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Iniciativa del Concejo Municipal

El distrito Este busca fortalecer su identidad con una agenda de eventos comunitarios

Es una de las propuestas que surgió en las mesas de trabajo de ADN Santa Fe.

Vecinos e instituciones del Distrito Este debatieron iniciativas comunitarias junto a concejales santafesinos en el marco del programa impulsado por el cuerpo. Vecinos e instituciones del Distrito Este debatieron iniciativas comunitarias junto a concejales santafesinos en el marco del programa impulsado por el cuerpo.
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La escuela Avellaneda recibió por segunda vez a ADN Santa Fe, el dispositivo de encuentros ciudadanos que impulsa la presidencia del Concejo Municipal de Santa Fe desde principios de este año.

La cita fue este miércoles por la tarde y reunió a medio centenar de vecinos y referentes de distintas instituciones del Distrito Este. También participaron los concejales Julián Martínez, Lucas Simoniello, Titi Barletta, Nacho Laurenti y Violeta Quiroz, quienes estuvieron acompañados por el presidente del Concejo, Sergio “Checho” Basile.

El distrito Este busca fortalecer su identidad con una agenda de eventos comunitariosSergio Basile y concejales de Santa Fe presentaron el programa ADN Santa Fe en el Distrito Este para crear una mesa de gestión y una agenda cultural barrial.

En esta oportunidad, se presentó a los vecinos el proyecto común a todos los distritos: la creación de una mesa de gestión distrital. El objetivo es crear un espacio permanente de diálogo y trabajo conjunto entre las organizaciones del Distrito.

El segundo proyecto priorizado para llevar adelante en este sector de la ciudad se denomina “Este Cultural y Recreativo”.

El distrito Este busca fortalecer su identidad con una agenda de eventos comunitariosEl encuentro ciudadano en la escuela Avellaneda promovió la creación de una mesa de gestión barrial y una agenda cultural para fortalecer la identidad local.

Se trata de la organización de una agenda de eventos comunitarios, festivales barriales, actividades recreativas, carnavales y propuestas culturales al aire libre que fortalezcan la identidad del distrito y promuevan la participación ciudadana.

Basile remarcó que “estas ideas fortalecen el trabajo en red, lo cual es un primer paso muy importante para empezar a generar resultados concretos que impulsen el desarrollo local, que es lo que nos proponemos con ADN”.

El distrito Este busca fortalecer su identidad con una agenda de eventos comunitariosLa propuesta del legislativo local busca consolidar el trabajo conjunto entre vecinos y organizaciones para potenciar el desarrollo en los distintos barrios.

“Así que estamos muy contentos, intentando hoy que cada institución y cada vecino comprometido diga lo que tiene para aportar para llevar adelante estas iniciativas y empezar a caminar juntos: Concejo y vecinos, con el único objetivo de mejorar el entorno en el que vivimos”, cerró.

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