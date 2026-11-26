El sistema de salud del departamento San Justo sumó cuatro nuevas ambulancias cero kilómetro, que serán distribuidas entre la ciudad cabecera y las localidades de Videla, Gobernador Crespo y La Criolla. La incorporación de las unidades permitirá reforzar la atención de emergencias y avanzar en la renovación y redistribución de los móviles sanitarios en distintos puntos del territorio.
Renuevan la flota de ambulancias y amplían la cobertura de emergencias en San Justo
Las unidades cero kilómetro se destinarán a San Justo, Videla, Gobernador Crespo y La Criolla. La incorporación permitirá redistribuir móviles hacia otras localidades, entre ellas Ramayón, que volverá a contar con una ambulancia.
La entrega se realizó este miércoles por la tarde en San Justo, en un acto encabezado por la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, y del que participaron el senador provincial Rodrigo Borla, el intendente local, Nicolás Cuesta, funcionarios de la cartera sanitaria, presidentes comunales y profesionales de la salud.
También estuvieron presentes los nuevos director y subdirector del SAMCo San Justo, los doctores Raúl Didier y Fredy Baudino, junto a otros representantes del sistema sanitario.
Más ambulancias para localidades del departamento
La llegada de los nuevos vehículos permitirá que las unidades reemplazadas sean destinadas a otras localidades que necesitan fortalecer sus servicios de emergencia.
En ese marco, Naré contará con una ambulancia 4x4 más moderna, mientras que Cayastacito recibirá otra unidad de mayor antigüedad que la que tenía hasta ahora, pero en mejores condiciones. Ramayón, por su parte, volverá a disponer de un móvil de emergencia después de varios años sin contar con uno propio.
La redistribución también alcanzará a Vera y Pintado, localidad que recibirá una de las ambulancias reemplazadas, en cumplimiento de un compromiso asumido con sus autoridades.
Borla destacó que la incorporación de los vehículos permitirá ampliar la cobertura sanitaria y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en diferentes puntos del departamento.
La Criolla contará con dos ambulancias
La localidad de La Criolla, que recibirá una de las cuatro unidades nuevas, también dispondrá de otra ambulancia proveniente de la red de emergencias.
Según explicó el senador provincial, el vehículo usado contará con el equipamiento necesario para prestar el servicio correspondiente. De esta manera, la localidad tendrá dos unidades disponibles para la atención sanitaria, en función de su ubicación estratégica dentro del departamento.
El recambio de móviles permitirá, además, mejorar las condiciones de funcionamiento de los servicios existentes y ampliar la disponibilidad de ambulancias en poblaciones que requieren mayor cobertura.
Siete ambulancias nuevas en un año y ocho meses
Borla señaló que, durante el primer año y ocho meses de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, el departamento San Justo recibió siete ambulancias nuevas y dos minibuses.
El legislador destacó la importancia de la incorporación de equipamiento para fortalecer el sistema sanitario, aunque remarcó que la disponibilidad de recursos humanos resulta fundamental para garantizar la atención.
"Todo esto es muy bueno, pero si no tenemos los recursos humanos, que es lo más importante de todo, es muy difícil", expresó.
En ese sentido, felicitó a los trabajadores de la salud por el compromiso y la profesionalidad con la que desarrollan sus tareas. "Por ello felicito a todos y cada uno de los trabajadores de la salud por el compromiso, la profesionalidad y la pasión que le ponen todos, absolutamente todos los días del año al servicio de la comunidad", concluyó.