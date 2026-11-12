Repercusiones de las elecciones

¿JD Vance ya no viene a la Argentina? Qué se sabe de la visita que esperaba Milei

El vicepresidente estadounidense tenía previsto reunirse con Javier Milei durante noviembre, como parte de una gira por América Latina. Medios de ambos países informaron que el viaje quedó en suspenso, aunque la Casa Rosada no recibió una confirmación oficial de Washington y todavía no hay nuevas fechas.