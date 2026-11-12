El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó su apoyo al programa económico del Gobierno de Javier Milei y atribuyó los recientes movimientos del mercado argentino a una combinación de factores globales, regionales y locales. La portavoz Julie Kozack pidió poner el foco en la mejora de los fundamentos económicos.
El FMI respaldó el rumbo económico y pidió mirar más allá de las oscilaciones del mercado
Julie Kozack destacó la mejora de los fundamentos de la Argentina. Todavía no hay fecha para que el Directorio trate la revisión que habilitaría US$ 900 millones.
“No se centren demasiado en los movimientos a corto plazo”, sostuvo la funcionaria durante una conferencia de prensa en Washington. En su evaluación, destacó la importancia de fortalecer la capacidad de respuesta de la economía frente a un escenario internacional de volatilidad.
Kozack también confirmó que todavía no hay una fecha definida para la reunión del Directorio que deberá tratar la tercera revisión del acuerdo. Su aprobación habilitaría un desembolso de US$ 900 millones para la Argentina.
La explicación sobre los mercados
“En cuanto a los movimientos en el mercado que hemos visto recientemente en Argentina, creemos que estos reflejan una serie de factores. Algunos de ellos son globales que han afectado a economías emergentes en general, otros son regionales, y también algunos puramente domésticos”, indicó.
La vocera explicó que hubo un cambio en la percepción del riesgo entre los inversores, que se desplazan desde economías consideradas más riesgosas hacia activos más seguros. Para el organismo, las medidas adoptadas por la Argentina le permiten afrontar mejor las oscilaciones vinculadas con las guerras en Medio Oriente y Ucrania.
Estados Unidos y el escenario regional
Consultada sobre el resultado político en Estados Unidos, Kozack sostuvo que no modificará la relación con la Argentina. Explicó que el vínculo es directo con la Reserva Federal y el Tesoro, sin intervención de la Cámara de Representantes, que pasó a manos de los demócratas.
En el plano regional, la portavoz también se refirió a la caída del Ueno Bank en Paraguay. Al respecto, consideró que ese episodio no debería tener un impacto directo sobre la economía argentina.