Lo aprobó el Concejo

Santa Fe: el municipio podrá ampliar el Presupuesto 2026 para cubrir "desequilibrios" y pagar sueldos

La adecuación de la “ordenanza madre” de la ciudad capital será por $36.820.729.600: se derivarán fondos del Tesoro Municipal. Es para compensar la pauta inflacionaria. Posturas cruzadas en el Legislativo local.