Con la sanción de una resolución, el Legislativo capitalino dispuso que el Ejecutivo realice estudios de factibilidad técnica y económica para incorporar a la App Santa Fe -del municipio- una funcionalidad que permita a los vecinos de la ciudad capital saber en qué horario deberán sacar sus bolsas de residuos húmedos o secos, dependiendo del día.
¿A qué hora saco la bolsa de basura?: la pregunta diaria que podría saberse con sólo un click
El municipio deberá realizar una factibilidad para determinar si los ciudadanos pueden hacer un seguimiento -a través de la App Santa Fe- del horario estimativo en que el camión de recolección domiciliaria pasará por sus cuadras.
En concreto, se solicitó que se analice la posibilidad de que los ciudadanos de Santa Fe conozcan la ubicación y el horario estimado en que el camión recolector de residuos sólidos urbanos domiciliarios circulará por sus domicilios o cuadras, y ver la ubicación de los Ecopuntos, sus horarios de funcionamiento y los tipos de residuos que cada uno admite.
En la factibilidad solicitada -dice la resolución aprobada- deberán contemplarse aspectos tales como la tecnología de geolocalización requerida, y su compatibilidad e incidencia respecto de los contratos vigentes con la o las empresas prestatarias del servicio; los costos de implementación y mantenimiento, y plazos estimados de desarrollo e implementación.
Si resulta favorable el estudio de factibilidad, el Ejecutivo Municipal procederá a la realización de esta inclusión en la app. También deberá informar esta situación al Concejo.
Herramienta digital
“La App Santa Fe es una herramienta digital pensada para que los vecinos puedan gestionar trámites, acceder a información y a servicios municipales desde su celular, estén donde estén”, declaró en los fundamentos del proyecto sancionado su impulsor, Lucas Simoniello (Interbloque “Unidos”).
En esta línea, el seguimiento del servicio de recolección de residuos constituye “un complemento de alto valor práctico para la vida cotidiana de los vecinos, en línea con la lógica ya aplicada al transporte público de pasajeros por colectivos ( app Cuándo Pasa), donde el seguimiento en tiempo real de las unidades mejoró la experiencia de los usuarios”, dijo.
Ante la incertidumbre sobre el horario de paso del camión recolector, los vecinos optan por sacar los residuos con excesiva anticipación, “lo que deriva en bolsas expuestas durante horas en la vía pública, con el consiguiente impacto negativo en la higiene urbana y la salud pública”, agregó el edil.
Ecopuntos
Por otro lado, la ciudad cuenta con una red de Ecopuntos destinada a la disposición diferenciada de residuos, cuya ubicación, horarios de funcionamiento y tipo de residuos admitidos “también podrían estar incorporados en la App Santa Fe”, se insistió en los fundamentos.
Esto permitiría, para Simoniello, “centralizar en una misma herramienta los datos necesarios para fomentar la separación en origen y facilitar su correcta disposición”.
La implementación de un sistema de este tipo requiere un análisis previo que contemple “tanto la viabilidad tecnológica como los costos asociados y su eventual incidencia contractual. Por ello, el presente proyecto se limita a solicitar dicho estudio, sin prejuzgar sobre su resultado”, concluyó.
Sobre la aplicación
La App Santa Fe reúne en un único lugar los principales servicios municipales para que cada vecino y vecina pueda resolver sus gestiones sin perder tiempo. “Es una puerta de entrada que lleva directo a lo que se necesita: pagar, sacar un turno, inscribirte a un curso o enterarte de una novedad de tu barrio”, explicaron fuentes municipales.
La aplicación fue desarrollada a medida para la ciudad capital y es propiedad de la Municipalidad, lo que garantiza que siga evolucionando según las necesidades de la ciudad.
Desde la app, se pueden gestionar turnos de manera integral, sin filas ni esperas; consultar y gestionar la Tasa General de Inmuebles (TGI); consultar y gestionar infracciones de tránsito, y chatear directamente con el Centro de Atención Ciudadana.
También, los vecinos pueden inscribirse a cursos y capacitaciones municipales; participar de encuestas y espacios de consulta ciudadana, y recibir avisos y novedades sobre los temas que más interesan (por ejemplo, desvíos de tránsito o cambios de recorrido de líneas de colectivo).