#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Relación bilateral

Lamelas ratificó el respaldo de EE.UU. a la Argentina tras las elecciones: “Siempre sigue firme”

El embajador destacó la cooperación con el Gobierno de Milei en medio de las dudas de los inversores sobre una eventual asistencia financiera de Washington en 2027.

Peter Lamelas reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la Argentina después de las elecciones. Foto: GentilezaPeter Lamelas reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la Argentina después de las elecciones. Foto: Gentileza
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, reafirmó este domingo el compromiso de Washington con el país. Su mensaje llegó después de las elecciones legislativas estadounidenses, en un contexto de incertidumbre entre los inversores sobre la continuidad del respaldo financiero al Gobierno.

“¡Yo creo en la Argentina y en su gente! Ya pasaron las elecciones en EE.UU., pero nuestro compromiso con la Argentina siempre sigue firme”, escribió en X. El diplomático también destacó el vínculo entre Donald Trump y Javier Milei como parte del fortalecimiento de la relación entre ambos países.

Peter Lamelas, embajador estadounidense en ArgentinaEl embajador destacó la cooperación entre los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei.

Inversiones y empleo

Lamelas sostuvo que la cooperación bilateral ya ofrece resultados en materia económica. “Con los presidentes Trump y Milei seguimos fortaleciendo una alianza que ya está dando resultados concretos. Más inversiones, más trabajo argentino y más oportunidades para crecer”, afirmó.

El embajador también resaltó los recursos y el capital humano del país. “La Argentina tiene recursos, talento y una gente trabajadora. La verdadera soberanía es tener la libertad de elegir, producir y prosperar sin depender de nadie”, expresó en la publicación.

Peter Lamelas, embajador estadounidense en ArgentinaEl mensaje de Lamelas puso el foco en las inversiones, el empleo y la relación bilateral.

El escenario en Washington

El pronunciamiento se produjo tras la derrota republicana en las elecciones de medio término y el crecimiento de la representación opositora en ambas cámaras del Congreso. Ese resultado abrió interrogantes entre los inversores sobre una eventual asistencia a la Argentina durante el año electoral de 2027.

En ese contexto, Lamelas afirmó que Estados Unidos busca ser “un socio confiable, no para reemplazar el esfuerzo de los argentinos, sino para potenciarlo”. Su publicación estuvo centrada en la continuidad de la cooperación y las oportunidades de inversión, sin detallar una nueva asistencia financiera.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos
Donald Trump
Javier Milei
Argentina

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro