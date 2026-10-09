El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a cuestionar el uso de tecnología china en sectores estratégicos y defendió a los proveedores estadounidenses como una alternativa “segura, confiable y transparente”.
Lamelas volvió a advertir sobre proveedores chinos y vinculó el tema con inversiones estratégicas
El embajador estadounidense defendió a empresas de su país tras reunirse con ejecutivos de Oracle. Alertó sobre la seguridad de los datos y volvió a apuntar contra la tecnología china.
El diplomático retomó el tema después de reunirse con Matis Pellerin, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales Globales de Oracle, y volvió a relacionar la elección de infraestructura tecnológica con la protección de datos y la llegada de inversiones.
“Entregar las llaves de tu casa”
En una publicación en X, Lamelas sostuvo que comprar equipamiento únicamente por su bajo precio puede implicar riesgos mayores.
“Una cosa es comprar tecnología barata. Otra es entregar las llaves de tu casa”, escribió, al insistir en que un mercado libre no debería prescindir de criterios de seguridad.
También cuestionó a proveedores que, según su postura, podrían tener vínculos con el Partido Comunista Chino.
La reunión con Oracle
El embajador destacó que parte de las finanzas, el comercio y el consumo masivo en la Argentina funcionan sobre bases de datos de Oracle.
Durante el encuentro, conversaron sobre inteligencia artificial, infraestructura y la necesidad de contar con una base tecnológica segura para sostener exportaciones de recursos estratégicos.
Oracle y Claro anunciaron esta semana una plataforma de nube a hiperescala operada localmente en la Argentina, con foco en inteligencia artificial y soberanía de datos.
El antecedente de Vaca Muerta
No es la primera vez que Lamelas plantea reparos sobre la presencia de tecnología china en sectores sensibles.
En agosto, el embajador cuestionó el vínculo entre la cooperativa CALF y Huawei por un proyecto de infraestructura en Neuquén y reclamó información sobre las compras previstas.
También sostuvo que la presencia de empresas chinas en redes vinculadas a Vaca Muerta podía generar riesgos de espionaje, ataques informáticos e interrupciones de servicios.
La respuesta de China
Las acusaciones generaron una reacción de la Embajada de China, que calificó los planteos de Washington como una forma de presión y cuestionó lo que consideró una interferencia en decisiones comerciales argentinas.
Huawei también rechazó las acusaciones y sostuvo que es una empresa privada que opera en cumplimiento de las leyes y regulaciones de los países donde tiene presencia.