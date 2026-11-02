La Cámara Nacional Electoral habilitó desde este lunes la consulta provisoria del padrón electoral, a través del sitio web www.padron.gob.ar.
Elecciones nacionales 2027: ya se puede consultar el padrón provisorio
Estará habilitado hasta el 30 de noviembre. “La participación comienza por la información”, explica la CNE. Los plazos empiezan a correr mientras en el Congreso se posterga la discusión sobre la reforma política.
De acuerdo a lo informado por el organismo, “es importante que la ciudadanía haga la consulta del padrón provisorio para verificar que sus datos estén correctos y realizar reclamos por errores u omisiones”.
Asimismo, los jóvenes electores que deban incorporarse por primera vez a los padrones de la elección del año próximo, podrán verificar si ya fueron incluídos. Lo mismo ocurre para el caso de aquellos electores que no deban figurar en el mismo.
La CNE aclara que en esta oportunidad la consulta no incluye el domicilio del electorado, sino únicamente el nombre y apellido de quienes están habilitados, indicando su sección y circuito electoral.
“La participación electoral comienza también con la información. Revisar el padrón es una manera sencilla de contribuir a que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto”, señala el organismo electoral.
El padrón provisorio permanecerá disponible para la consulta hasta el día 30 de noviembre inclusive.
Un debate en suspenso
Mientras tanto, en el Senado se mantiene en suspenso el debate por la reforma política integral que envió el Ejecutivo Nacional y que propone, entre otras cuestiones, la eliminación de las PASO, además de cambios en el financiamiento de los partidos políticos, la supresión de los debates presidenciales y la incorporación de Ficha Limpia.
La pausa legislativa que significan las elecciones de medio término en Estados Unidos (que se celebran este martes), adonde viajaron varios legisladores afines al gobierno nacional, y la visita del Papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre a nuestro país, supone una demora mayor para el tratamiento de un tema que aún no logra acuerdos pero tiene plazos.
Así lo advirtió ya a comienzos de septiembre la Cámara Nacional Electoral a través de una acordada en la que recomendó que el eventual tratamiento y sanción de las iniciativas de reforma al régimen electoral, de partidos políticos o de financiamiento de campañas electorales observe los estándares internacionales (…), a fin de resguardar la previsibilidad y la integridad del proceso electoral venidero.
El objetivo es asegurar el plazo razonable requerido para incluir estas reformas antes del inicio del año electoral, para su adecuada y efectiva aplicación.
Dicho de otro modo, la recomendación hecha al Congreso es que los cambios no se introduzcan en el mismo año de las elecciones.
El cronograma oficial comienza mucho antes de la fecha de comicios. Hasta ahora, las primarias siguen en pie y de acuerdo a los plazos electorales se realizarán el 8 de agosto. Hay toda una maquinaria que poner en marcha antes de esa fecha.