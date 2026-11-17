Tras la pausa que impuso la presencia del papa León XIV en el país, que dejó en suspenso la actividad formal en el Congreso -pero no la rosca política- las dos cámaras retoman la actividad a todo ritmo.
El Congreso reinicia: reforma electoral, Malvinas y Presupuesto 2027 en la agenda urgente
El Senado enfrenta un áspero debate en comisión por el sistema electoral que regirá desde el próximo año. Diputados convocó a dictaminar el Presupuesto 2027 y sesionará este miércoles para tratar la Ley de Soberanía Nacional. El vocero confirmo que habrá extraordinarias.
Al fin y al cabo, los tiempos siguen corriendo: el 30 de noviembre concluye el período ordinario de sesiones, y todo lo que no se apruebe hasta entonces quedará para extraordinarias. Eso por un lado; por el otro, para las elecciones presidenciales falta menos de un año, aunque si se quiere modificar el sistema actual hay que hacerlo antes de que termine 2026.
En Diputados, la agenda de reuniones de comisión es bien nutrida este martes e incluye un amplio temario en Pequeñas y Medianas empresas, Comercio, Ciencia y Tecnología, Asuntos Cooperativos, y Familias y Niñez.
Sin embargo, el plato fuerte se espera para las 16 cuando se reúna la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch (LLA) para dictaminar sobre la “ley de leyes” correspondiente al período 2027.
El objetivo es llevar el Presupuesto al recinto de sesiones la semana próxima; la sanción definitiva en el Senado quedará para extraordinarias.
Mientras tanto, la Cámara baja está convocada a sesionar este miércoles desde las 12 para tratar, entre otros temas, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que tiene dictamen de mayoría pero no descarta nuevas modificaciones en el tratamiento en particular.}
Son 133 artículos distribuidos en 8 títulos El séptimo es uno de los que genera mayores diferencias cuando crea el Registro Público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET), que funcionará en el ámbito de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La finalidad será brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas o jurídicas vinculadas con actos de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.
También está previsto debatir este miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.
Estos son apenas dos de los temas que contempla un extenso orden del día.
Reforma electoral
Por el lado del Senado, las miradas están puestas, este martes, en la convocatoria que hizo para las 15 la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el fueguino Agustín Coto (LLA), para analizar la reforma política integral enviada por el Poder Ejecutivo en abril.
El proyecto de Javier Milei tiene como uno de sus principales objetivos la eliminación de las PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) aunque a esta altura la opción que tendría mayor adhesión es la suspensión, tal como ocurrió para las legislativas de 2025.
Además, procura modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos, incorpora Ficha Limpia y, aunque no está dicho taxativamente, suspende los debates presidenciales.
Un tema incorporado en los últimos días generó incomodidad en algunos sectores: es la figura de “colectoras” que habilita para la candidatura a Presidente y Vicepresidente dos columnas de candidaturas legislativas.
El tema será analizado por la UCR una hora antes de la reunión de comisión y el PRO aún no se pronunció de manera explícita, sobre todo porque en su momento cuestionó esa práctica.
Desde sectores de la oposición advierten que sería volver a experiencias que ya fueron dejadas de lado, a la vez que algunos diputados (que oportunamente recibirán el proyecto para su sanción) ya definieron de inconstitucional esta alternativa.
Una discusión práctica es cómo se podría instrumentar la figura de las colectoras con el sistema de Boleta Única Papel.
Así las cosas, el oficialismo necesita reunir este martes diez firmas para lograr un dictamen de mayoría. El tema irá al recinto de sesiones la semana próxima.