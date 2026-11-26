La Comuna de Humboldt invita a artistas, artesanos, diseñadores, emprendedores y gestores culturales de la localidad a participar de la quinta edición de las becas CreArte Litoral, una iniciativa impulsada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en articulación con gobiernos locales de la región.
Humboldt: convocan a artistas y emprendedores culturales para las becas CreArte Litoral
La convocatoria, impulsada por la Universidad Nacional del Litoral junto a gobiernos locales de la región, está destinada a artistas, artesanos, diseñadores, emprendedores y gestores culturales. Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 30 de diciembre de 2026.
La propuesta tiene como objetivo acompañar y fortalecer proyectos vinculados con la creación, la investigación, la formación y la gestión artística, promoviendo el desarrollo cultural y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural del territorio.
La convocatoria representa una oportunidad para que los hacedores culturales de Humboldt puedan presentar sus iniciativas, acceder a acompañamiento y potenciar sus propuestas en el ámbito regional.
Una convocatoria para impulsar la producción cultural
Las becas CreArte Litoral buscan fomentar el desarrollo de proyectos que contribuyan al crecimiento del campo artístico y cultural, a partir de propuestas que recuperen identidades, saberes y expresiones propias de la región.
La iniciativa contempla distintas áreas de trabajo, entre ellas la creación artística, la investigación, la formación y la gestión cultural. De esta manera, apunta a generar nuevas oportunidades para artistas y emprendedores, además de fortalecer los espacios de producción e intercambio entre las distintas localidades participantes.
Quiénes pueden participar y cómo inscribirse
La convocatoria está dirigida a artistas, artesanos, diseñadores, emprendedores y gestores culturales interesados en desarrollar o fortalecer proyectos relacionados con el patrimonio cultural y natural del territorio.
Los interesados podrán consultar las bases, condiciones y requisitos para presentar sus propuestas a través del sitio oficial de la Universidad Nacional del Litoral: www.unl.edu.ar/creartelitoral
Plazo de inscripción hasta diciembre
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de diciembre de 2026. Desde la Comuna de Humboldt invitaron a los integrantes del sector cultural local a aprovechar esta oportunidad para impulsar sus iniciativas y formar parte de una propuesta de alcance regional.
A través de esta articulación entre la UNL y los gobiernos locales, CreArte Litoral busca fortalecer el trabajo de quienes producen y gestionan cultura, promoviendo el talento, la creatividad y la identidad de las comunidades del territorio.