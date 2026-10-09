La Municipalidad de Santa Fe, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, autorizó este viernes un nuevo aumento en el precio del boleto de colectivos en la ciudad capital. Fue a través del decreto N° 00081, que ya está publicado en la página web del gobierno local.
El municipio autorizó un nuevo aumento del boleto de colectivos en la ciudad de Santa Fe
Lo hizo este viernes a través del decreto N° 00081. La tarifa plena pasará a costar $2.322,22, y el boleto frecuente $2.090. El incremento es del 10% en ambos casos. Cómo quedaron las tarifas especiales.
Con todo, la tarifa plena (sin la SUBE registrada) pasará a costar de 2.111,11 pesos a 2.322,22 pesos, como puede cotejarse en el texto administrativo que acompaña este artículo. A su vez, la tarifa boleto frecuente (lo que abonará el usuario que tiene registrado su plástico) subirá de 1.900 pesos a 2.090 pesos. En ambos casos, es un 10% de incremento.
Cabe recordar, como contó El Litoral días atrás, que los referentes de las empresas prestatarias del servicio (Autobuses Santa Fe, Ersa Urbano SA. y Empresa Recreo SRL) de Santa Fe ciudad habían solicitado una actualización tarifaria para el boleto pleno de 2.665,89 pesos. El incremento autorizado es un casi un 13% menor al solicitado.
Por otro lado, la tarifa centro valdrá 1.625,56 pesos; la tarifa estudiantil (terciario-universitario), 1.393,33 pesos; la tarifa jubilado, 1.161,11 pesos; la tarifa escolar, 928,89 pesos; y la tarifa seguro 464,44 pesos.
Qué dice el decreto
El decreto 00081/2026, que lleva la firma del propio Poletti y del secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Convivencia Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, explica que las empresas prestatarias habían solicitado la redeterminación del cuadro tarifario, “proponiendo llevar la tarifa plena a 2.665,89 pesos”.
“Tras tomar intervención el Órgano de Control de Transporte Público de Pasajeros por Colectivos, éste emitió el Dictamen N° 07/26 mediante el cual indicó que la variación de costos “supera el porcentaje previsto” en la ordenanza que regula este subsistema de transporte público, por lo cual el Ejecutivo “se encuentra facultado para redeterminar la tarifa”.
Asimismo, la subsecretaría de Control de Tránsito y Seguridad Vial, Transporte y Movilidad, luego de analizar la evolución de los costos desde la última redeterminación, “informó que se ha verificado un incremento en una de las variables más significativas del sector: el salario del personal”, dice el decreto.
Factor de incidencia
Es decir que la incidencia de este factor “representa aproximadamente el 48% de la matriz de costos del sistema. Dicho aumento obedece al último acuerdo paritario suscripto con las entidades gremiales”, aduce luego, y cita las distintas recomposiciones salariales desde el año pasado.
“Si bien el aumento porcentual de los costos por kilómetro del sistema no ha sido significativo, el índice de pasajeros por kilómetro equivalente ha disminuido considerablemente en los últimos meses, significando que los ingresos por pasajeros no han seguido la misma tendencia que los costos operativos.
“Esto es un factor adicional que justifica la actualización de las tarifas”, justifica luego.
Las áreas competentes de dicho órgano indicaron que anteriormente el sostenimiento del sistema dependía -hasta el año 2023- en gran medida de los aportes estatales en sus diferentes niveles, complementados con ingresos directos por tarifa abonados por los usuarios y compensaciones indirectas, como el Boleto Educativo y otros Atributos Sociales (AS).
A diferencia de esto, “en la actualidad los ingresos se conformaron principalmente por las tarifas directas y sus correspondientes compensaciones. Conforme lo señalado y con el objetivo de mantener la calidad del servicio, resulta necesario acompañar parcialmente el pedido de las empresas prestatarias”.
“A los fines de dar sostenibilidad del sistema y de velar por la continuidad y regularidad de dicho servicio público (…), el Ejecutivo Municipal “considera necesario redeterminar el cuadro tarifario del transporte público de pasajeros por colectivos, con base en los informes técnicos obrantes”, concluye el decreto.
Ahora, queda que SUBE Nación actualice en su sistema los nuevos valores: una vez ocurrido eso, los aumentos impactarán en los usuarios.