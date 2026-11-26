La localidad de San Carlos Sud se prepara para vivir una tarde de encuentro y celebración con una nueva propuesta para compartir en familia, recibir la Navidad y despedir juntos el año. La Comuna invita a vecinos y visitantes a participar de una jornada especial que combinará actividades recreativas, expresiones culturales y tradiciones propias de las fiestas.
Feria Navideña, Pesebre Viviente y Papá Noel: la propuesta de San Carlos Sud para diciembre
La propuesta se realizará el domingo 20 de diciembre, desde las 19, en la Plaza "27 de Septiembre". La programación incluirá una Feria Navideña, la obra de teatro "Dulce Navidad", la visita de Papá Noel, un Pesebre Viviente y distintas sorpresas destinadas a los más chicos.
El encuentro tendrá lugar el próximo domingo 20 de diciembre, a partir de las 19, en la Plaza “27 de Septiembre”, donde se desarrollará una programación pensada para convocar a personas de todas las edades, con especial atención a las familias y los niños.
Entre las principales propuestas se destaca la realización de una Feria Navideña, que ofrecerá un espacio para recorrer y disfrutar de diferentes productos y emprendimientos en el marco de las celebraciones de fin de año.
Teatro, Papá Noel y sorpresas para los más chicos
Uno de los momentos centrales de la jornada será la presentación de la obra teatral “Dulce Navidad”, una propuesta que buscará acercar el espíritu de las fiestas a través del entretenimiento y la recreación.
Además, los niños podrán disfrutar de la visita de Papá Noel, quien formará parte del encuentro y protagonizará uno de los atractivos más esperados de la tarde. La organización también anticipó una gran sorpresa especialmente preparada para los más pequeños, sumando un motivo más para compartir la celebración en familia.
De esta manera, la plaza se convertirá en un espacio de juegos, entretenimiento y encuentro, con actividades pensadas para que los chicos puedan vivir una experiencia especial en la previa de la Nochebuena.
El Pesebre Viviente, una tradición de las celebraciones navideñas
La programación también tendrá un espacio dedicado al significado religioso de la Navidad. En esta oportunidad, los niños de catequesis participarán de la representación del tradicional Pesebre Viviente, una puesta que recrea el nacimiento de Jesús y constituye una de las expresiones más características de esta celebración.
La participación de los chicos permitirá recuperar una tradición que reúne a la comunidad en torno al sentido espiritual de las fiestas, incorporando un momento de reflexión y encuentro dentro de una jornada con propuestas culturales y recreativas.
Una invitación para compartir y despedir el año
Como parte de la organización, durante el evento habrá un servicio de bufet a cargo de la Capilla “Nuestra Señora de Lourdes”, que acompañará las actividades y ofrecerá una alternativa gastronómica para quienes se acerquen a disfrutar de la propuesta.
Desde la Comuna de San Carlos Sud convocaron a toda la comunidad a participar de esta celebración, que busca generar un espacio de integración y encuentro en uno de los momentos más significativos del calendario.
La invitación es para el domingo 20 de diciembre, desde las 19, en la Plaza “27 de Septiembre”, con una tarde que reunirá feria, teatro, tradiciones navideñas y actividades para los más chicos, en una celebración colectiva para recibir la Navidad y despedir el año junto a familiares y vecinos.