La cuenta regresiva hacia las elecciones presidenciales de 2027 ya comenzó y los argentinos tienen una primera tarea por delante: comprobar que figuran correctamente en el padrón electoral antes de que venza el plazo para solicitar modificaciones.
Habilitaron el padrón de las elecciones presidenciales 2027, con fecha límite para revisar y reclamar
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta para los comicios presidenciales del próximo año. Los ciudadanos pueden verificar su inscripción y reclamar por errores u omisiones.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó una consulta extraordinaria del registro de votantes, que permite verificar los datos personales y detectar posibles errores u omisiones antes de la elaboración del padrón definitivo.
El procedimiento es gratuito, se realiza por Internet y estará disponible hasta el lunes 30 de noviembre de 2026, inclusive.
Desde el organismo explicaron que “es importante que la ciudadanía haga la consulta del padrón provisorio para verificar que sus datos estén correctos y realizar reclamos por errores u omisiones”.
La convocatoria también alcanza a quienes hayan cambiado de domicilio y a los adolescentes que participarán por primera vez en una elección nacional.
Cómo consultar el padrón electoral 2027 paso a paso
Para realizar la consulta, los ciudadanos deben ingresar al sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral:
Consultar el padrón electoral 2027
Una vez dentro de la plataforma, el procedimiento requiere completar cuatro datos:
Ingresar el número de DNI, sin puntos.
Seleccionar el género que figura en el documento.
Elegir el distrito electoral correspondiente. En el caso de los santafesinos, seleccionar Santa Fe.
Completar el código de verificación y realizar la consulta.
El sistema permite comprobar si la persona está incorporada al Registro Nacional de Electores y conocer su sección y circuito electoral.
Una aclaración importante: todavía no se informa la escuela ni la mesa donde votará cada ciudadano. Esos datos estarán disponibles cuando se publique el padrón definitivo correspondiente a las elecciones de 2027.
Por lo tanto, esta primera consulta sirve para verificar la inscripción y anticiparse a posibles inconvenientes, no para conocer el establecimiento de votación.
Qué hacer si no aparecés o encontrás un error
Quienes detecten información incorrecta o no figuren en el padrón podrán solicitar su revisión a través del sistema oficial de reclamos.
El trámite está habilitado en:
Sistema de Reclamos al Registro Nacional de Electores
La plataforma permite informar errores en los datos registrales, solicitar incorporaciones y consultar el estado de presentaciones realizadas anteriormente.
También es posible advertir sobre personas que figuren en el registro cuando no corresponde.
La Cámara Nacional Electoral recomendó prestar especial atención a los cambios de domicilio, ya que la confección de los padrones depende de la información que transmite el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
El plazo para esta instancia extraordinaria de consultas y reclamos finaliza el 30 de noviembre.
Quiénes deben revisar el padrón
La consulta está dirigida a todos los ciudadanos habilitados para sufragar, pero resulta especialmente importante para tres grupos: quienes se mudaron, quienes modificaron sus datos personales y los jóvenes que votarán por primera vez.
En la Argentina, el voto está permitido desde los 16 años. Por ese motivo, los adolescentes que alcancen esa edad para las próximas elecciones nacionales pueden verificar si ya fueron incorporados al registro.
La Justicia Electoral recordó que la participación ciudadana también comienza con la información y la posibilidad de corregir los registros antes de los comicios.
Cuándo serán las elecciones presidenciales de 2027
De acuerdo con el calendario previsto por el Código Electoral Nacional, las elecciones generales se realizarán el domingo 24 de octubre de 2027, cuarto domingo de ese mes.
Ese día, los argentinos elegirán presidente y vicepresidente para el período 2027-2031. También se renovará parcialmente el Congreso de la Nación, con 130 bancas de diputados y 24 de senadores.
La publicación anticipada del padrón fue dispuesta mediante la Acordada Extraordinaria 154/2026 de la Cámara Nacional Electoral, con el propósito de facilitar la actualización de los registros antes del año electoral.
Entre los datos que deben verificarse está la correcta incorporación de los nuevos votantes, especialmente aquellos que realizaron la actualización obligatoria del DNI a los 14 años y estarán en condiciones de participar de los comicios del año próximo.