Cruces entre concejales

La nueva suba del boleto de colectivos encendió chispazos políticos en el Concejo de Santa Fe

El arco opositor coincidió en que el aumento es otro “ajuste” al bolsillo de la gente. El oficialismo defendió “los esfuerzos de la actual gestión” para garantizar el sistema: “No hubo ningún paro desde que asumió el intendente Poletti”, dijeron.