Después de la visita Papal

El Congreso reinicia: reforma electoral, Malvinas y Presupuesto 2027 en la agenda urgente

El Senado enfrenta un áspero debate en comisión por el sistema electoral que regirá desde el próximo año. Diputados convocó a dictaminar el Presupuesto 2027 y sesionará este miércoles para tratar la Ley de Soberanía Nacional. El vocero confirmo que habrá extraordinarias.