El Gobierno debe afrontar este jueves un vencimiento de US$800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con un margen acotado en las cuentas en dólares del Tesoro, el equipo económico tiene pendiente definir qué recursos utilizará para cancelar la obligación.
El Gobierno define cómo cubrir US$800 millones del FMI con fondos ajustados
La obligación vence este jueves y los depósitos del Tesoro apenas superan el monto necesario. Economía evalúa el origen de las divisas mientras espera otro desembolso.
En el mercado financiero existe consenso sobre el cumplimiento del pago. Los interrogantes se concentran en la operación que permitirá reunir las divisas y acceder a los Derechos Especiales de Giro (DEG), necesarios para concretar la cancelación ante el organismo.
Los recursos disponibles
Según los últimos datos disponibles al 28 de octubre, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central ascendían a US$851 millones. Ese saldo supera en apenas US$51 millones el compromiso que deberá atender esta semana, aunque todavía no se informó si será la fuente elegida.
Si la totalidad del vencimiento se cubriera con esos depósitos, el remanente en esas cuentas quedaría reducido a US$51 millones. Esa diferencia refleja el margen disponible en dólares frente al pago inmediato, mientras el Gobierno también cuenta con recursos depositados en moneda nacional.
La alternativa es utilizar parte de los $8,9 billones que el Tesoro tiene en pesos para comprarle dólares al BCRA. Esa operación permitiría obtener las divisas para afrontar el compromiso, aunque tendría un impacto de mayor magnitud sobre las reservas netas de la entidad.
Los pagos de enero
La modalidad que elija el equipo económico también concentra la atención por los compromisos que llegarán a comienzos de 2027. En enero, el Estado deberá saldar cerca de US$4.500 millones con bonistas privados, una obligación de mayor volumen que la prevista para este jueves.
Ese calendario se presenta en un contexto de mercado cerrado y con el riesgo país cerca de los 800 puntos. Por eso, además de la cancelación inmediata ante el Fondo, el seguimiento financiero está puesto en los recursos con los que se atenderán los próximos vencimientos.
El giro pendiente
El pago coincide con la reciente aprobación de la tercera revisión técnica del programa por parte del personal del FMI. Ese avance todavía requiere la ratificación del Directorio Ejecutivo para habilitar el desembolso pendiente, estimado en unos US$900 millones.
El tratamiento por parte del Directorio se estima para los primeros días de diciembre. En sus declaraciones, el organismo valoró la marcha de las reformas, la desaceleración de la inflación y la acumulación de más de US$16.000 millones en reservas por parte del Banco Central en lo que va del año.