#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Iniciativa del Concejo Municipal

Lanzaron “Pasos al contado”: la aplicación que premia la actividad física con descuentos en el comercio santafesino

Fue presentada oficialmente por el presidente del Concejo Municipal, Sergio "Checho" Basile, junto a referentes del sector comercial. La herramienta gratuita premia a los usuarios por caminar y busca dinamizar el consumo local mediante alianzas con la gastronomía, heladerías y gimnasios.

Presentación en la Costanera Oeste: autoridades del Concejo y referentes comerciales lanzaron la app "Pasos al contado" junto al Puente Colgante.Presentación en la Costanera Oeste: autoridades del Concejo y referentes comerciales lanzaron la app "Pasos al contado" junto al Puente Colgante.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe presentó oficialmente una innovadora propuesta que busca conjugar el cuidado de la salud, la movilidad sustentable y la reactivación económica local. A metros del icónico Puente Colgante, sobre la Costanera Oeste y junto a las letras corpóreas de la ciudad, se lanzó “Pasos al contado”, una aplicación gratuita ya disponible para plataformas Android y próximamente iOS destinada a mayores de 16 años.

La dinámica del programa propone un desafío directo a la ciudadanía: caminar, sumar y canjear. A través de un contador en segundo plano que no requiere mantener la app abierta, cada usuario acumula 1 punto por cada 1.000 pasos realizados en el día. Esas unidades pueden ser canjeadas en la sección de recompensas por promociones y beneficios exclusivos en los establecimientos adheridos de la capital santafesina.

El proyecto se gestó como respuesta a las inquietudes planteadas por vecinos e instituciones en los talleres de "ADN Santa Fe", el espacio de participación territorial que promueve la presidencia del órgano deliberativo. Durante el acto de lanzamiento, el presidente del Concejo, Sergio "Checho" Basile, destacó el impacto integral de la iniciativa: "Es una nueva app que intenta fomentar la actividad física. Estamos muy contentos con los socios estratégicos que pudimos entablar un diálogo, entendiéndolo como una forma de fomentar el desarrollo productivo y el empleo local".

“Buscamos fomentar el desarrollo productivo y el empleo local”, remarcó Basile durante la presentación.“Buscamos fomentar el desarrollo productivo y el empleo local”, remarcó Basile durante la presentación.

En ese sentido, Basile remarcó la velocidad de respuesta frente a la demanda barrial y el auspicioso arranque de la herramienta en sus primeras horas de funcionamiento: "Esto surge de ADN Centro, donde instituciones y vecinos nos planteaban la necesidad de incentivar el comercio local y la movilidad sustentable. Nos pusimos a pensar desde el Concejo y surgió esta app. Ya tuvimos 300 inscriptos en breve y contamos con más de 40 comercios en la plataforma. A medida que los vecinos se apropien de ella, se van a incorporar más locales".

Un amplio respaldo del sector privado e institucional

La propuesta sumó de inmediato el respaldo de entidades clave del tejido productivo de la ciudad, como la Asociación de Comerciantes de la Avenida Aristóbulo del Valle, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, la Cámara de Heladerías y la Cámara de Gimnasios, junto a diversos locales independientes.

Basile encabezó el lanzamiento de "Pasos al contado", la iniciativa surgida del programa ADN Santa Fe.Basile encabezó el lanzamiento de "Pasos al contado", la iniciativa surgida del programa ADN Santa Fe.

Desde el sector gastronómico, Maximiliano Chiarelli, presidente de la Cámara de Bares, celebró la sinergia alcanzada: "Para nosotros es una iniciativa muy positiva. Nos encuentra al ámbito público y privado trabajando en conjunto, incentivando las promociones de los bares y restaurantes de la ciudad de Santa Fe y motivando a que los santafesinos puedan canjear puntos en base a la actividad física".

Vecinos e instituciones de la ciudad participaron del desarrollo de la propuesta en los encuentros de ADN Santa Fe.Vecinos e instituciones de la ciudad participaron del desarrollo de la propuesta en los encuentros de ADN Santa Fe.

Por su parte, Agustín Oliver, en representación de la Cámara de Heladeros, remarcó la fuerte adhesión de sus pares a la convocatoria: "Me parece una buena iniciativa, donde podemos participar los privados con lo público. Desde la Cámara de Heladeros lo tomamos muy bien y nos unimos el 100% de las heladerías que formamos parte de la cámara en Santa Fe".

La aplicación "Pasos al contado" ya está disponible de forma gratuita para dispositivos Android y proximamente en iOS.La aplicación "Pasos al contado" ya está disponible de forma gratuita para dispositivos Android y proximamente en iOS.

Finalmente, el sector del bienestar también respaldó de forma unánime el programa. Ernesto Capozzolo, referente de la Cámara de Gimnasios, subrayó la coincidencia conceptual de la plataforma con la actividad física: "Esto está muy alineado con la visión y los valores de las empresas del sector del fitness, porque justamente es anclar la actividad física a la salud. Este programa viene como anillo al dedo a nuestros objetivos, parece que lo hubiéramos diseñado nosotros"

De esta manera, el Concejo Municipal consolida una herramienta digital de triple impacto que articula la salud pública, la sustentabilidad ambiental y el fortalecimiento del consumo interno, demostrando que la articulación entre el Estado y el sector privado constituye un motor fundamental para el desarrollo cotidiano de la ciudad de Santa Fe.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro