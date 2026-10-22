Las intensas lluvias en el sur de Brasil, Paraguay, y las provincias de Corrientes y Misiones, con la lamentable consecuencia de personas evacuadas y daños materiales, hicieron crecer la cuenca del río Paraná. La provincia de Santa Fe, su capital y la región vienen observando muy de cerca los movimientos hidrológicos, en el marco del fenómeno de El Niño.
Chapas, colchones, motobombas: proyectan compras "urgentes" para atender los efectos de El Niño en Santa Fe
Con el río Paraná en ascenso en el puerto local, el municipio dispuso una serie de concursos de precios para adquirir materiales e insumos. La intención es llegar mejor preparados para la asistencia de eventuales familias evacuadas.
En el Puerto de Santa Fe, el Paraná medía este miércoles por la tarde 21 de octubre 3,85 metros. Hace exactamente un mes, esa altura era de 2,69 metros. Como se sabe, el nivel de alerta es de 5,30 metros, y el de evacuación 5,70 metros.
En tanto, el gobierno municipal -como contó El Litoral- ya trabaja en la instalación del primer Centro de Asistencia Integral, en un predio ubicado sobre calle Demetrio Gómez, en el acceso a Alto Verde, para instalar entre 80 y 90 módulos habitacionales destinados a familias que eventualmente deban ser evacuadas por la crecida.
Además de los protocolos de actuación ya preparados, la articulación con el Gobierno provincial en materia de prevención del riesgo hídrico -entre otras acciones-, se convocó a instituciones para conformar una red colaborativa de voluntarios, que estará orientada a brindar asistencia y acompañamiento a la comunidad en situaciones críticas.
Contrataciones directas
También, cabe recordar que el Concejo de Santa Fe autorizó al Ejecutivo en el marco de la emergencia hídrica declarada en la ciudad (Decreto Nº 00070/2026) a ejecutar por vía excepcional procedimientos abreviados de compulsas, concursos de precios y contrataciones en forma directa, de acuerdo a las circunstancias concretas de cada caso.
Esto implica que el municipio tiene más facultades por fuera de las normativas vigentes para adquirir bienes como maquinarias, insumos, materiales, equipos para la limpieza de desagües pluviales o zanjones a cielo abierto (etcétera), entre otros elementos, sin necesidad de llamar a licitación pública, mecanismo que demanda mucho tiempo.
También, puede asignar partidas del Presupuesto Municipal en curso (2026) para atender la emergencia hídrica.
Eso es justamente lo que se está haciendo, a la par de las acciones mencionadas antes, desde el Palacio Municipal: la convocatoria para la adquisición de distintos implementos e insumos que podrán servir para atender la coyuntura, sobre la cual se pronostican para los próximos meses lluvias de intensidad y ríos altos.
Uno por uno
Por un lado, se convocó a un concurso público para la adquisición de insumos electrónicos y eléctricos para los trabajos de control y monitoreo en las Estaciones de Bombeo. El presupuesto oficial es de $37.058.646,00.
En los próximos días, el municipio capitalino estará convocando a la presentación de cotizaciones económicas para la compra de 96 unidades de chapa galvanizada, que se utilizan principalmente en techos, cerramientos y estructuras metálicas expuestas a la intemperie.
Asimismo, se proyecta la adquisición de 100 unidades de chapas de zinc calibre N° 25 acanaladas (láminas por 4 metros). El plazo de entrega debe ser inmediato, y la condición de pago será a los 60 días corridos a contar desde la fecha del informe de recepción.
También, motobombas transportables que tendrán como destino diferentes puntos de operaciones de bombeo en el marco de la emergencia hídrica. Según las especificaciones técnicas, serán motobombas para aguas sucias, con una potencia de 13 caballos de fuerza (hp) y capacidad para bombear 70 mil litros por hora.
Se prevé la compra de 200 colchones de una plaza, de 13 centímetros de altura aproximada por 190 centímetros de largo. Estos insumos serían entregados a las personas que eventualmente deben ser evacuadas. El plazo de entrega también deberá ser inmediato.
Herramientas
Otro de los pedidos de cotización será para la adquisición de herramientas varias, tales como 36 palas de punta; 12 palas anchas; 12 carretillas; 50 pares de guantes; 12 tenazas y 10 kilos de alambre de fardo; 12 mazas y 12 cintas métricas de 5 metros, entre otros.
Y se solicitarán precios para la compra de 46 mil bolsas areneras de rafia de polipropileno (de 47 por 88 centímetros), que se utilizan para llenarlas de arena y ubicarlas en aquellos sectores o barrios cercanos a la crecida del agua, para conformar defensas de contención provisorias.
Se pedirán cotizaciones, finalmente, para comprar repuestos para una retroexcavadora (que se utiliza para la limpieza de canales a cielo abierto, por caso); para un tractor; para camionetas y para un camión, todos vehículos que integran el parque automotor municipal.