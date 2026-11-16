Concejo Municipal

La escuela Remedios de Escalada de San Martín se quedó con el premio mayor Otto Krause

Su propuesta “Tejiendo Oportunidades” fue seleccionado entre 17 proyectos de innovación social realizados por estudiantes de escuelas de educación técnica de la ciudad y recibió $8.000.000. En esta primera edición participaron 12 escuelas. Otras dos ganaron el segundo y tercer premio.