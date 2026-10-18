Fue el tema de la semana: el municipio santafesino autorizó un nuevo aumento del boleto del sistema de transporte público por colectivos, el segundo del año y el noveno en poco menos de tres años. Era de esperar que en el Concejo de Santa Fe, esa caja de resonancia de los problemas que tocan al ciudadano de a pie, esta cuestión tuviera su debate.
La nueva suba del boleto de colectivos encendió chispazos políticos en el Concejo de Santa Fe
El arco opositor coincidió en que el aumento es otro “ajuste” al bolsillo de la gente. El oficialismo defendió “los esfuerzos de la actual gestión” para garantizar el sistema: “No hubo ningún paro desde que asumió el intendente Poletti”, dijeron.
La cuestión arrancó apenas comenzada la última sesión ordinaria. Había en el recinto una suerte de ansiedad generalizada, sobre todo del arco opositor, de cuestionar la medida… Y una defensa preparada desde el oficialismo alineado al interbloque “Unidos” para esquivar el golpe discursivo y argumental que iba a venir.
Es que en la reunión de Labor Parlamentaria están, además de los consensos, la “cocina” de cada encuentro en el recinto y la rosca política que luego se hará pública: se sabe casi todo sobre lo que se hablará, y de lo que quedará constancia en las transmisiones del canal oficial en YouTube del Legislativo y en las versiones taquigráficas.
Lo primero que molestó a la oposición fue el modo de comunicar el aumento: “Un viernes por la tarde, muy tarde… Claro: antes de un fin de semana largo, semejante noticia fue comunicada entre gallos y medianoche y por los medios de comunicación. Se buscó que la noticia tuviera el menor impacto posible en la opinión pública”, fustigó un concejal.
¿Diálogo cortado?
Visiblemente ofuscada, la concejala Violeta Quiroz aseguró que desde el municipio “no hablan con nosotros. Si no quieren que la facultad de definir o no un nuevo aumento vuelva a ser de este Concejo, como ocurrió hasta 2008, al menos pedimos que dialoguen. Pero nos enteramos por los medios”.
“Y lo más grave -siguió la referente de Mesas de Trabajo- es que no buscan otras opciones más allá del aumento”, apuntó. Algo así como que la sábana siempre se hace más corta para los usuarios que deben abonar la tarifa plena, ahora de 2.322,22 pesos. Y recordó un número que dio El Litoral: desde que asumió Juan Pablo Poletti en la intendencia, el boleto se incrementó un 955%.
Jorgelina Mudallel, del Bloque PJ, fue más a lo profundo: mencionó que “no se cumplió nada” de la primera emergencia en movilidad pública, que sancionó el Concejo a pedido del Ejecutivo. Hay una nueva prórroga solicitada, que requiere de dos tercios de los votos y el oficialismo no los reúne, algo que sí tenía en la anterior conformación legislativa.
“Dentro de esa emergencia en movilidad, una de las medidas era convocar a una mesa de trabajo, y cumplir con lo que establece la normativa que regula el sistema de colectivos sobre la realización de un nuevo proyecto de mejora del sistema, y que a la fecha parece haberse convertido en letra muerta: nunca hizo nada”, fustigó la edila perottista.
¿Uber Moto?
Luego dio un dato -que de ser cierto, sería motivo de preocupación- desde lo que es su percepción como ciudadana de Santa Fe ciudad, dejó aclarado. “Antes de tomarse un colectivo, la gente, no sólo del centro sino también de los barrios, se toma un Uber Moto, porque le sale mucho más barato”. Esta modalidad de transporte es ilegal.
“Esta es la nueva modalidad y hay que plantearlo porque es lo que está pasando. Así es como que vivimos en una ciudad donde desde el municipio no se reconoce lo que sucede: las prácticas sociales, hábitos de subsistencia… Ahora, lamentablemente esto toma estado público cuando hay un accidente en un Uber Moto”, cuestionó.
Para la concejala, la ciudad capital debe reclamar por los subsidios y por el Impuesto a los Combustibles, y “el municipio debe tener un par de ideas un poco más novedosas que comunicar un nuevo aumento de colectivos un viernes por la tarde-noche, sin tener en cuenta que está en juego la economía familiar de mucha gente”, volvió a la carga Mudallel.
Federalismo y judicialización
“Si hay una ley que establece que un impuesto (a los Combustibles) que va a un fondo que es para ayudar a que los ciudadanos de distintas ciudades del país puedan pagar menos el boleto de colectivos, y desde el gobierno nacional no se cumple, entonces, habría que rediscutir el federalismo...”, apuntó Jorge Fernández, también del bloque PJ.
El corazón de un sistema fiscal es la distribución equitativa de los recursos fiscales, “pero hay un esquema desigual” -recordó-. Los santafesinos le subsidiamos (con el impuesto a los combustibles) el costo del boleto tres veces. Es una discriminación insoportable”.
¿Y qué hacer sin aumentar el boleto? “Le pedimos al intendente que reclame en Nación lo que nos corresponde a todos los santafesinos de una manera más eficiente. Por ejemplo, que judicialice el tema. Quiroz (que presentó un amparo legal) viene insistiendo con esto desde hace mucho tiempo. Todos insistimos con la opción de judicializar”, propuso.
“Ningún tipo de paro”
Desde el oficialismo, la vocera que respondió a la críticas opositoras fue, como en casi todos estos casos en que se genera un debate político, la edila polettista María Beatriz Barletta, del interbloque “Unidos”.
Lo primero que les espetó a sus colegas de la vereda de enfrente fue que la Santa Fe capital fue “una de las únicas ciudades del país en la que hace exactamente 2 años y 10 meses que no tiene ningún tipo de paro de colectivos”.
(Nota del R.: el 6 de mayo de 2025 hubo un paro de choferes durante 24 horas en esta capital, tras fracasar la negociación paritaria en aquel mes.)
“No sé si recuerdan lo que sucedía en otros tiempos cuando a principios de mes las empresas reclamaban el aumento en el boleto, los trabajadores también reclamaban el aumento de sus salarios y no se podía sostener la continuidad del sistema. Nadie se hacía cargo y en consecuencia se producían muchos paros”, volvió sobre la idea.
Entonces, “el vecino terminaba estando en vela un miércoles o un jueves a la noche, porque no sabía si iba a poder tomarse el colectivo para ir a trabajar, o llevar a su hijo a la escuela, o acceder a algún turno médico que tal vez sacó hacía dos meses”, adujo luego.
Desde que comenzó esta gestión “que ese ‘fantasma’ del paro no existe -usó una metáfora-. Aun cuando los subsidios fueron eliminados, y cuando se sigue pagando ese impuesto a los combustibles sin nada a cambio. Seguimos reclamando y yendo a Buenos Aires, juntándonos con los intendentes para pedir lo que nos corresponde”, aseguró Barletta.
El esfuerzo que hacen los santafesinos “no vuelve para nada de la misma manera que en el AMBA, más aún con el último congelamiento que hizo la Nación con relación a los atributos sociales”, recordó este elemento, que también es un agravante.
“Es fácil decir ‘congelamos’ desde arriba cuando también, desde arriba a la vez aumentan todo (combustibles, por caso) aquello que hace a esa fórmula polinómica con las variables que determinan el valor del boleto”, chicaneó la edila radical.
“¿Y quién se hace cargo? -interrogó Barletta-. El municipio y la Provincia. Y con orgullo damos la cara con todos los vecinos diariamente, también en el marco de crisis en la cual nos encontramos”, levantó la voz, envalentonada.
Según la concejala, los esfuerzos presupuestarios que hace la provincia “son enormes, pues representan el 40%. También los esfuerzos económicos que hace el municipio local crecen cada vez más, y son la razón por la cual los vecinos de Santa Fe pueden seguir yendo en colectivo todos los días, sin el miedo al paro”, insistió en su idea.
La discusión tuvo más concejales que pidieron la palabra, pero de a poco se fue diluyendo. Había una agenda legislativa cargada de temas. En los micrófonos de las bancas pareció que quedaron “rebotando”, como en un curioso efecto sonoro, las tensiones políticas por un tema que interpela a gran parte de la ciudadanía.