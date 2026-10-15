La crisis del sistema de transporte público de pasajeros por colectivos sigue estando en la agenda pública local, más aún luego de que la Municipalidad de Santa Fe autorizara días atrás -como contó El Litoral- una nueva actualización tarifaria, la novena desde principios de 2024.
En 2 años y 9 meses, la tarifa plena de colectivos en Santa Fe aumentó 955%: cuáles fueron las razones
A su vez, el boleto frecuente se incrementó 850% en igual período. La quita de subsidios nacionales, el financiamiento, los incrementos en combustibles y la caída de pasajeros, claves para entender un contexto complejo.
Una vez que desde SUBE Nación se sistematicen los nuevos importes, los usuarios de este servicio esencial para Santa Fe capital pasarán a pagar la tarifa plena (sin la SUBE registrada) a un valor de 2.322,22 pesos; y la tarifa boleto frecuente (lo que abonará el usuario que tiene registrado su plástico) a 2.090 pesos.
La tarifa centro costará 1.625,56 pesos; la estudiantil (terciario-universitario), 1.393,33 pesos; la tarifa jubilado, 1.161,11 pesos; la tarifa escolar, 928,89 pesos; y la tarifa seguro, 464,44 pesos.
Argumentos oficiales
A través de sus canales oficiales, fuentes municipales sostuvieron que el aumento es menor a la actualización tarifaria solicitada por el sector empresarial (quienes pedían, según las variables de impacto en el sistema, un boleto pleno a $2.650).
El municipio realiza “un importante esfuerzo económico”. En los meses transcurridos del 2026, “ya destinó al sistema de colectivos $2.250 millones provenientes del Fondo de Movilidad, conformado por los ingresos del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), lo que representa un aporte promedio de $225 millones mensuales”, adujeron.
Aquí cabe mencionar un comparativo elaborado por las empresas locales: el aporte municipal mensual de Rosario (donde se paga el 100% el Boleto Educativo Gratuito, BEG, mientras que en esta capital ese porcentaje es del 86%) es de 5.200.000 pesos; el de Paraná, 1.228.000.000 pesos, y Córdoba, 8.200.000.000 pesos (siempre según las prestatarias).
Otro argumento municipal fue que si se toma como referencia el valor de agosto de 2025, cuando el boleto costaba $1.580, “la variación acumulada alcanza el 32,28%, porcentaje que se ubica por debajo de la inflación interanual del 33,5% registrada a agosto de 2026”.
La medida (autorización de un nuevo aumento del boleto de colectivos) “busca acompañar el sostenimiento del servicio frente al incremento de los costos operativos, procurando reducir el impacto económico sobre los usuarios”, aseguraron.
Según datos oficiales, casi el 90% de los pasajeros de la ciudad capital sigue usando la tarjeta SUBE plástica. Éstos deben registrarla en una Terminal Automática (TAS) para abonar el boleto frecuente, que costará -como se dijo- 2.092 pesos.
El descuento es del 10% sobre el valor de la tarifa plena (2.322,22 pesos), que es la tarifa que abona aquel usuario que no cuenta con ningún beneficio (franquicia/atributo social o gratuidades); que no tiene su tarjeta SUBE registrada; o bien, que paga el viaje con otros medios de pago electrónico a través de su celular.
El contexto
Este diario viene explicando las vicisitudes de la crisis del transporte. En resumidas líneas, hay varios factores de incidencia, pero la raíz está en el esquema de financiamiento del sistema, tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte para todo el interior del país por parte del Gobierno nacional.
A la par del problema de las fuentes de financiamiento (que ahora son, centralmente, provinciales y municipales), aparece el incremento de combustibles, la inflación, la recomposición salarial para los choferes (con los acuerdos paritarios alcanzados); la caída nominal de pasajeros -que todavía no recuperó los números de la pre pandemia- y las gratuidades.
La progresión
Dicho todo lo anterior, es oportuno repasar uno por uno cuáles fueron los aumentos de la tarifa autorizada por el municipio capitalino, tomando como punto de partida el mes de enero de 2024, cuando la tarifa plena (no subsidiada) costaba 220 pesos, y fue allí cuando desde Nación se eliminaron los subsidios para el interior del país.
Si se toma aquel lejano valor con el que asumió la actual gestión municipal a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, y si se compara porcentualmente con la última suba autorizada, el boleto frecuente habrá escalado un 850%, y la tarifa plena un 955% en dos años y 9 meses.
Uno a uno
- 1) El primer aumento -tras la quita de los subsidios nacionales- autorizado por el municipio fue el 1° de febrero de 2024 (Decreto N° 00017/2024): la tarifa saltó de 220 pesos a 380 pesos.
- 2) El segundo aumento fue el 4 de marzo de 2024 (Decreto 00023/2024): de 380 pesos pasó a valer 700 pesos.
- 3) El tercer incremento autorizado por el gobierno local fue en junio de 2024 (Decreto N° 00050/2024). El boleto saltó de 700 pesos a 940 pesos.
- 4) El cuarto incremento tuvo lugar el 20 de septiembre del 2024 (Decreto N° 00084/2024), La tarifa frecuente pasó a costar 1.200 pesos.
- 5) La quinta actualización se autorizó el 24 de enero de 2025 (Decreto N° 00003/2025). La tarifa plana pasó a valer 1.440 pesos.
- 6) La sexta suba autorizada (Decreto Nº 00076/2025) fue el 15 de agosto de 2025: el boleto pleno de colectivos escaló a 1.580 pesos.
- 7) La séptima actualización se informó el 1° de marzo de 2026 (Decreto N° 0026/2026): el costo del boleto frecuente pasó a ser de 1.720 pesos.
- 8) A partir del octavo aumento (Decreto N° 00048/2026) se distinguieron dos valores: el boleto frecuente por un lado, con la tarjeta SUBE registrada, pasó a valer 1.900 pesos; y por otro, la tarifa plena, que saltó a 2.111,11 pesos.
- 9) Finalmente, el noveno y último aumento fue autorizado este mes de octubre, a través del Decreto 00081/2026. El boleto frecuente subirá (cuando SUBE Nación lo habilite) hasta 2.090 pesos, y la tarifa plena costará 2.322,22 pesos.