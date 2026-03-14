Junto a la UCSF

Con Alicana de anfitrión, Santa Fe será el epicentro de la enseñanza del inglés con una convención nacional

La ciudad recibirá a cientos de especialistas en mayo. Además, el instituto local abrió su ciclo de inscripciones para 2026 con una propuesta que incluye becas, convenios con clubes locales y asesoramiento para visas a Estados Unidos.