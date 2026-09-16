Waiver Program

Peter Lamelas: "Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a Estados Unidos sin visa"

El embajador estadounidense confirmó que trabaja activamente para que Argentina se reincorpore al programa que permite que los ciudadanos que viajen de buena fe por turismo o negocios ingresen a territorio norteamericano sin necesidad de tramitar un visado tradicional.