El Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe presentó oficialmente una innovadora propuesta que busca conjugar el cuidado de la salud, la movilidad sustentable y la reactivación económica local. A metros del icónico Puente Colgante, sobre la Costanera Oeste y junto a las letras corpóreas de la ciudad, se lanzó “Pasos al contado”, una aplicación gratuita ya disponible para plataformas Android y próximamente iOS destinada a mayores de 16 años.
Lanzaron “Pasos al contado”: la aplicación que premia la actividad física con descuentos en el comercio santafesino
Fue presentada oficialmente por el presidente del Concejo Municipal, Sergio "Checho" Basile, junto a referentes del sector comercial. La herramienta gratuita premia a los usuarios por caminar y busca dinamizar el consumo local mediante alianzas con la gastronomía, heladerías y gimnasios.
La dinámica del programa propone un desafío directo a la ciudadanía: caminar, sumar y canjear. A través de un contador en segundo plano que no requiere mantener la app abierta, cada usuario acumula 1 punto por cada 1.000 pasos realizados en el día. Esas unidades pueden ser canjeadas en la sección de recompensas por promociones y beneficios exclusivos en los establecimientos adheridos de la capital santafesina.
El proyecto se gestó como respuesta a las inquietudes planteadas por vecinos e instituciones en los talleres de "ADN Santa Fe", el espacio de participación territorial que promueve la presidencia del órgano deliberativo. Durante el acto de lanzamiento, el presidente del Concejo, Sergio "Checho" Basile, destacó el impacto integral de la iniciativa: "Es una nueva app que intenta fomentar la actividad física. Estamos muy contentos con los socios estratégicos que pudimos entablar un diálogo, entendiéndolo como una forma de fomentar el desarrollo productivo y el empleo local".
En ese sentido, Basile remarcó la velocidad de respuesta frente a la demanda barrial y el auspicioso arranque de la herramienta en sus primeras horas de funcionamiento: "Esto surge de ADN Centro, donde instituciones y vecinos nos planteaban la necesidad de incentivar el comercio local y la movilidad sustentable. Nos pusimos a pensar desde el Concejo y surgió esta app. Ya tuvimos 300 inscriptos en breve y contamos con más de 40 comercios en la plataforma. A medida que los vecinos se apropien de ella, se van a incorporar más locales".
Un amplio respaldo del sector privado e institucional
La propuesta sumó de inmediato el respaldo de entidades clave del tejido productivo de la ciudad, como la Asociación de Comerciantes de la Avenida Aristóbulo del Valle, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, la Cámara de Heladerías y la Cámara de Gimnasios, junto a diversos locales independientes.
Desde el sector gastronómico, Maximiliano Chiarelli, presidente de la Cámara de Bares, celebró la sinergia alcanzada: "Para nosotros es una iniciativa muy positiva. Nos encuentra al ámbito público y privado trabajando en conjunto, incentivando las promociones de los bares y restaurantes de la ciudad de Santa Fe y motivando a que los santafesinos puedan canjear puntos en base a la actividad física".
Por su parte, Agustín Oliver, en representación de la Cámara de Heladeros, remarcó la fuerte adhesión de sus pares a la convocatoria: "Me parece una buena iniciativa, donde podemos participar los privados con lo público. Desde la Cámara de Heladeros lo tomamos muy bien y nos unimos el 100% de las heladerías que formamos parte de la cámara en Santa Fe".
Finalmente, el sector del bienestar también respaldó de forma unánime el programa. Ernesto Capozzolo, referente de la Cámara de Gimnasios, subrayó la coincidencia conceptual de la plataforma con la actividad física: "Esto está muy alineado con la visión y los valores de las empresas del sector del fitness, porque justamente es anclar la actividad física a la salud. Este programa viene como anillo al dedo a nuestros objetivos, parece que lo hubiéramos diseñado nosotros"
De esta manera, el Concejo Municipal consolida una herramienta digital de triple impacto que articula la salud pública, la sustentabilidad ambiental y el fortalecimiento del consumo interno, demostrando que la articulación entre el Estado y el sector privado constituye un motor fundamental para el desarrollo cotidiano de la ciudad de Santa Fe.