Reclamo federal por el transporte público

Poletti denunció discriminación al interior tras el aumento de subsidios a los colectivos del AMBA

Intendentes de distintas provincias llevan este miércoles a la Cámara de Diputados de la Nación su reclamo por la distribución de las compensaciones al transporte. El mandatario santafesino cuestionó que se destinen nuevos fondos al Área Metropolitana de Buenos Aires mientras las ciudades del interior afrontan los costos del servicio. También recordó las gestiones realizadas sin resultados y advirtió sobre el congelamiento de los atributos sociales de la SUBE.