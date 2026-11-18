Después de sucesivas marchas y contramarchas, el oficialismo consiguió encaminar la reforma electoral sin resignar su principal objetivo político: que las elecciones presidenciales de 2027 se desarrollen sin PASO.
Sin colectoras, el Gobierno encaminó la reforma electoral para blindar la suspensión de las PASO
La Libertad Avanza consiguió dictamen después de revisar los acuerdos con sus aliados. Bullrich logró preservar el principal interés electoral de la Casa Rosada para las próximas elecciones. El peronismo cuestionó las sucesivas modificaciones y las condiciones en las que se cerró el debate.
La Libertad Avanza reunió este miércoles en el Senado las firmas para dictaminar en la comisión de Asuntos Constitucionales, tras retirar el sistema de listas colectoras que había incorporado como parte de las negociaciones con gobernadores aliados y revisar las modificaciones al financiamiento de las campañas electorales.
Desde que ingresó al Congreso en abril, el proyecto del Ejecutivo fue perdiendo parte de sus pretensiones originales. La eliminación definitiva de las primarias derivó en una suspensión por única vez y las colectoras, como herramienta para conseguir adhesiones provinciales a la eventual candidatura de Javier Milei a la reelección, terminaron convirtiéndose en un obstáculo para avanzar.
"El consenso no se pudo lograr", reconoció la senadora libertaria por Tierra del Fuego, Belén Monte de Oca, en declaraciones a Senado TV. No obstante, consideró que la suspensión de las primarias constituye "lo central en el proyecto".
El objetivo de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, es llevar la iniciativa al recinto el próximo jueves 26 de noviembre, cuatro días antes de que concluya el período de sesiones ordinarias. Allí necesitará 37 votos afirmativos, la mayoría absoluta del cuerpo que exige la Constitución Nacional para modificar el régimen electoral y de partidos políticos.
Llegar a 2027 sin primarias
Apenas un día después de que la Casa Rosada ratificara su intención de incorporar las colectoras, Bullrich anunció que serían retiradas del dictamen.
"Hemos estado analizando estos cambios, consultando entre distintos bloques, senadores, y hemos decidido dejar fuera de este dictamen el sistema de adhesiones", comunicó al comenzar la reunión del mediodía.
El mecanismo había sido negociado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores interesados en preservar sus propias listas de candidatos legislativos nacionales sin necesidad de competir con una candidatura presidencial propia.
Bullrich había manifestado públicamente sus reparos. Este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, había relativizado las diferencias al señalar que la senadora "trabaja para que Milei sea reelecto".
Finalmente, la eliminación de las colectoras terminó siendo la alternativa para preservar ese objetivo común, aunque por un camino diferente al que habían ensayado los negociadores de la Casa Rosada.
Así lo reconoció el cordobés Luis Juez: "Creo que el tema de eliminar las colectoras me parece que es un dato positivo. Lo digo por experiencia, yo soy un veterano de la política, es un tema que siempre complica". Y defendió también la suspensión argumentando que la organización de las internas es una "responsabilidad de cada partido político" y que su financiamiento representa una erogación que podría evitarse.
La propia Bullrich reconoció, sin embargo, que la discusión de fondo seguirá pendiente. "En algún momento habrá que tomar una decisión un poco más de fondo. ¿Cuál es el sistema con el que los partidos resuelven la elección de sus candidaturas?", planteó.
Malestar en la oposición
El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cuestionó que las modificaciones al régimen electoral respondan a las circunstancias de una elección determinada.
"No se puede hacer una ley solamente por esta elección, para ver qué va a pasar en la próxima elección", sostuvo, y reclamó que fueran escuchados los partidos políticos que habían solicitado participar de la discusión.
El senador puntano Fernando Salino apuntó contra las sucesivas modificaciones del texto. "Nosotros ponemos la mejor onda, pero no sabemos de qué estamos hablando. O sea, decimos una cosa y dicen que no existen más".
Salino cuestionó también que las negociaciones externas al Congreso terminaran condicionando permanentemente el trabajo de la comisión. "Se reúne la mesa política, la silla política, la mesita de luz política y cambia todo lo que nosotros tenemos que tratar. Nosotros tenemos dignidad de legisladores. Las leyes las hacemos nosotros. La cara la ponemos nosotros", reclamó.
Ante su pedido de que el dictamen no volviera a modificarse sustancialmente en el recinto, el presidente de la comisión, el libertario Agustín Coto, coincidió: "Es una calamidad las reformas profundas de los textos en el recinto". Y aseguró que "vamos a tener el texto a las 2 de la tarde y luego a las 4 podemos discutir con total tranquilidad".
Sin embargo, al retomar la reunión, se puso el texto a disposición de los senadores para su firma, sin mencionar nuevas intervenciones, despertando nuevos cuestionamientos opositores. "El tema es que los que tenían que firmar no estaban acá, o sea que el dictamen salió volando a firmarse en los despachos y en las otras comisiones", denunció posteriormente la senadora justicialista por La Rioja, Florencia López, ante Senado TV.
"Sacar un despacho de comisión así, entre gallos y medianoche, es realmente una vergüenza", agregó. Consultada sobre si habían firmado en disidencia, respondió: "No firmamos nada porque nunca nos pasaron el papel".
Su compañero de bancada, Jorge Capitanich, anticipó la presentación de un dictamen alternativo y lamentó que no pudiera concretarse una discusión adicional para precisar los alcances de distintos artículos.
Los cambios que siguen
La suspensión de las PASO será la única disposición transitoria de la reforma. Las restantes modificaciones tendrán carácter permanente, según aclaró Bullrich.
En materia de financiamiento electoral, el oficialismo desistió de eliminar por completo los espacios gratuitos de publicidad en radio y televisión y propuso reducirlos a la mitad. También mantuvo un límite del 2% del monto total de la campaña para los aportes individuales, de acuerdo con lo explicado por la senadora.
Capitanich cuestionó la combinación de la suspensión de las primarias y las restricciones al financiamiento público. A su juicio, "hay un sistema que pretende por inanición que desaparezcan los partidos políticos".
La propuesta mantiene Ficha Limpia, incorpora un registro público de personas inhabilitadas y extiende las restricciones para acceder a determinados cargos del Poder Ejecutivo. También habilita el casillero de lista completa en la Boleta Única de Papel y la afiliación digital a los partidos.
Los parlamentarios del Mercosur dejarían de ser elegidos directamente por los ciudadanos: 24 serían designados por las legislaturas provinciales, 12 por Diputados y siete por el Senado. Además, se incorpora el debate presidencial ante una eventual segunda vuelta y se revisan las restricciones comerciales y culturales durante los comicios.
En septiembre, la Cámara Nacional Electoral había recomendado al Congreso contemplar entre tres y seis meses de adaptación ante modificaciones estructurales del régimen electoral. Si consigue la media sanción el próximo jueves, al oficialismo le quedará todavía la discusión en Diputados, con un calendario que prácticamente obliga a extender el tratamiento de la reforma más allá del período ordinario.