Primeros análisis

Calendario y escenario electoral de Santa Fe, en la agenda de la Casa Gris

El gobernador y algunos referentes radicales evaluaron las posibles estrategias a desplegar desde el oficialismo para la elecciones del año que viene. Fue una conversación inicial mientras se termina de definir el calendario de votaciones, y se avanza en la reglamentación de la ley electoral.