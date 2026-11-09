Ciudad capital

Santa Fe: el municipio proyecta comprar cámaras de seguridad para un área asediada por los robos

Se colocarían en la Dirección General de Mantenimiento Vial Municipal, en Bv. Pellegrini y Av. Pte. Perón. Un informe advirtió que el predio es blanco permanente de hurtos y vandalismo. Buscan protegerlo con videovigilancia.