Estudio teórico-estadístico

Un informe "mapea" las dinámicas del estacionamiento en la ciudad de Santa Fe y plantea ajustes superadores

Se detectaron unos 18 mil módulos -entre garages particulares, cocheras de viviendas colectivas y SEOM-, habilitados e informales. La oferta, los flujos en los principales atractores de viajes y la capacidad ociosa, algunas claves.