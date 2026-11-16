Este lunes se llevó adelante la entrega de los Premios Otto Krause, reconocimiento institucional que otorga el Concejo Municipal de Santa Fe a proyectos tecnológicos, productivos o de innovación social, realizados por estudiantes de escuelas de educación técnica de la ciudad. Fue instituido por Decreto Nº 1212 en 2026 e impulsado por los concejales Julián Martinez y Violeta Quiroz, quienes encabezaron el acto junto al presidente del Concejo, Sergio "Checho" Basile.
La escuela Remedios de Escalada de San Martín se quedó con el premio mayor Otto Krause
Su propuesta “Tejiendo Oportunidades” fue seleccionado entre 17 proyectos de innovación social realizados por estudiantes de escuelas de educación técnica de la ciudad y recibió $8.000.000. En esta primera edición participaron 12 escuelas. Otras dos ganaron el segundo y tercer premio.
En esta primera edición participaron 12 escuelas técnicas de la ciudad de Santa Fe que presentaron 17 proyectos entre los que se destacaron: forrajes para granja con hidroponía, realización de jabones, baldosas de plástico, juegos infantiles con reciclado de plástico, confección de textiles, gin tonic sin alcohol, entre otros.
El primer premio fue de $8.000.000 y quedó para la Escuela N° 651 “Remedios Escalada de San Martín”, con su proyecto “Tejiendo Oportunidades”. El objetivo del mismo es equipar los talleres textiles de la escuela con mayor cantidad de maquinaria actualizada para fortalecer la formación de los estudiantes a lo largo de toda la tecnicatura. De este modo, se fortalece la preparación de egresados con un perfil profesional competitivo, capaz de insertarse en la dinámica productiva actual del rubro textil santafesino.
Bruno y Gisel, alumnos responsables del proyecto expresaron: “Estamos felices porque creemos que fue la recompensa de mucho esfuerzo y dedicación que le pusimos”. Los estudiantes destacaron el trabajo previo y la preparación que demandó el proyecto: “Estuvimos practicando y viendo que todo quedara bien. Venir y recibir este premio es una alegría, no lo esperábamos”.
Por su parte, Selena, docente de la institución, también expresó su satisfacción por el reconocimiento y puso en valor las capacidades de los estudiantes y el potencial de las escuelas técnicas públicas: “La verdad que estoy muy contenta, porque en este proyecto se muestran las capacidades, las potencialidades y todo el talento que hay en la escuela técnica pública, algo que a veces pasa por alto. Creo que eso es lo importante: poder incentivar y promover todo ese potencial”.
El segundo, de $2.000.000 se lo llevó la Escuela N° 508 “Cecilia Grierson”. “Forraje verde hidropónico" propone el desarrollo y la implementación de un módulo de cultivo hidropónico automatizado, estructurado mediante tecnología de código abierto y componentes reutilizados. La iniciativa tiene como objetivo central optimizar la producción de biomasa vegetal con altos estándares nutricionales. El sistema está diseñado específicamente para ser transferido y replicado en los hogares de los barrios de Santa Fe donde se practica la cría de animales de granja a pequeña escala, promoviendo la soberanía alimentaria, la eficiencia en el uso de recursos críticos y la reducción drástica de los costos operativos de alimentación.
Natanael, alumno protagonista del proyecto, manifestó su emoción por el reconocimiento recibido: “No lo puedo creer todavía, estoy emocionado y honrado. Es una gran alegría”.
Joel, docente a cargo, explicó que trabajaron junto a los dos cursos de sexto año y que la iniciativa se desarrolló en el marco de las prácticas profesionales. Además, destacó la importancia “de generar espacios para que los estudiantes puedan expresar y desarrollar sus inquietudes; ellos tienen motivación y ganas, y no tenían dónde expresarlas”.
Por último, el proyecto “Transforma: de residuo a recurso” de la Escuela N°479 “Dr. Manuel Pizarro”, obtuvo el 3er. puesto y se llevó $1.000.000. El mismo propone la construcción de una trituradora para el reciclado de plásticos y aluminio. La trituradora permitirá procesar de manera independiente diferentes residuos plásticos y de aluminio, previamente clasificados y acondicionados. El aluminio triturado será destinado principalmente al taller de fundición de la institución, mientras que el plástico será utilizado como materia prima para futuros procesos de transformación.
Brisa y Camila, en representación de todo el curso, agradecieron especialmente a sus profesores por el acompañamiento recibido y celebraron el tercer puesto obtenido. “Nos sentimos ganadoras. Fue una muy buena oportunidad y ojalá podamos seguir participando”, expresaron con entusiasmo. Por su parte, Alejandro explicó que el proyecto se viene desarrollando desde hace varios años en la institución, pero que, por falta de recursos, no habían podido avanzar con su concreción. En ese sentido, destacó la importancia del reconocimiento obtenido y expresó: “Es una gran alegría haber ganado”.
Vale destacar que las escuelas cuyos proyectos no resultaron seleccionados recibieron un aporte de $100.000 cada una, destinado a que puedan continuar trabajando en sus iniciativas, otorgado por la Caja de Ingenieros de Santa Fe.
El jurado de este reconocimiento estuvo integrado por referentes del CONICET, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Ministerio de Educación provincial, el municipio, la Caja de Ingenieros y la Unión Industrial.
Impulsar a los jóvenes y sean protagonistas de la ciudad
Violeta Quiroz, una de las impulsoras del premio, expresó su alegría por la realización de la primera edición de los Premios Otto Krause y destacó el compromiso de toda la comunidad educativa que formó parte de la iniciativa. “Estamos totalmente felices. Es un día de mucha alegría. Agradezco enormemente a todos los alumnos y alumnas de las escuelas que se involucraron, que participaron y le pusieron tanta energía; también a los docentes que los acompañaron y, por supuesto, a las familias que estuvieron detrás de todo esto”.
Asimismo, Quiroz reflexionó sobre el protagonismo de las nuevas generaciones y sostuvo: “Hay quienes dicen que la juventud está perdiendo el rumbo, pero yo creo todo lo contrario: la juventud es esperanza, es trabajo colectivo y organizado, como lo demostraron hoy”.
Finalmente, reafirmó el compromiso de dar continuidad a la iniciativa: “Mi agradecimiento es enorme y el compromiso es seguir adelante. Este premio ya está institucionalizado en el Concejo Deliberante, por lo que tendrá continuidad todos los años. Queremos seguir aportando nuestro granito de arena para acompañar y fortalecer a las escuelas técnicas, que hoy necesitan y merecen todo nuestro apoyo”.
Por su parte, Julián Martínez, otro de los concejales impulsores de la iniciativa, también destacó la emoción y el entusiasmo de los estudiantes durante la entrega de los premios y remarcó la importancia de generar espacios que reconozcan y acompañen sus proyectos.
“Siempre es una buena noticia. Las reacciones de los chicos cuando se enteraban de las premiaciones fueron increíbles. Hacía mucho tiempo que no presenciaba tanta felicidad en los jóvenes; algunos incluso se emocionaron”.
Al referirse al propósito de la propuesta, Martínez señaló: “Precisamente, lo que buscamos con los Premios Otto Krause es darles un espacio a las ideas de los jóvenes de nuestras escuelas, en este caso de las instituciones técnicas, tanto públicas como privadas”.
En cuanto a la continuidad de la iniciativa, reafirmó: “Este es un compromiso que asumimos y que queremos sostener en el tiempo. Esta fue la primera edición y el año que viene vamos a redoblar los esfuerzos para una segunda instancia, convocando nuevamente a las escuelas a que se animen a presentar nuevos proyectos. También queremos motivar a aquellas instituciones que esta vez no obtuvieron alguno de los primeros premios para que sigan trabajando y vuelvan a participar”.
Por último, puso el foco en la importancia del acompañamiento colectivo y la participación de distintos sectores: “Es fundamental involucrar a otros actores, como el sector privado, porque las ideas que necesita nuestra ciudad están en los jóvenes que hoy están terminando la escuela secundaria. Aquí no hay ganadores y perdedores: la que gana es la ciudad. Nos encontramos con jóvenes que tienen ideas, motivaciones, proyectos y muchas ganas de hacer. Lo que necesitan es acompañamiento y espacios que reconozcan y pongan en valor el esfuerzo que realizan todos los días, tanto en sus estudios como en el desarrollo de proyectos colectivos”.
Los proyectos protagonistas
Los otros proyectos que participaron de esta edición fueron:
-Escuela N°479 “Dr. Manuel Pizarro”: “Tallando sonrisas”. El objetivo del proyecto es automatizar y escalar la línea de producción de juguetes didácticos/terapéuticos de la institución, transitando de un modelo artesanal a una mini célula de fabricación semi-industrial integrada, a fin de abastecer de forma continua a los efectores públicos de salud infantil, escuelas especiales del gran Santa Fe y las instituciones que lo requieran, duplicando el impacto territorial en el primer año de ejecución.
-Escuela N° 8122 “Nuestra Señora de Lourdes”: la propuesta es el desarrollo y producción de una bebida gasificada sin alcohol como alternativa para situaciones de socialización juvenil. Lavoisier, es una bebida gasificada sin alcohol con perfil de sabor inspirado en el gin tonic. El proyecto integra conocimientos propios de la formación técnica química (formulación, selección de materias primas, extracción de compuestos aromáticos, mediciones, control de variables, higiene, elaboración, carbonatación, envasado y control de calidad) con herramientas de emprendedurismo, administración, comercialización y educación financiera.
-Escuela Técnico Profesional N° 2056 "Monseñor Carlos Macagno": EcoTapa, transformación plástica para el equipamiento urbano. El proyecto es implementar una línea técnica sustentable de reciclaje de tapitas plásticas (PP/HDPE) mediante trituración e inyección/termo-moldeo, para la producción de mobiliario urbano ecológico y equipamiento.
-Escuela Industrial Superior: “Del mate al mortero o al cantero”. Este proyecto propone aprovechar el residuo de la yerba generado directamente desde la comunidad educativa y convertirlo en un material capaz de ser utilizado, tanto sea para la producción de pequeños morteros como para su compostaje.
-Escuela N°601 “Leandro N. Alem”: “Progra-Armar + Robot SeyBot”: A través del Proyecto Progra-Armar y el Robot Educativo SeyBot se proponen prácticas educativas innovadoras que permiten a los alumnos disfrutar del proceso de su aprendizaje, en un entorno creativo y colaborativo y en contacto con experiencias para poner en juego diversidad de soluciones tecnológicas, herramientas que les permitan resolver problemas, y modificar sus realidades y aprehender las habilidades necesarias para afrontar y construir los trabajos del futuro.
-Escuela N°478 “Nicolás Avellaneda”: Eco-Nutrir Santa Fe: Módulo electro-hidropónico autónomo para el fortalecimiento alimentario local". Consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una estación compacta y automatizada de producción vegetal intensiva basada en la técnica hidropónica NFT (Nutrient Film Technique), controlada mediante electrónica embebida (ESP32) y supervisada a través de telemetría IoT (Internet de las cosas).
-Escuela N° 508 “Cecilia Grierson”: Industria para el desarrollo de tableros de automatización sencillos de bajo costo para PYMES de Santa Fe.
-Escuela Técnico Profesional N° 2056 "Monseñor Carlos Macagno": “Burbujas de impacto”. “Burbujas de Impacto” propone crear y consolidar una Fábrica Escolar de Jabones y Jabonería Circular dentro de ALMACOOP, la cooperativa de la institución. La primera etapa contempla jabones artesanales y un producto de higiene/desengrase para las necesidades del taller de Automotores. En una etapa progresiva se incorporará la recuperación de aceite de cocina usado (ACU), previa capacitación técnica, para estudiar y desarrollar productos de limpieza dentro de un modelo de economía circular.
-Escuela N°480 “Manuel Belgrano”: “Impulso Compartido (Colaboración en el traslado / Independencia en el destino): Un Sistema de Transporte Accesible y Sostenible”. El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de transporte inclusivo que integra una bicicleta con una silla de ruedas mediante un mecanismo de acoplamiento seguro y funcional.
-Escuela N°647 “Pedro Funes”: Sistema electrónico de monitoreo y control inteligente para biodigestor escolar. El proyecto plantea desarrollar un sistema electrónico automatizado con un microcontrolador ESP32 para monitorear y controlar de forma continua biodigestores artesanales de pequeña escala en entornos escolares o comunitarios. La propuesta busca resolver los problemas habituales de inestabilidad causados por variaciones de temperatura, pH o biogás —que suelen medirse de forma manual e deficiente— mediante el uso de sensores, actuadores y alarmas que regulan automáticamente las variables críticas para optimizar la producción de biogás y mejorar la seguridad del proceso.
-Escuela N°478 “Dr Nicolás Avellaneda”: ECO SEPARA. Se trata del diseño, fundamento y funcionamiento de un dispositivo electromecánico destinado a la separación automática de residuos sólidos urbanos (RSU) en origen. El sistema, denominado EcoSepara, consiste en un contenedor único que, mediante sensores, un microcontrolador ESP32 y una cinta transportadora accionada por servomotores, clasifica automáticamente el residuo introducido por el usuario en cinco categorías: plástico, papel/cartón, vidrio, latas (metal) y residuos húmedos u orgánicos.
-Escuela N°480 “Manuel Belgrano”. Centro Tecnológico Automotor Comunitario. El proyecto propone la puesta en valor y reactivación de la infraestructura de la antigua calle de control vehicular de la EETP No: 480 "Manuel Belgrano". Mediante la actualización tecnológica (software y sistemas informáticos) del equipamiento existente, se creará el Centro Tecnológico Automotor Comunitario sustentado en una Empresa Simulada de Servicios Automotrices. Este espacio ofrecerá un entorno real de prácticas profesionalizantes para los estudiantes, prestando un servicio técnico solidario (diagnóstico, mantenimiento preventivo y control de seguridad) a vehículos de organismos públicos (SIES 107, Bomberos, COBEM, GSI) y ONG locales que cumplen funciones sociales críticas en la ciudad de Santa Fe.
-Escuela N°2025 “Ceferino Namuncurá”: Regulador de voltaje domiciliario con sistema de sensores. Se trata de un sistema que monitorea inteligentemente y detecta fallas eléctricas en la red de suministro y así toma decisiones de protección sobre las instalaciones y en el transformador proveedor del suministro eléctrico .
-Escuela N° 527 “Bicentenario de la Patria”. Impacto Ambiental, Social, Comunitario e Institucional: Reciclado de Materiales. Propone la adquisición de una máquina seleccionadora de botellas pet y latas, que se reutilizará como material plástico convertido en materia prima para los bancos mobiliario de la cooperativa,cantina saludable escolar, bancos de plazas de la propia escuela, jardín, primaria, EEMPA, garitas de colectivos, ladrillos ecológicos para el laboratorio de construcción, (trabajo de campo), paneles sector construcción lindera para el sistema de resguardo del jardín botánico y vivero de hidroponía.