Iniciativa del Concejo Municipal

Lanzaron “Pasos al contado”: la aplicación que premia la actividad física con descuentos en el comercio santafesino

Fue presentada oficialmente por el presidente del Concejo Municipal, Sergio "Checho" Basile, junto a referentes del sector comercial. La herramienta gratuita premia a los usuarios por caminar y busca dinamizar el consumo local mediante alianzas con la gastronomía, heladerías y gimnasios.