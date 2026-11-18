Senado

Sin colectoras, el Gobierno encaminó la reforma electoral para blindar la suspensión de las PASO

La Libertad Avanza consiguió dictamen después de revisar los acuerdos con sus aliados. Bullrich logró preservar el principal interés electoral de la Casa Rosada para las próximas elecciones. El peronismo cuestionó las sucesivas modificaciones y las condiciones en las que se cerró el debate.