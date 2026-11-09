A través del concurso privado de precios N° 237/2026, la Municipalidad de Santa Fe, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, convocó a la presentación de ofertas económicas para contratar un sistema de cámaras de seguridad y videovigilancia para la Dirección General de Mantenimiento Vial, sita en Bv. Pellegrini y Av. Pte. Perón.
Santa Fe: el municipio proyecta comprar cámaras de seguridad para un área asediada por los robos
Se colocarían en la Dirección General de Mantenimiento Vial Municipal, en Bv. Pellegrini y Av. Pte. Perón. Un informe advirtió que el predio es blanco permanente de hurtos y vandalismo. Buscan protegerlo con videovigilancia.
La apertura de las propuestas será el 12 de noviembre en la Dirección de Compras del Palacio Municipal, Salta 2951- 1er. Piso.
La propuesta presenta un plan técnico y operativo para la implementación de un sistema de videovigilancia IP en la Dirección General de Mantenimiento Vial. En el predio hay bienes de capital (equipamiento de diversa naturaleza) destinados a los trabajos sobre el tránsito, reparación de baches, desmalezado, etcétera.
Informe
El problema es que esta dependencia operativa, donde todos los días entra y sale personal municipal, se ve asediada por "los amigos de lo ajeno". Según un informe del área de Centro de Control de Monitoreo de la ciudad capital, se detectaron numerosos robos y actos vandálicos.
Con todo, la intención de esta compra es "proteger activos críticos como vehículos y baterías; controlar accesos y registrar actividades de personal y terceros en el predio", dice el informe. El sistema será escalable, permitiendo agregar cámaras y capacidad en el futuro.
"Ante el incremento de incidentes de inseguridad en el predio de la Dirección Vial, incluyendo la sustracción de baterías de los vehiculos y otros elementos de alto valor, se propone la implementación de un sistema integral de videovigilancia IP", subraya el informe.
El objetivo es "disuadir, detectar y registrar actividades vandálicas; controlar y registrar el ingreso y permanencia de personal y terceros; proteger activos críticos, incluyendo vehículos, baterías, cubiertas y materiales almacenados".
Para lograr una vigilancia efectiva, se contemplan cámaras en puntos estratégicos para tener, por un lado, una visión panorámica de las áreas principales; y por otro, cámaras cruzadas en zonas críticas (estacionamiento de camiones, depósitos y accesos) para obtener múltiples ángulos y eliminar puntos ciegos.
No sólo se busca la preservación de los bienes que son de todos los santafesinos con la disuasión efectiva de intentos de robo, sino también la identificación precisa de personas y vehículos; y la escalabilidad, con la posibilidad de agregar cámaras y aumentar capacidad de grabación (evidencia).
La implementación de este sistema permitirá una "reducción significativa de incidentes", preservar los bienes de capital y tener más capacidad de respuesta ante situaciones de inseguridad. "El plan está diseñado bajo criterios de eficiencia, robustez y compatibilidad", concluyen las especificaciones.
El equipamiento
Respecto del equipamiento tecnológico propuesto, se recomiendan ocho cámaras con alta resolución (que se puede ampliar hasta 16 cámaras IP) para todo el predio.
Los equipos estarán estratégicamente ubicados; contarán con grabadoras; red de cableado UTP de alta calidad, switches y antenas para enlaces punto a punto.
"Las cámaras deberán montarse en gabinetes metálicos estancos y en puntos estratégicos, especialmente en zonas críticas, y protección perimetral. Se incluyen soportes móviles para pantallas y monitores de control. El cableado puede ser reemplazado por antenas para evitar cortes o vandalismo", especifica luego.
Se exige un sistema "llave en mano" con responsabilidad técnica única, incluyendo instalación, configuración y garantía. La adjudicación será conjunta para asegurar compatibilidad y calidad. Todo el proceso debe asegurar la protección, monitoreo y control de los activos y acceso al predio", concluye.