Para impulsar proyectos

Humboldt: convocan a artistas y emprendedores culturales para las becas CreArte Litoral

La convocatoria, impulsada por la Universidad Nacional del Litoral junto a gobiernos locales de la región, está destinada a artistas, artesanos, diseñadores, emprendedores y gestores culturales. Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 30 de diciembre de 2026.