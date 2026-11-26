Departamento La Capital

13 ambulancias nuevas para reforzar el sistema de emergencias sanitarias del área metropolitana

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la entrega de unidades 0 km que se distribuyeron entre Santa Fe y cinco localidades del departamento. La incorporación forma parte de una compra provincial de 103 vehículos, que se suma a los 174 adquiridos en 2025. El mandatario destacó el crecimiento de la demanda en la salud pública y defendió la inversión provincial frente a los recortes nacionales.