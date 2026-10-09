Tras el pedido de actualización

El municipio autorizó un nuevo aumento del boleto de colectivos en la ciudad de Santa Fe

Lo hizo este viernes a través del decreto N° 00081. La tarifa plena pasará a costar $2.322,22, y el boleto frecuente $2.090. El incremento es del 10% en ambos casos. Cómo quedaron las tarifas especiales.