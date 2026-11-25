De cara a la renovación de autoridades de los Comités de los Italianos en el Exterior (Comites) de la circunscripción consular de Rosario, las candidatas de la lista Unione Solidarietà Civica Italiana del Litorale (USCIL - Lista 3), María Laura Spina y María Laura Grau, expusieron sus principales ejes de trabajo para acompañar a la ciudadanía italiana en Santa Fe y la región.
Elecciones del Comites de Rosario: las propuestas de la lista USCIL y cómo votar desde Santa Fe
María Laura Spina y María Laura Grau detallaron los ejes de campaña del espacio Unione Solidarietà Civica Italiana del Litorale (Lista 3), con foco en la asistencia para trámites consulares, la defensa de derechos en el exterior y el impulso a espacios juveniles.
Spina explicó a CyD Litoral que el Comites funciona como un consejo asesor del cónsul de Rosario y señaló la necesidad de fortalecer el vínculo institucional frente a las barreras actuales.
"Hay muchas dificultades para los italianos para poder acceder a los temas del consulado; es todo digital y hay mucha gente mayor que tiene inconvenientes", indicó. Asimismo, remarcó la importancia de generar puentes para las nuevas generaciones que hoy residen o estudian en Europa, así como de potenciar el intercambio económico y laboral a partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Defensa de derechos y asesoramiento profesional
Desde una postura crítica hacia las recientes modificaciones normativas impulsadas por el gobierno de Giorgia Meloni, ambas referentes coincidieron en la urgencia de resguardar las garantías de los ciudadanos residentes fuera de Italia.
"Estamos representados por una cantidad de ciudadanos italianos profesionales. Particularmente soy abogada, me especializo en derecho migratorio y me parece importante pelear por los derechos de los ciudadanos italianos en el extranjero, que han sido coartados en los últimos tiempos con las normativas vigentes", sostuvo a CyD Litoral María Laura Grau.
En ese sentido, destacó la amplitud territorial de la circunscripción consular de Rosario y convocó a los vecinos a acercarse a través de las redes sociales del espacio para canalizar consultas y recibir orientación.
Las principales propuestas de la Lista 3
La plataforma de campaña de USCIL estructura su plan de acción en tres iniciativas concretas para acercar el organismo a la comunidad: la creación de una Defensoría del Ciudadano Italiano destinada a recibir y sistematizar reclamos sobre trámites consulares y ciudadanía; la conformación de un espacio permanente para juventudes con doble ciudadanía que articule proyectos con instituciones terciarias y universitarias junto a actividades culturales y deportivas; y la puesta en marcha de un canal informativo oficial del Comites Rosario para democratizar el acceso a novedades sobre leyes vigentes y gestiones administrativas.
Cómo participar y qué es el Comites Rosario
Respecto a la modalidad de votación, María Laura Spina recordó que los ciudadanos previamente empadronados para participar de los comicios están recibiendo en sus domicilios el sobre con la boleta única.
Para emitir el sufragio válido, se debe marcar con birome azul o negra una cruz sobre el emblema de la Lista de preferencia del elector, pudiendo además consignar hasta seis votos de preferencia para candidatos dentro de esa misma nómina.
Quienes aún no hayan recibido la documentación electoral deben realizar el reclamo de manera urgente mediante el formulario disponible en el sitio web oficial del Consulado General de Italia en Rosario, adjuntando su documento de identidad.
Con sede en calle Buenos Aires 1563 de la ciudad de Rosario, el Comites de esta circunscripción consular abarca a toda la región del litoral argentino —comprendiendo las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa— además del norte de la provincia de Buenos Aires.
Su función central consiste en articular con la autoridad consular, entes y asociaciones locales para promover iniciativas vinculadas a la vida social, cultural, educativa, recreativa y de asistencia para toda la comunidad italiana residente en la zona, elevando además propuestas y sugerencias sobre las políticas consulares en favor de los ciudadanos.