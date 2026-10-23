Una reunión de la "mesa chica" marcó el inicio formal del análisis del las estrategias electorales que se desplegarán desde el oficialismo en Santa Fe, de cara a los comicios del año que viene. De la conversación participaron el gobernador Maximiliano Pullaro, el senador y también presidente de la Unión Cívica Radical, Felipe Michlig; y apenas un par más de referentes del Poder Ejecutivo.
Calendario y escenario electoral de Santa Fe, en la agenda de la Casa Gris
El gobernador y algunos referentes radicales evaluaron las posibles estrategias a desplegar desde el oficialismo para la elecciones del año que viene. Fue una conversación inicial mientras se termina de definir el calendario de votaciones, y se avanza en la reglamentación de la ley electoral.
Según señalaron las fuentes consultadas por El Litoral, el encuentro implicó un análisis preliminar del escenario político que se avecina y que tendrá a Unidos como protagonista a partir de la reelección que por primera vez quedó habilitada en la provincia desde la última reforma de la Constitución. A ello se refirió, de hecho, el propio Michlig en declaraciones a este diario el jueves, cuando definió al actual mandatario como "el mejor candidato" que tiene la actual coalición gobernante para garantizar la continuidad del actual modelo de gestión en Santa Fe.
Opciones
Las conversaciones, como se dijo, fueron preliminares y embrionarias de un diálogo que luego deberá extenderse a los demás socios de Unidos. El intercambio de opiniones fluyó entre el análisis de la conveniencia o no de una eventual interna de vices - la alternativa fue incorporada en la última reforma electoral-, hasta la estrategia que mejor se considere para las principales intendencias de la provincia.
Respecto de la primera opción – interna de vices-, la UCR preferiría evitarla y reeditar la misma fórmula que les permitió retornar al poder en 2023. El binomio era Maximiliano Pullaro – Gisela Scaglia. Pero esta aspiración radical no exime que el Socialismo, por ejemplo, aliente la compulsa interna.
Respecto de las estrategias territoriales, también en la visión del radicalismo, una opción posible a promover sería la de internas competitivas en las principales ciudades – sobre todo Santa Fe y Rosario- para movilizar el electorado.
Calendario
La conversación de esta semana incluyó un repaso del calendario electoral que también ensaya la Casa Gris y que ya fue esbozado de manera pública por el propio gobernador. El cronograma prevé un cierre de listas para febrero – en principio, para el viernes 12-, primarias en abril – posiblemente el 18- y elecciones generales el 13 de junio. La confirmación definitiva depende de un análisis fino que se hará de cómo impactan en las fechas tentativas, los feriados nacionales y fines de semana largos.
Como se sabe, la provincia no puede celebrar elecciones simultáneas con las nacionales por las restricciones para la convocatoria que emanan de la propia Constitución provincial. Pero sí ha sido una decisión política de la actual gestión, separar lo más posible ambos escenarios. Así, la fecha elegida para la general será la más temprana que la legislación permite; la ventana temporal permitiría realizarlas entre junio y septiembre. La opción será mediados del primer mes.