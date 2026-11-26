Departamento Las Colonias

Feria Navideña, Pesebre Viviente y Papá Noel: la propuesta de San Carlos Sud para diciembre

La propuesta se realizará el domingo 20 de diciembre, desde las 19, en la Plaza "27 de Septiembre". La programación incluirá una Feria Navideña, la obra de teatro "Dulce Navidad", la visita de Papá Noel, un Pesebre Viviente y distintas sorpresas destinadas a los más chicos.