Colectividad italiana en la región

Elecciones del Comites de Rosario: las propuestas de la lista USCIL y cómo votar desde Santa Fe

María Laura Spina y María Laura Grau detallaron los ejes de campaña del espacio Unione Solidarietà Civica Italiana del Litorale (Lista 3), con foco en la asistencia para trámites consulares, la defensa de derechos en el exterior y el impulso a espacios juveniles.