Salud

Renuevan la flota de ambulancias y amplían la cobertura de emergencias en San Justo

Las unidades cero kilómetro se destinarán a San Justo, Videla, Gobernador Crespo y La Criolla. La incorporación permitirá redistribuir móviles hacia otras localidades, entre ellas Ramayón, que volverá a contar con una ambulancia.