Una vez más, el presidente Javier Milei habló de la marcha de la economía nacional, al exponer en el marco de las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad, donde además pronosticó otra vez que tendrá un segundo mandato: "Voy a ser reelecto", aseguró.
Javier Milei aseguró que ganará las elecciones presidenciales de 2027
El presidente disertó este martes en las Jornadas Monetarias y Cambiarias, cuestionó la herencia económica del Banco Central y anticipó un segundo mandato. Previo, en la siesta, hubo reunión de Mesa Política.
Además, el mandatario habló del punto de partida de su gestión, volvió a criticar y a la oposición y expresó que habrá mejoría en el futuro.
“Encontramos factores de las peores crisis de toda la historia Argentina cuando asumimos. El Banco Central estaba con pasivos, con indicadores de pobreza e indigencia peores que en 2001. Teníamos un desastre monetario, con una economía que no crecía y que no generaba empleo”, expresó en el comienzo de su alocución.
Recordó que la inflación “viajaba al 1% diario” y dio detalles de la problemática monetaria y financiera. “Había faltantes, estaba el cepo”.
Antes se reunión la Mesa Política
Este mediodía, durante la reunión de mesa política, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, repasó uno a uno los 38 votos que respaldarían la voluntad del Poder Ejecutivo de suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para 2027 que tiene prolijamente ordenado en un listado.
Si bien en en Balcarce 50, buscaban superar los 40 respaldos para garantizar las condiciones políticas que permitan convocar a una sesión, calculan que a los 21 integrantes del bloque libertario, los 10 radicales y los tres representantes del PRO, se suman cuatro legisladores vinculados a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén).
El ala política retomó las reuniones luego de tres semanas sin verse y fue la primera en la que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió a reencontrarse con la senadora Patricia Bullrich, luego de sus constantes demarcaciones.
Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem. También el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. La última en llegar fue la senadora Patricia Bullrich.