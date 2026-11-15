Luego de la virtual tregua que impuso la visita de León XIV a la Argentina, la política interna se reactivó con la urgencia que los tiempos urgen en este tramo final del 2026. La Mesa Política podría reunirse el próximo martes para retomar la actividad e intentar bajar los decibeles a la disputa con la jefa del bloque violeta en la Cámara alta, Patricia Bullrich. En el seno de la Casa Rosada están los que pretenden que la senadora deje la titularidad de la bancada oficialista, entre ellos están los primos Menem que promueven a la legisladora Nadia Márquez para tomar su lugar. Hay otros que quieren dejar que la histórica dirigente rompa por decisión propia su vínculo con LLA. Pero estos chocan con los que insisten -bajo el concepto de la contención- proponerle una cumbre con los hermanos Milei con el objetivo de cerrar su incorporación a una fórmula conjunta con el actual presidente de cara al año electoral que se avecina inexorable.
Los libertarios reactivan negociaciones para apurar la agenda legislativa y procurar la reelección de Milei
Las fisuras internas exigen al gobierno nacional reordenar a la tropa mileísta para encarar los proyectos que tienen pendientes en el Congreso, que van en línea con asegurar un triunfo en los comicios del año que viene.
“Como están las cosas, Patricia y Javier se necesitan y deberían mantener el acuerdo que garantice el triunfo como en 2023. Dejar el barco ahora no le conviene a nadie, solamente al kirchnerismo que está agazapado a la espera de ese escenario, que esperemos no se dé”, le comentó a El Litoral un joven armador partidario que está muy cerca del asesor presidencial, Santiago Caputo. A esta idea se oponen los que sostienen que, “si Bullrich mantiene su afán de figurar, algo que obviamente forma parte de su estilo, y es válido, podría producir conflictos a futuro con quien comanda el espacio, que es claramente el Presidente de la Nación”, opinó uno de los hombres de las Fuerzas del Cielo. Sin dudas, todavía hay mucha tela que cortar en esta coyuntura de rencillas endógenas por diversos temas centrales, como son la eliminación (o suspensión) de las PASO y la aprobación del Presupuesto 2027.
Panorama legislativo
Recordemos que el período de sesiones ordinarias en el Congreso nacional está en la recta final, ya que termina el 30 de este mes. Punto seguido, se habilitarán las extraordinarias, y es por eso que, a contrarreloj, la comandancia mileísta plantea convocatorias tentativas para el 18 y el 25 de noviembre en la Cámara baja y otra entre el 25 y 26 de noviembre, en la que el Jefe de Gabinete Diego Santilli deberá ir a dar su primer informe de gestión.
En Diputados están pendientes, la Reforma de la Carta Orgánica del BCRA –que obtuvo media sanción del Senado- y busca limitar sus funciones y prohibir el financiamiento al Tesoro. Otro proyecto en espera es la Ley de Soberanía Nacional (Ley Malvinas) que endurece las sanciones a la explotación ilegal de recursos en el Atlántico Sur, y que posee divergencias en torno al artículo 111 que propone la prisión para quienes, por cuenta propia, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a "alterar procesos electorales" o "manipular la opinión pública" mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. Esto tiene resistencias de parte de los opositores y de todas las entidades periodísticas debido a su ambigüedad.
Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional insiste en que se aprueben: La Reforma a la ley de Salud mental; Régimen Permanente de Discapacidad; Tratado de Cooperación en materia de Patentes; Propiedad Privada y la ley Hojarasca. Por el retraso en las negociaciones con gobernadores y bancadas dialoguistas, quedarían para definir en el período extraordinario,; el Presupuesto 2027; La Reforma Política y las PASO, así como el Súper RIGI, entre otros. Para que toda esta agenda se materialice, Karina y Javier Milei deberán contar con el respaldo de sus aliados, especialmente el de los 19 diputados y los 7 senadores que tienen en conjunto los pejotistas Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien por ahora se pronunció en contra de derogar las primarias.
Inflación y actividad económica
En Balcarce 50 y el Palacio de Hacienda salieron a justificar la nueva suba inflacionaria del 2,2% en octubre (0,3% más que en septiembre) diciendo que la misma está relacionada al repunte en la modificación del Régimen de Zona Fría y a la fuerte incidencia de los precios estacionales. El propio Ministro de Economía, Luis Caputo, escribió en su cuenta de X que la medida impactó de lleno en la división de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que fue el rubro de mayor elevación en el mes, alcanzando un 4, 2 por ciento. A esto, el funcionario añadió que el IPC Núcleo (que deja afuera a los precios regulados y estacionales) bajó del 1,7% en septiembre al 1,5% en octubre. 'Toto' Caputo comentó que este es el registro mensual más bajo desde julio de 2025, y sacando ese mes, el más bajo desde enero de 2018. A la vez, se destacó que el peso de los factores estacionales tuvieron aumentos del 5,5% mensual, impulsado por fuertes incrementos en legumbres, tubérculos y distintas verduras.
La administración central rechaza sistemáticamente que haya una recesión o una parálisis estructural de la economía, y manifiesta que los retrocesos recientes en los indicadores responden a factores puntuales y transitorios. Tanto el presidente Javier Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, defienden que el programa económico logró sentar las bases para el crecimiento mediante el equilibrio fiscal, el déficit cero y la baja de la inflación.
Imagen de los Milei y su gestión
En el palacio rosado se reconoce que hubo una meseta en la imagen presidencial y una dificultad para repuntar, pero se relativiza el impacto electoral de las encuestas al sostener que se conserva un piso sólido de apoyo, que a criterio de los estrategas mileístas ronda el 35 por ciento. Teniendo en cuenta que, como aseveran asesores ministeriales, “lo que hay que medir es el techo y no el piso” -a fin de ampliar su base de apoyo-, los operadores políticos libertarios promueven los acuerdos electorales y las reformas que deriven en la supresión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias camino al próximo año de elecciones.
Plano internacional
Así como con el triunfo de Lula da Silva en Brasil se optó por decir solamente que, “se tomó nota del resultado electoral”, con respecto al Paraguay el tratamiento fue totalmente diferente. Tras la renuncia del aliado Santiago Peña, así como la gestión libertaria mantuvo al principio cautela y silencio oficial, luego, a través del propio Milei, salió el viernes a expresar su total respaldo institucional al nuevo mandatario guaraní, Pedro Alliana.
En otro plano global y ante la derrota del Partido Republicano de Donald Trump en las elecciones legislativas de medio término en EEUU el 3 de noviembre, el gobierno nacional prefirió el silencio público, aunque minimizó el impacto político del resultado y garantizó que el vínculo bilateral con Washington no sufrirá ningún tipo de modificación. Por ahora, la Nación tampoco ha emitido un pronunciamiento tras la decisión del presidente de Israel, Isaac Herzog, de encomendar al líder opositor Gadi Eisenkot la formación de un nuevo gobierno. Sin embargo, después de los comicios legislativos del 27 de octubre de 2026 -en las que el bloque de Benjamín Netanyahu perdió la mayoría parlamentaria-, el mandatario argentino felicitó al primer ministro públicamente y ratificó su alineamiento estratégico con ese Estado. Esta línea táctica de acción alrededor de la caída de los principales socios estratégicos de La Libertad Avanza procura resguardar el liderazgo que el titular del Ejecutivo argentino infiere que mantiene a nivel regional, y que sabe que para que se consolide y renueve, requiere de un triunfo categórico el año próximo.