La Municipalidad de Esperanza informa que los proyectos ganadores del Fondo Joven de Acción Climática ya comenzaron a ponerse en marcha, dando inicio a la etapa de ejecución de las iniciativas que fueron seleccionadas en el marco de esta convocatoria internacional.
Jóvenes de Esperanza ponen en marcha 12 proyectos para el cuidado del ambiente
Las iniciativas seleccionadas comenzaron su etapa de ejecución y se extenderán hasta abril de 2027. Participan jóvenes de escuelas, clubes e instituciones de la ciudad, con propuestas que incluyen reciclaje, reutilización de materiales, desarrollo tecnológico y educación ambiental. El programa se desarrolla en el marco de una convocatoria internacional de Bloomberg Philanthropies.
Las propuestas, impulsadas por jóvenes de la ciudad, abordan distintas problemáticas ambientales y buscan generar soluciones concretas a través de la participación, la creatividad y el compromiso con el desarrollo sostenible de Esperanza.
El programa es llevado adelante por la Municipalidad, a través del Observatorio de Políticas Municipales de la Secretaría de Planeamiento y Proyectos, y contempla un período de implementación que se extenderá hasta abril de 2027.
Cabe recordar que Esperanza fue seleccionada por Bloomberg Philanthropies junto a otras 300 ciudades del mundo para implementar el Fondo Joven de Acción Climática. En ese marco, se desarrolló un proceso que incluyó instancias de capacitación y acompañamiento, con la participación de más de 160 jóvenes organizados en 15 proyectos.
Luego de la evaluación de un jurado de especialistas, se seleccionaron las iniciativas ganadoras, cuyos equipos recibieron financiamiento para llevar adelante sus propuestas. Días atrás, los jóvenes firmaron los convenios y ya comenzaron a trabajar para llevar adelante sus proyectos.
De esta manera, el Municipio continúa promoviendo espacios para que los jóvenes puedan involucrarse activamente en los desafíos ambientales de la ciudad, transformando sus ideas en acciones concretas y fortaleciendo su participación en la construcción de una Esperanza más sostenible.
Proyectos
R.Y. R. T. “Reparación y Reutilización de tecnología” (EETP N.º 644 «Gregoria Matorras»): Reacondicionarán computadoras en desuso de la escuela y de instituciones vecinas, y con los residuos tecnológicos que no se puedan recuperar, como teclados, cables y plaquetas, harán juguetes, llaveros, imanes y macetas. Compartirán esa actividad creativa una vez por semana con los adultos mayores del Centro de día «Faroles».
“Botellas que suman” (5.º año de Ciencias Sociales del Colegio San José): Recolectarán unas 500 botellas plásticas por semana dentro de la escuela y, con una máquina de corte, las transformarán en fibras para fabricar escobas, hasta 30 por semana, e hilo para fardos.
DECOlógicos (Escuela Normal N.º 30): Darán nueva vida a ropa en desuso: clasifican y cortan la tela, la mezclan con un aglutinante natural y la prensan en moldes hasta obtener entre 30 y 50 bloques textiles para uso no estructural.
Eco Señal (5.º año de Química de la EETP N.º 455): Desarrollarán una etiqueta biodegradable e inteligente hecha con residuos locales como repollo morado, cebolla morada y papel, sumados a un bioplástico de almidón.
Funciona como indicador de pH y cambia de color cuando un alimento lácteo pierde frescura, lo que ayuda a evitar el desperdicio de comida.
Eco Esperanza (jóvenes con el patrocinio de la Fundación Instituto Tecnológico El Molino): Creación de una app móvil que tendrá un buscador para saber cómo clasificar cada residuo, un mapa para reportar microbasurales de forma anónima y un «EcoCatálogo» para donar o intercambiar objetos sin dinero.
Estaciones Circulares (jóvenes con el patrocinio de la Fundación Instituto Tecnológico El Molino): diseño y fabricación de una red piloto de 10 estaciones de separación de residuos, empezando por un prototipo. Tendrán un sistema de monitoreo que registra qué se recupera y qué errores de separación se cometen.
Bio-Yerba (5.º año «B» de la EESO N.º 715): convierten la yerba usada y las cáscaras de fruta en una trampa seca, 100 % biodegradable, para monitorear el mosquito del dengue.
Eco-Aceite: jóvenes con el patrocinio de la AANE a través de su Taller Protegido Ubajay. Los jóvenes trabajarán junto a los operarios del taller, personas con discapacidad, y el aceite tratado se entregará a empresas que lo convierten en biocombustible. Además, llevarán adelante la campaña «Una gota hace la diferencia», con puntos de recolección en comercios e instituciones.
Una convocatoria internacional con participación local
Hidroponía GG (alumnos de la EETP N.º 455): potenciarán la planta hidropónica que ya funciona en el establecimiento y construirán tres módulos móviles más. Realizarán 10 talleres para al menos 200 participantes y documentarán dos ciclos de cultivo, midiendo agua, producción y condiciones.
EcoPrint 3D (jóvenes patrocinados por la Fundación Instituto Tecnológico El Molino): ellos coordinan la relación con clubes y escuelas, que entregan botellas PET, y operan el proceso que las convierte en filamento para impresión 3D. Con ese material fabrican conos de entrenamiento, soportes y material didáctico para las mismas instituciones. La meta es recuperar al menos 120 kilos de PET, unas 3.000 botellas.
Construcción Circular (EETP N.º 644): propuesta para mejorar la gestión de los residuos de construcción y demolición en la ciudad. Harán un diagnóstico de los puntos críticos, talleres para profesionales y trabajadores del sector, una guía de buenas prácticas y el distintivo «Obra Comprometida».
Plástico con Gol (Club Atlético Bartolomé Mitre): juntarán 500 kilos de plástico que, con la PYME esperancina Tablanova, se transformarán en conos, arcos pequeños y mobiliario para el club.