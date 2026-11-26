A escasos días de presentar el decreto de convocatoria a elecciones provinciales y municipales del año 2027, el Poder Ejecutivo de Santa Fe dictó el decreto 2602 que establece la población que se tendrá en cuenta para esos comicios, especialmente en los seis distritos donde funcionan establecimientos del Servicio Penitenciario.
Fijan los habitantes de seis municipios de Santa Fe excluyendo a la población carcelaria
Son los casos de Rosario, Santa Fe, Coronda, Vera, Piñeiro y Recreo en cuyos territorios funcionan institutos penitenciarios. Es clave el número para determinar la organización municipal.
Se trata de los municipios de Rosario, Santa Fe, Coronda, Vera, Recreo y Piñeiro donde están asentados los principales lugares de detención del Servicio Penitenciario y con el decreto, da cumplimiento a los artículos 21, 101 de la Ley N° 14436, que es el Código Electoral santafesino.
El número de habitantes que se estableció en seis municipios
- Rosario: 1.035.997
- Santa Fe: 407.110
- Vera: 22.428
- Coronda: 19.618
- Recreo: 19.041
- Piñero: 2.485
Ese padrón poblacional oficial está basado en el Censo Nacional 2022, pero restando a las personas alojadas en cárceles provinciales o federales ubicadas en esos distritos. En cambio, no se restan las personas detenidas de manera transitoria en comisarías o alcaidías policiales.
El decreto cumple una función operativa importante dentro de la cadena normativa que surgió tras la reforma constitucional del año pasado y que es el vínculo entre población y bancas. Así la nueva Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 14.436) establece en su artículo 21 que la cantidad de bancas de cada Concejo o Comisión Municipal depende directamente del número de habitantes del distrito.
La ley llamó a evitar distorsiones de núcleos poblaciones por estar asentadas cárceles. El decreto 2239 dispuso que, hasta que el IPEC arme un sistema demográfico propio, se use el Censo 2022 pero excluyendo a los internos de las cárceles.
En localidades chicas que albergan grandes complejos penitenciarios (el caso más evidente es Piñero), contar a la población carcelaria inflaba artificialmente el total de habitantes y podía alterar la composición institucional de sus gobiernos locales.
Así con informes cruzados entre el Servicio Penitenciario y el IPEC, el gobierno cierra la discusión numérica mediante este decreto para que la Secretaría Electoral sepa exactamente cuántos cargos concejiles/comunales debe convocar a votar en esos seis distritos el año que viene.
El artículo 21 del nuevo Código Electoral santafesino define cómo las municipalidades organizan sus funciones ejecutivas y legislativas:
- Hasta 3.000 habitantes: Intendente a cargo de la función ejecutiva y una Comisión Municipal a cargo de la función legislativa integrada por tres miembros;
- Entre 3.000 y 10.000 habitantes: Intendente y Comisión Municipal de cinco miembros;
- Entre 10.000 y 20.000 habitantes: Intendente y un Concejo Municipal de 5 integrantes;
- De 20.000 a 50.000 habitantes: Intendente y Concejo Municipal de 7 bancas,
- De 50.000 a 80.000 habitantes: Intendente y un Concejo de 9 integrantes;
- De 80.000 y hasta 150.000 habitantes: Intendente más un Concejo de 11 bancas;
- Más de 150.000 habitantes: Intendente más un Concejo Municipal que sumará 2 concejales cada 100.000 habitantes. Las ciudades de Rosario y Santa Fe mantendrán la cantidad de concejales que tienen a hoy.
El otro artículo mencionado en el decreto es el 101 que establece que para "determinar el número de habitantes a los fines de la presente ley y con el objetivo de reflejar de la forma más próxima posible la realidad poblacional de cada municipio, se toma como base el sistema que determine el Poder Ejecutivo Provincial en base a estudios e informes fundados del Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe y, en su defecto, el último censo nacional o el sistema nacional que en el futuro lo reemplace".