El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, reafirmó este domingo el compromiso de Washington con el país. Su mensaje llegó después de las elecciones legislativas estadounidenses, en un contexto de incertidumbre entre los inversores sobre la continuidad del respaldo financiero al Gobierno.
Lamelas ratificó el respaldo de EE.UU. a la Argentina tras las elecciones: “Siempre sigue firme”
El embajador destacó la cooperación con el Gobierno de Milei en medio de las dudas de los inversores sobre una eventual asistencia financiera de Washington en 2027.
“¡Yo creo en la Argentina y en su gente! Ya pasaron las elecciones en EE.UU., pero nuestro compromiso con la Argentina siempre sigue firme”, escribió en X. El diplomático también destacó el vínculo entre Donald Trump y Javier Milei como parte del fortalecimiento de la relación entre ambos países.
Inversiones y empleo
Lamelas sostuvo que la cooperación bilateral ya ofrece resultados en materia económica. “Con los presidentes Trump y Milei seguimos fortaleciendo una alianza que ya está dando resultados concretos. Más inversiones, más trabajo argentino y más oportunidades para crecer”, afirmó.
El embajador también resaltó los recursos y el capital humano del país. “La Argentina tiene recursos, talento y una gente trabajadora. La verdadera soberanía es tener la libertad de elegir, producir y prosperar sin depender de nadie”, expresó en la publicación.
El escenario en Washington
El pronunciamiento se produjo tras la derrota republicana en las elecciones de medio término y el crecimiento de la representación opositora en ambas cámaras del Congreso. Ese resultado abrió interrogantes entre los inversores sobre una eventual asistencia a la Argentina durante el año electoral de 2027.
En ese contexto, Lamelas afirmó que Estados Unidos busca ser “un socio confiable, no para reemplazar el esfuerzo de los argentinos, sino para potenciarlo”. Su publicación estuvo centrada en la continuidad de la cooperación y las oportunidades de inversión, sin detallar una nueva asistencia financiera.