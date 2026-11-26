La red de emergencias sanitarias del departamento La Capital incorporó este jueves 13 ambulancias 0 km para fortalecer los servicios de urgencias, emergencias y traslados de pacientes. El acto de entrega se realizó en la explanada del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe) y fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a la ministra de Salud, Silvia Ciancio; el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y el senador departamental Julio “Paco” Garibaldi, entre otras autoridades.
13 ambulancias nuevas para reforzar el sistema de emergencias sanitarias del área metropolitana
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la entrega de unidades 0 km que se distribuyeron entre Santa Fe y cinco localidades del departamento. La incorporación forma parte de una compra provincial de 103 vehículos, que se suma a los 174 adquiridos en 2025. El mandatario destacó el crecimiento de la demanda en la salud pública y defendió la inversión provincial frente a los recortes nacionales.
Del total de unidades, ocho fueron asignadas a la ciudad de Santa Fe y las cinco restantes se distribuirán entre Sauce Viejo, Laguna Paiva, Llambi Campbell, Candioti y Nelson. Los móviles se incorporarán al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107, que coordina la atención y los traslados en la región.
Durante el acto, Pullaro puso el acento en el crecimiento de la demanda de la salud pública y en la necesidad de sostener las inversiones para dar respuesta a esa realidad. “Podemos decir con mucho orgullo que tenemos el sistema de salud pública más robusto de la República Argentina”, afirmó.
El gobernador reconoció las dificultades presupuestarias que atraviesa la Provincia y cuestionó los recortes del Gobierno nacional. “Por más que hayamos sufrido muchos recortes por parte del orden nacional, muchos han mirado para otro lado, y asumimos con un sistema prácticamente devastado; hoy no estamos en el mejor de los mundos, pero la cosa está cambiando poco a poco con mucha inversión del Estado”, sostuvo.
Para dimensionar el incremento de la actividad sanitaria, comparó los indicadores de los últimos años: “Hace 3 años teníamos 250.000 traslados por año, y hoy tenemos más de 470.000. Teníamos consultas por 9,5 millones en el 2023, y este año vamos a superar las 13 millones de consultas”.
A ese escenario, señaló, se suma una mayor demanda de medicamentos y alimentos. “En la provincia de Santa Fe, ningún santafesino que lo necesita se va a la casa sin su medicamento o sin su alimento. Porque ese es el modelo que nosotros queremos mostrar: que en momentos difíciles, el Estado tiende una mano a los que más lo necesitan”, enfatizó.
Una flota que pasó de tres a 15 ambulancias operativas
La ministra Ciancio destacó el cambio en la disponibilidad de móviles sanitarios desde el inicio de la actual gestión. Recordó que, en diciembre de 2023, la ciudad de Santa Fe contaba con apenas tres ambulancias operativas. “Gracias a los trabajadores rápidamente pudimos duplicar esa flota porque en 10 días arreglaron las ambulancias. Había desesperanza, apatía, y nosotros dijimos que a esto lo íbamos a cambiar con mucha responsabilidad y prudencia. Y hoy tenemos 15 ambulancias operativas en la ciudad de Santa Fe. Eso no se hace sin decisión política, y tenemos a nuestro gobernador que claramente nos acompaña”, expresó.
La incorporación de los nuevos vehículos forma parte de una compra provincial de 103 ambulancias realizada durante este año, con una inversión superior a los $12.500 millones. Esa adquisición se suma a los 174 vehículos incorporados durante 2025. En conjunto, la Provincia contabiliza 277 ambulancias y minibuses 0 km en dos años, con una inversión acumulada superior a los $27.000 millones.
Ciancio también subrayó que la renovación de la flota debe ir acompañada de capacitación y recursos humanos preparados para intervenir ante situaciones críticas. “Para nosotros es una herramienta de trabajo, pero si no hay personal capacitado la ambulancia no sirve de nada”, afirmó.
En ese sentido, explicó que la adquisición contempla unidades de alta y mediana complejidad, además de vehículos 4x4. También confirmó que una ambulancia neonatal quedará en Santa Fe, mientras que otras dos tendrán como destino Reconquista y Rosario.
La ministra agregó que los móviles que dejan de estar en condiciones para prestar servicios de emergencia pueden ser reutilizados en otras localidades. Como ejemplo, mencionó la entrega de una unidad a Ramayón, donde hasta ahora no había una ambulancia.
La articulación del sistema sanitario
El secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes del Ministerio de Salud, Jorge Stettler, valoró la incorporación de los vehículos como una herramienta para mejorar las condiciones de trabajo y la atención. Señaló que permiten garantizar el acceso de la población al sistema sanitario y ofrecer “una respuesta de calidad, segura”.
Por su parte, el intendente Poletti destacó la articulación entre el municipio y la Provincia. “Siempre valoré el sistema de salud santafesino, siempre dije que es un ejemplo en el país. Hoy me toca estar en otro lado y como intendente se valora mucho más, por la articulación con el sistema de salud”, manifestó.
También mencionó el trabajo conjunto que se desarrolla durante la actual emergencia hídrica en Santa Fe, particularmente en los centros de asistencia integral destinados a las familias evacuadas, donde intervienen equipos de distintas áreas del Estado.
Finalmente, Garibaldi consideró que la llegada de las ambulancias representa una mejora necesaria para las localidades del departamento, teniendo en cuenta que los servicios de mayor complejidad se concentran en la capital provincial. “Recibir estas ambulancias es una excelente noticia para la capital provincial, porque hay efectores de salud en todas las localidades pero la alta complejidad se concentra acá. Son imprescindibles”, sostuvo.