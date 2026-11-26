Con la llegada de las altas temperaturas y el cierre del ciclo lectivo cada vez más cerca, Ramona comienza a prepararse para una nueva temporada de verano. En el Complejo Recreativo se desarrollan trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones, mientras se ultiman los detalles organizativos de la Colonia de Verano, cuya apertura está prevista para el 13 de diciembre.
De cara a la temporada estival, Ramona pone a punto su complejo recreativo
Con la apertura prevista para el 13 de diciembre, la comuna avanza con tareas de mantenimiento y renovación de espacios en el Complejo Recreativo. También se ultiman los detalles de la Colonia de Verano, que ofrecerá actividades deportivas, recreativas y acuáticas durante el receso escolar.
Las tareas buscan garantizar que el espacio esté en condiciones para recibir a niños y adolescentes durante el receso escolar, con una propuesta que combina actividades acuáticas, deportes, talleres y experiencias al aire libre.
Trabajos de mantenimiento y renovación en el complejo
El personal comunal se encuentra abocado a la puesta a punto de las instalaciones, con intervenciones que abarcan distintos sectores del predio. Entre los trabajos previstos se incluyen el vaciado y la limpieza de la pileta mediante hidrolavado, tareas de pintura y la revisión del equipamiento de filtrado, los sistemas de cloración y las bombas.
En paralelo, se llevan adelante labores de parquización, poda y acondicionamiento de las canchas, el playón deportivo, los quinchos y los sanitarios. La renovación de los espacios recreativos forma parte de los preparativos para el inicio de la temporada y apunta a mejorar las condiciones de uso de las instalaciones.
Mientras avanzan las tareas de infraestructura, también se trabaja en la conformación de los equipos docentes y en la organización de las actividades. En las próximas semanas se anunciará la apertura de las inscripciones para la Colonia de Verano.
La Colonia de Verano, con propuestas para distintas edades
Como cada año, la Colonia estará organizada por franjas etarias y contará con Profesores de Educación Física y auxiliares a cargo de los grupos. La iniciativa busca ofrecer un espacio de contención y recreación durante las vacaciones, además de promover el aprendizaje de la natación, el trabajo en equipo y la incorporación de hábitos saludables.
Las actividades acuáticas serán uno de los principales atractivos de la propuesta, aunque estarán acompañadas por deportes alternativos, talleres expresivos y experiencias vinculadas con la vida en la naturaleza.
La programación también contempla campamentos, fogones y las tradicionales fiestas de la Familia y del Agua, encuentros que forman parte de la propuesta recreativa de cada temporada y convocan a los participantes y sus familias.
Con el inicio previsto para el 13 de diciembre, la comuna apunta a tener el complejo en condiciones para recibir a los chicos y chicas en un espacio que combina aprendizaje, recreación y convivencia.
Gestiones para incorporar una nueva motoniveladora
En paralelo a los preparativos para el verano, el gobierno comunal inició gestiones ante el Programa Municipal de Inversiones (PROMUDI) para adquirir una nueva motoniveladora, maquinaria considerada esencial para el mantenimiento de la red vial urbana y rural.
La iniciativa responde a la necesidad de reemplazar la unidad que actualmente presta servicio, cedida en comodato por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). El equipo presenta problemas mecánicos vinculados con el desgaste y los años de uso, lo que provoca interrupciones en el cronograma de trabajos y elevados costos de reparación.
La incorporación de una máquina propia permitiría fortalecer las tareas de perfilado de calles de tierra, el mantenimiento de caminos rurales productivos y el escurrimiento hídrico durante los días de lluvia.
El PROMUDI es un organismo provincial que canaliza financiamiento para proyectos de inversión pública y adquisición de bienes de capital de los gobiernos locales, mediante créditos a mediano y largo plazo con tasas subsidiadas o condiciones financieras favorables.
Aporte para el viaje de fin de ciclo del Jardín N.º 300
Por otra parte, la comuna concretó un aporte económico destinado a garantizar la participación de todos los alumnos de Sala de 5 años del Jardín de Infantes N.º 300 en su habitual viaje recreativo de fin de ciclo.
La actividad tuvo como destino el complejo educativo y recreativo La Maravita, un espacio natural orientado al juego al aire libre y al aprendizaje en contacto con la naturaleza. El aporte comunal estuvo destinado a cubrir parte de los costos de transporte, con el objetivo de aliviar el esfuerzo económico de las familias.
La propuesta busca promover en los niños la valoración y el respeto por el ambiente, además de fortalecer los hábitos de convivencia, la autonomía y las distintas formas de expresión a través de experiencias compartidas.