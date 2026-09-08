ALICANA desarrolló durante la última semana una intensa agenda de actividades en la ciudad de Buenos Aires, que incluyó propuestas para sus estudiantes y encuentros institucionales con representantes de la Embajada de los Estados Unidos y de otros Centros Binacionales del país.
ALICANA participó de una agenda educativa y cultural en Buenos Aires
Alumnos y directivos participaron de tres intensas jornadas de intercambio educativo y cooperación en la Embajada estadounidense con miras a nuevos proyectos.
El miércoles, un grupo de alumnos de ALICANA participó de una feria de universidades, donde pudo conocer distintas alternativas para estudiar y realizar experiencias académicas en los Estados Unidos. Previamente, los estudiantes visitaron ICANA, donde recibieron una charla personalizada de un adviser de EducationUSA, quien brindó una explicación integral sobre las distintas opciones de intercambio, programas universitarios y oportunidades de estudio disponibles en instituciones estadounidenses.
La agenda continuó el jueves con la participación del director ejecutivo de ALICANA, Luciano Estrada, en un cóctel de bienvenida realizado en el Palacio Bosch, residencia del Embajador de los Estados Unidos en Argentina. El encuentro reunió a representantes de instituciones vinculadas a la Embajada y sirvió también para dar la bienvenida a nuevos integrantes de la misión diplomática.
Durante el encuentro, Lydia Barraza, Public Affairs Officer (PAO), destacó el momento de fortalecimiento de los vínculos entre Argentina y Estados Unidos y la importancia de aprovechar este contexto para profundizar iniciativas conjuntas en los ámbitos educativo, cultural y tecnológico.
La reunión permitió además avanzar en conversaciones sobre diferentes proyectos y programas que ALICANA prevé desarrollar en Santa Fe, principalmente durante 2027, profundizando su trabajo conjunto con la Embajada y la red de Centros Binacionales.
Finalmente, el viernes la agenda concluyó con la participación en el encuentro “Fireside Chat on AI and Emerging Tech in Modern Democracies”, encabezado por Sarah B. Rogers, Under Secretary of State for Public Diplomacy de los Estados Unidos, junto a autoridades argentinas. La actividad abordó el impacto de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes en las sociedades democráticas, la libertad de expresión y los desafíos que plantean hacia el futuro.
ALICANA participó del encuentro junto a directivos de otros Centros Binacionales del país y miembros de la Embajada de los Estados Unidos, cerrando así tres jornadas destinadas a generar nuevas oportunidades para sus estudiantes y fortalecer la cooperación educativa, cultural y tecnológica entre Santa Fe y los Estados Unidos.