de la costanera y la iluminación del Puente Colgante. “Lo vimos en los Juegos Suramericanos cómo brilló, ahora no solo por el puente colgante ya iluminado, sino que va a tener este puente ciclopeatonal que está en el presupuesto”, señaló.
Aristóbulo del Valle: las etapas que faltan y el tratamiento del zanjón
El otro anuncio que valoró Poletti es la continuidad de la remodelación de la avenida Aristóbulo del Valle, en el norte de la ciudad. El intendente confirmó que el presupuesto contempla las tres etapas pendientes, incluida la extensión del paseo y las intervenciones necesarias para avanzar con el tratamiento del desagüe a cielo abierto.
“Y también esta alegría de que se incluyó en el presupuesto las tres etapas que quedan de Aristóbulo del Valle, la continuidad que llegamos hasta Gorriti y la posibilidad de poder empezar a darle tratamiento a ese zanjón”, manifestó.
La obra tiene antecedentes en el Acuerdo Capital, el compromiso de infraestructura firmado entre la Provincia y la Municipalidad. La primera intervención, entre las avenidas Galicia y Gorriti, renovó el cantero central con senderos peatonales, bicisendas, iluminación, mobiliario urbano y parquizado. Fue inaugurada en julio de 2026.
Sin embargo, la continuidad hacia el norte requiere nuevas intervenciones. Los proyectos históricos contemplaron la extensión del paseo y el entubamiento de tramos del denominado popularmente “zanjón de la muerte”, un desagüe pluvial a cielo abierto que atraviesa el sector y que está asociado a numerosos accidentes viales.
Poletti destacó el trabajo conjunto con el gobernador y los funcionarios provinciales para incorporar las obras. “Con una charla muy amena y realmente de equipo con el gobernador, con Lisandro Enrico, con todo su equipo”, describió, y agregó que también conversó sobre el tema con el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares.
“Aristóbulo también se lo merecía”, sostuvo el intendente. Y, al referirse a una obra anunciada durante años sin llegar a concretarse en su totalidad, remarcó: “Que esté en el presupuesto es un gran camino para empezar a concretar esta obra que históricamente fue anunciada, que nunca se concretó y que ahora está en un presupuesto provincial para ver si se puede ejecutar”.
La ampliación presupuestaria y las cuentas municipales
En otro tramo de sus declaraciones, el intendente explicó que el mensaje de ampliación presupuestaria enviado al Concejo Municipal busca actualizar los montos disponibles para las contrataciones de la administración local, que quedaron desfasados por la evolución de los precios.
“Llegado a esta altura del año, siempre hay que pedir una ampliación y este mensaje tiene relación con esa necesidad de poder seguir funcionando cuando el presupuesto a uno se lo acota porque muchas veces estuvo hecho con un índice inflacionario menor al que sucedió efectivamente”, explicó.
Según detalló, la actualización alcanza los montos que determinan los procedimientos de compra y contratación municipal. El objetivo es que los valores desactualizados no impidan recurrir a los mecanismos administrativos correspondientes, como las licitaciones públicas y privadas y la contratación directa, de acuerdo con los límites establecidos.
En paralelo, el Ejecutivo local trabaja en el presupuesto municipal para el próximo ejercicio, que Poletti anticipó que enviaría al Concejo dentro de los siguientes diez días, sujeto al cumplimiento de los plazos administrativos.
“Estamos trabajando en un presupuesto, por supuesto, equilibrado”, señaló. También advirtió sobre la reducción de los ingresos disponibles para los gobiernos locales: “Realmente la recaudación histórica ha bajado notablemente de la coparticipación nacional y provincial, y también la local, y esto hace que los recursos sean menos”.
Por ese motivo, el intendente sostuvo que la elaboración de las cuentas deberá responder a un criterio de prudencia y previsibilidad. “Hay que administrar con lo que uno tiene y hay que hacer presupuestos serios para poder cumplirlos”, concluyó.
En el plano provincial, el Gobierno de Santa Fe ya tiene en marcha la formulación del presupuesto 2027, que incluye la elaboración del proyecto de gastos y recursos y del presupuesto plurianual 2027-2029.
La inclusión del puente ciclopeatonal y de las obras pendientes de Aristóbulo del Valle abre así una nueva instancia para dos proyectos estratégicos de la ciudad. Su ejecución dependerá de los pasos administrativos, las definiciones técnicas y la disponibilidad de recursos para llevarlos adelante.