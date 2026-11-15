¿Por qué conseguir un lugar de estacionamiento en el macrocentro de la ciudad capital se puede volver una “odisea” en los días laborales? ¿Cuáles son los horarios más complicados para dejar el coche y así poder ir a hacer las compras a un súper, dejar a los chicos en la escuela o hacer un trámite administrativo, por ejemplo?
Un informe "mapea" las dinámicas del estacionamiento en la ciudad de Santa Fe y plantea ajustes superadores
Se detectaron unos 18 mil módulos -entre garages particulares, cocheras de viviendas colectivas y SEOM-, habilitados e informales. La oferta, los flujos en los principales atractores de viajes y la capacidad ociosa, algunas claves.
Santa Fe capital tiene, según los datos censales de 2022, 408.572 habitantes. En 2024, el parque jurídico registral estaba constituido por 338.593 autos, motos y demás rodados registrados en el municipio capitalino. Y dentro del dentro del parque circulante (237.015 vehículos), el 43,7% son automóviles.
Puede inferirse que el parque automotor, que por poco no iguala a la cantidad de ciudadanos de la ciudad, está “híper saturado” y por eso se generan permanentemente cuellos de botella en el caótico sistema vial de esta capital.
Pero no es así: la clave pasa por ver cómo se movilizan los santafesinos (en qué horarios y con mayor frecuencia); alrededor de qué lugares -locales comerciales, educacionales, de salud, etcétera-; qué oferta hay -pública y privada- y qué demanda para dejar el coche, y cuánto tiempo se deja en determinado “atractor de viaje”, etcétera.
Éstos fueron algunos de los disparadores del exhaustivo informe “Estacionamiento en Santa Fe: oferta, atractores de viaje y condiciones para mejorar la gestión en el área central” (2026), elaborado por el Observatorio Data Encuentro. El estudio ofrece un “mapeo” de cómo se usan los lugares para estacionar y qué dinámicas predominan.
La oferta
Este informe abordó los movimientos dentro en el estacionamiento en el micro y macrocentro de la ciudad, en un área delimitada por Cándido Pujato/Castellanos; Av. Leandro Alem, Entre Ríos, Av. Freyre y el Distrito Puerto de Santa Fe.
Hay un punto central sobre el que se detiene, y es la oferta de dársenas o módulos de estacionamientos en toda esta zona. Esto se logró a partir de un inventario georreferenciado en el que se cruzaron registros administrativos municipales, relevamientos satelitales e inspecciones territoriales.
Aquí, el informe detectó, dentro de las cocheras colectivas comerciales (playas privadas de estacionamiento), que de las 147 cocheras habilitadas informadas oficialmente por el municipio, sólo 48 están activas (con 2.660 módulos), mientras que 99 registros estaban desactualizados o sin registrar.
Entonces, las 83 cocheras colectivas (habilitadas e informales) representan 3.464 módulos de estacionamiento. Además, se identificaron 35 cocheras colectivas no habilitadas/informales que operan fuera del registro municipal, sumando 804 módulos.
Con relación a los estacionamientos particulares en edificios (viviendas, oficinas de usos mixtos) se relevaron 964 edificios, y aquí se contabilizó una capacidad privada instalada de 10.419 módulos. Con todo, la capacidad total relevada (colectiva y privada) sumó 13.883 módulos de estacionamiento en estructuras edilicias.
Ese número (lugares de estacionamiento privados) debe sumarse a los módulos públicos, es decir, los que pertenecen al Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) que comprenden 4.980 dársenas. Son en total 18.863 los módulos disponibles para estacionar en la ciudad capital.
Atractores de viajes
El segundo elemento, intrínsecamente ligado al segundo, se denomina atractores de viajes. Son esos lugares que retienen durante determinados tiempos el uso de un módulo de estacionamiento: supermercados, shoppings, escuelas y colegios, sanatorios y centros de salud y dependencias públicas, entre otros.
Aquí, el informe de Data Encuentro estudió, a partir del análisis de 216 atractores urbanos y datos agregados de Google Popular Times (función que muestra qué tan concurrido suele estar un lugar), qué tiempos de permanencia promedio hay por cada lugar atractor de viajes.
Por ejemplo, en los centros comerciales/shoppings, el estacionamiento demanda en promedio 164 minutos; en dependencias públicas, 163 minutos; en establecimientos de salud, 156 minutos; y en establecimientos educativos, 155 minutos. Estos lugares atractores se llevan la mayor cantidad de tiempo.
Por otro lado, la afluencia del uso de módulos se hace más corta en espacios públicos (48 minutos promedio); y en supermercados e hipermercados, con 35 minutos: estos últimos son lugares donde predomina la rotación.
Picos de demanda
Ahora, el tercer punto, quizás el más importante, es la sincronía de afluencia y picos de demanda. Es decir, en una explicación simple, en qué días hábiles y horarios se “acumula” el mayor uso de los módulos disponibles para estacionar.
Se concluyó que en días hábiles, el momento de mayor coincidencia de actividad ocurre entre las 17 y las 18 horas, “donde entre el 75% y el 84% de los atractores registran simultáneamente su afluencia máxima habitual de vehículos”, sostuvo el estudio. En fines de semana, la máxima concentración se desplaza a los sábados entre las 18 y las 19 horas.
Al respecto, “los problemas en la movilidad y el estacionamiento no son de stock, sino de flujo: si todos vamos al mismo lugar y en el mismo momento nos vamos a chocar y, por eso, aparecen los problemas que tenemos”, había dicho a El Litoral el referente de Espacio Encuentro, el concejal Lucas Simoniello.
Algunas conclusiones
Ante estos datos, el estudio concluye en primer lugar que la problemática del estacionamiento en Santa Fe no es la falta física de módulos y dársenas disponibles. El área analizada cuenta con una capacidad considerable (más de 18.800 módulos, entre públicos y privados), pero “se encuentra fragmentada y desarticulada”.
En segundo lugar, aparece la capacidad ociosa privada: la mayor parte de la capacidad construida por exigencia edilicia (Código de Habitabilidad) permanece “encerrada” en edificios residenciales y de oficinas, sin normativas que incentiven o regulen su -por ejemplo- apertura parcial al público en horarios donde queda vacía.
Por otro lado, surge la desactualización de los registros oficiales, puesto que más del 67% de las cocheras colectivas habilitadas registradas por el municipio no operaban activamente como tales, mientras que “existe un sector informal relevante” que opera “sin marco normativo adecuado”.
Las normativas vigentes (tránsito, ordenamiento urbano, habitabilidad y SEOM) actúan de manera aislada y no consideran la localización ni los patrones horarios específicos de los grandes atractores de viajes (hospitales, escuelas, administraciones públicas), sugiere el revelador estudio.
Planteos propositivos
¿Cómo corregir estos desajustes/desfases en el estacionamiento tanto público como privado de la ciudad capital? En otro apartado del estudio, el equipo de investigación de Data Encuentro propone tres etapas que ayudarían a subsanar los problemas actuales en la materia.
¿Hay que construir más dársenas? No. Lo que debería hacerse, entre otras acciones, es reorientar la gestión hacia la integración de la información y la optimización de la oferta que está disponible.
Así, aparece la etapa 1, que es la producción y ordenamiento de información existente. Esto implica crear un registro municipal único, georreferenciado y actualizado que unifique datos de movilidad, habilitaciones, obras privadas, Catastro y SEOM, mediante identificadores parcelarios comunes.
También, realizar verificaciones periódicas de altas/bajas y ejecutar relevamientos presenciales directos de ocupación y rotación en sectores críticos (entornos hospitalarios, educativos y administrativos) de los módulos disponibles.
La segunda etapa involucra las pruebas de gestión e implementación, que implica desarrollar proyectos piloto de estacionamiento compartido en inmuebles con complementariedad horaria; y adaptar las tarifas y horarios del SEOM por zonas y sectores según los patrones reales de demanda.
Y la tercera etapa apunta a una revisión de las exigencias de módulos mínimos en nuevas edificaciones, considerando la cercanía al transporte público y a los atractores, más la implementación de plataformas digitales que informen en tiempo real a los usuarios sobre la disponibilidad, tarifas y ubicación de plazas públicas y privadas habilitadas.