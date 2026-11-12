El viaje a la Argentina que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, preparaba para reunirse con Javier Milei habría quedado suspendido tras la derrota electoral de Donald Trump, aunque todavía no existe una comunicación oficial que confirme la cancelación.
¿JD Vance ya no viene a la Argentina? Qué se sabe de la visita que esperaba Milei
El vicepresidente estadounidense tenía previsto reunirse con Javier Milei durante noviembre, como parte de una gira por América Latina. Medios de ambos países informaron que el viaje quedó en suspenso, aunque la Casa Rosada no recibió una confirmación oficial de Washington y todavía no hay nuevas fechas.
La información comenzó a circular este martes desde Washington y otros países latinoamericanos que integraban la gira prevista para noviembre. Según publicó La Nación, fuentes cercanas al gobierno estadounidense indicaron que la visita quedó postergada por la situación política interna que enfrenta la administración republicana.
Sin embargo, la Casa Rosada mantiene cautela. Fuentes del Gobierno consultadas por TN reconocieron que conocen las versiones, pero señalaron que no recibieron una confirmación oficial de Washington. En Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, tampoco pudieron precisar “si se realizará la visita o no”.
Una visita esperada por Milei
El viaje había comenzado a organizarse en octubre y contemplaba una reunión bilateral con Milei en la Casa Rosada, durante la tercera semana de noviembre, después de la visita del papa León XIV.
Incluso una delegación estadounidense había mantenido contactos con funcionarios argentinos para avanzar en los preparativos. El propio canciller Quirno confirmó el 22 de octubre que había trabajado sobre la agenda del vicepresidente durante una reunión con el subsecretario de Estado norteamericano Christopher Landau.
La llegada de Vance representaba una nueva señal de respaldo político de Trump a Milei, en una relación bilateral que el Gobierno argentino convirtió en uno de los ejes de su estrategia internacional.
También hubiera significado la visita de mayor jerarquía de un funcionario del segundo mandato de Trump desde que Milei asumió la Presidencia.
El viaje, no obstante, nunca había sido anunciado formalmente por la Casa Blanca ni contaba con fechas públicas confirmadas.
El revés electoral alteró los planes
La suspensión trascendió una semana después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos, cuando el Partido Republicano perdió el control de ambas cámaras del Congreso.
El resultado debilitó la posición de Trump de cara a los últimos dos años de su mandato y obligó a la administración estadounidense a reconsiderar sus prioridades políticas.
Según las fuentes, ese nuevo escenario habría motivado la postergación de la gira. “Lo más probable es que el viaje resucite dentro de algunos meses, pero no hay fecha”, señaló una de ellas, al indicar que Vance mantiene su intención de visitar la región.
La explicación, por ahora, no fue ratificada oficialmente por Washington. Tampoco se anunció una nueva fecha para el encuentro con Milei.
La visita a Buenos Aires formaba parte de un recorrido regional que también contemplaba escalas en Colombia, Chile y República Dominicana.
Ante las consultas periodísticas, una portavoz de la Vicepresidencia estadounidense evitó confirmar expresamente la cancelación y recordó que “ningún viaje se considera definitivo hasta que sea anunciado oficialmente”.
La relación Milei con Trump
La eventual cancelación llega en un momento especialmente sensible para la relación entre Milei y Trump, después de que el mandatario estadounidense quedara debilitado por el resultado electoral.
El Gobierno argentino apuesta a sostener la cooperación bilateral en materia económica, comercial y de seguridad, aunque el nuevo equilibrio de poder en Washington puede condicionar el margen de acción de la Casa Blanca.
Frente a esas dudas, el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, ratificó el fin de semana pasado que el compromiso de su país “siempre sigue firme”.
“Con los presidentes Trump y Milei seguimos fortaleciendo una alianza que ya está dando resultados concretos”, expresó en su cuenta de X.
Por ahora, mientras las versiones de postergación se multiplican en la región, la Cancillería argentina continúa sin confirmar una notificación formal que permita establecer si la visita de Vance se realizará más adelante o quedará definitivamente fuera de la agenda.