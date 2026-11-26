De residuos a nuevos recursos

Jóvenes de Esperanza ponen en marcha 12 proyectos para el cuidado del ambiente

Las iniciativas seleccionadas comenzaron su etapa de ejecución y se extenderán hasta abril de 2027. Participan jóvenes de escuelas, clubes e instituciones de la ciudad, con propuestas que incluyen reciclaje, reutilización de materiales, desarrollo tecnológico y educación ambiental. El programa se desarrolla en el marco de una convocatoria internacional de Bloomberg Philanthropies.