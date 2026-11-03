Sin aludir a la recesión de la economía argentina en un contexto de exportaciones récord, mejores términos de intercambio del último siglo y apoyo inédito de los organismos financieros y EEUU, el ministro de Economía Luis Caputo enumeró todas las medidas económicas que tomó la gestión del gobierno nacional desde que asumió para “reorganizar la economía argentina” que pasó de ser “regulada con bolsones de corrupción a otra de competitividad”, destacó con énfasis en varios momentos de su discurso que no van a poner “plata en la calle”, que el problema más importante que tiene hoy la economía argentina es el costo del financiamiento porque los bancos están condicionados por la “incertidumbre política”.
Caputo anunció medidas para aliviar la deuda de las Pymes
El ministro de Economía enumeró las medidas que considera positivas de la gestión del Gobierno nacional. Además, anunció la suspensión de embargos hasta mayo y el inicio de negociaciones con las provincias para eliminar el impuesto de sellos.
También anunció una serie de medidas de alivio para las pymes endeudadas, “para que puedan ordenar sus cuentas” como la suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027; la extensión del plan de 18 cuotas sobre deudas con ARCA que ahora incluirá las deudas al 31 de octubre (antes eran al 30 de junio) y que las pymes podrán utilizar el 100% del saldo a favor por exportación o por IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras. También para la industria automotriz a través del Banco Nación se otorgarán créditos a plazos de 3 a 5 años, a una tasa fija del orden del 20%, para la compra de automóviles cero kilómetros. “No es un plan platita, es darle una solución a algo que tardará en llegar. Aliviar el costo financiero es más relevante que cualquier otra cosa”, subrayó Caputo.
El ministro anunció, por otro lado, que el Gobierno les propondrá a las provincias la eliminación del impuesto a los sellos. La iniciativa alcanzará a las jurisdicciones que están adheridas al RIGI y al REOR (Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas). La propuesta consiste en la eliminación del impuesto y, a cambio, el Estado nacional les abonará el 50% de esa recaudación a modo de compensación.
“Tenemos que recordar de donde venimos y adonde no queremos volver” arrancó el ministro Caputo su exposición en la 32° Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina, donde, con filminas y gráficos, explicó la situación en la que recibieron el país -déficit fiscal, aumento de la deuda, inflación, exceso de regulaciones economía cerrada al comercio internacional y ausencia de crédito – y las medidas tomadas entre las que incluyó la estabilidad macro, una baja del costo argentino sin devaluación y el RIGI.
“El problema más importante que teníamos era el descrédito del país por no cumplir con los contratos, lo que hicieron tanto ministros de Economía de izquierda como de derecha”, dijo el ministro donde amagó con nombrar a uno de derecha que fue el peor de todos, pero siguió asegurando que el país lleva 4 años de equilibrio fiscal financiero y anunció el fin de la restricción externa, una situación que tiene más de 80 años, que ha sido el problema más importante de la economía argentina y que, según Caputo, los dólares de la energía y la minería han terminado, aún en un contexto donde los argentinos ya compraron en lo que va del año más de U$S 23 mil millones para atesorar.
“Hoy el país tiene estabilidad y previsibilidad, redujimos impuestos por el equivalente a un 3% del PBI desde 2024, derogamos 2.937 normas y 18.001 artículos y el Riesgo país disminuyó de 2.540 puntos a 655 en octubre (en dos días de noviembre ya superó los 800 puntos)”, al tiempo que admitió que el problema principal de la pymes es el costo del financiamiento por temor al regreso del pasado traducida en “incertidumbre política”, dijo sin hacer ninguna referencia ni alusión a la caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo del salario, el crecimiento de la pobreza y el aumento de la desocupación. “Vamos a bajar el costo argentino como se debe, no con devaluaciones. Cuando veo a colegas hablar de esto, los veo con una miopía preocupante”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda.
Entre las medidas para mejorar la competitividad de las empresas, además de las enumeradas en los párrafos anteriores, incluyó el programa de concesiones viales - que ya entregó 9 mil kilómetros y pronto entregará el resto - porque anunció que en dos años mostrará significativas mejoras, al tiempo que anunció que quienes construyan nuevos tramos de rutas estarán exentos de pagar impuestos, como una manera de promover la inversión en infraestructura.
Una de los gráficos que utilizó el ministro de Economía llama la atención porque quien lo confeccionó o no sabía que Caputo también había sido ministro y presidente del Banco Central entre 2015 y 2019 o porque apostaron a la desmemoria colectiva ya que enumeraba 13 variables económicas y las comparaba en las últimas cuatro gestiones con resultados previsibles: la gestión de Milei era mejor en todos los índices que en todas que las anteriores, incluso en la que él había sido ministro y se tuvo que ir a pedido de la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Caputo hablando mal de Caputo ante tibios aplausos que aparecieron al final, cuando anunció las medidas de alivio.