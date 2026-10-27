El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional referido a las Islas Malvinas obtuvo este martes un dictamen favorable en el plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal de la Cámara de Diputados.
El proyecto sobre Malvinas logró dictamen y avanza en Diputados
El plenario de comisiones en la Cámara baja avanzó con el despacho de mayoría tras intensos debates y varias modificaciones clave sobre el proyecto oficial.
La decisión se adoptó en un plenario presidido por Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, donde la propuesta de La Libertad Avanza reunió el respaldo de PRO, la UCR y legisladores de Provincias Unidas. El despacho de mayoría sumó 60 firmas y quedó listo para pasar a la firma.
Modificaciones clave incorporadas al texto
El oficialismo incorporó cambios para limitar las sanciones a las filiales de las empresas que operen en Malvinas, pero sin tener una participación relevante, en sintonía con una propuesta de Estados Unidos, y creo como pedía la oposición la comisión Bicameral de Seguimiento.
El escrito oficial incorporó al Ministerio de Seguridad dentro del Consejo de Seguridad Nacional, una ampliación respecto del texto enviado por el Poder Ejecutivo. Además, se creó la Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, integrada por ocho miembros (cuatro por cámara), con facultad para requerir informes del nuevo organismo.
En materia de sanciones, el dictamen redujo las multas previstas para compañías vinculadas a la explotación de la Cuenca Malvinas y extendió esa baja a firmas asociadas a otros proyectos hidrocarburíferos. También se limitó el alcance del artículo que proponía penas por manipulación de procesos electorales, excluyendo expresamente al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.
Disidencias y dictámenes de minoría
El despacho no fue unánime: en disidencia parcial firmaron los legisladores de Provincias Unidas Gisela Scaglia, Pablo Farías, Sergio Capozzi y José Núñez; también firmaron en disidencia Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad.
En tanto, Unión por la Patria, la ex libertaria Lourdes Arrieta presentó uno en minoría, al igual que Esteban Paulón en conjunto con los cordobeses Carlos Gutiérrez y Juan Brügge, y la legisladora de izquierda, Myriam Bregman.
Legisladores presentes en la cumbre oficialista y de los aliados indicaron que el proyecto podrá debatirse en una sesión prevista para el 12 de noviembre; también quedó abierta la posibilidad de llevarlo al recinto el 18 de noviembre junto con la ley de presupuesto.