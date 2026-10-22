Emergencia hídrica

Chapas, colchones, motobombas: proyectan compras "urgentes" para atender los efectos de El Niño en Santa Fe

Con el río Paraná en ascenso en el puerto local, el municipio dispuso una serie de concursos de precios para adquirir materiales e insumos. La intención es llegar mejor preparados para la asistencia de eventuales familias evacuadas.