El diplomático de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, expresó públicamente su intención de avanzar en las gestiones diplomáticas para reincorporar al país al Programa de Exención de Visados (Visa Waiver Program).
Peter Lamelas: "Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a Estados Unidos sin visa"
El embajador estadounidense confirmó que trabaja activamente para que Argentina se reincorpore al programa que permite que los ciudadanos que viajen de buena fe por turismo o negocios ingresen a territorio norteamericano sin necesidad de tramitar un visado tradicional.
A través de un mensaje difundido en la red social X, Lamelas manifestó: "Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos. Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa".
El representante diplomático vinculó esta iniciativa al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y al incremento de las inversiones de capitales norteamericanos en suelo argentino.
Inversiones y tecnología confiable
En su intervención, Lamelas hizo hincapié en que el desarrollo económico y la atracción de capitales exigen condiciones concretas de previsibilidad y seguridad institucional.
"Estoy trabajando para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina. Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable", remarcó el embajador. Estas declaraciones se enmarcan en el permanente interés de la representación estadounidense sobre las contrataciones en infraestructura y proveedores tecnológicos estratégicos dentro de la región.
Aumento en el turismo y exigencias del programa
El reimpulso al Visa Waiver coincide con una significativa presencia de residentes locales en territorio norteamericano. De acuerdo con las cifras oficiales aportadas por la embajada, un total de 687.444 argentinos viajaron hacia los Estados Unidos durante el año 2024, lo que representó una suba del 15,3% en comparación con el período previo. Además, se estima que alrededor de 290 mil argentinos residen formalmente en ese país.
Sin embargo, la eventual exención de visado dependerá del estricto cumplimiento de estándares técnicos, operativos y de seguridad fijados por Washington. Entre estos requisitos se destacan la tasa de rechazo de visas de no inmigrante (que debe ser inferior al 3%), el intercambio de información policial y antiterrorista, y la emisión de pasaportes con altos estándares internacionales de seguridad biometrica.
De concretarse el ingreso al programa de exención, la Argentina recuperaría un beneficio histórico del que gozó en la década de 1990 y que fue cancelado en 2002. Las gestiones diplomáticas continúan abiertas en pos de afianzar el intercambio comercial, el turismo y la cooperación en seguridad entre ambas naciones.