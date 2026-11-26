Ante la llegada del verano

De cara a la temporada estival, Ramona pone a punto su complejo recreativo

Con la apertura prevista para el 13 de diciembre, la comuna avanza con tareas de mantenimiento y renovación de espacios en el Complejo Recreativo. También se ultiman los detalles de la Colonia de Verano, que ofrecerá actividades deportivas, recreativas y acuáticas durante el receso escolar.