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Con Alicana de anfitrión, Santa Fe será el epicentro de la enseñanza del inglés con una convención nacional

La ciudad recibirá a cientos de especialistas en mayo. Además, el instituto local abrió su ciclo de inscripciones para 2026 con una propuesta que incluye becas, convenios con clubes locales y asesoramiento para visas a Estados Unidos.

Alicana amplía su oferta educativa con cursos para todas las edades, destacando programas intensivos y especializados en preparación para exámenes internacionales.Alicana amplía su oferta educativa con cursos para todas las edades, destacando programas intensivos y especializados en preparación para exámenes internacionales.
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La ciudad de Santa Fe se prepara para ser la sede de uno de los eventos académicos más relevantes del país en materia lingüística. El próximo 29 y 30 de mayo, se llevará a cabo la convención anual de Artesol (Argentina Tesol), un encuentro que reunirá a aproximadamente 300 docentes y especialistas de toda la comunidad nacional de enseñanza de inglés.

La iniciativa, impulsada por Alicana en conjunto con la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), consolida el liderazgo de la capital provincial en la organización de eventos internacionales, tras haber sido sede el año pasado de la reunión anual de centros binacionales.

Inscripciones abiertas y oferta académica 2026

Más allá del evento, la institución santafesina recordó que durante todo el mes de marzo se encuentran abiertas las inscripciones para su ciclo lectivo. La oferta es amplia y busca adaptarse a las necesidades actuales del mercado laboral y educativo:

  • Niños y adultos: cursos desde los 6 años hasta adultos mayores sin límite de edad.
  • Cursos intensivos: diseñados para quienes necesitan subir de nivel rápidamente, con foco en la oralidad y la escucha (speaking y listening).
  • Especialidades: clubes de conversación con docentes nativos, preparación para exámenes internacionales (IELTS, TOEFL, ECCE) y apoyo pedagógico para alumnos del profesorado y traductorado.
  • Modalidades: opciones presenciales en la sede de calle Urquiza y clases online.

Giovanna Ferrer, directora académica de Alicana, destacó en diálogo con El Litoral "la incorporación de cursos para viajeros y clases particulares online para quienes requieren una atención personalizada".

Luciano Estrada, director ejecutivo de Alicana, junto a Giovanna Ferrer, directora académica de la institución. Foto: Flavio RainaLuciano Estrada, director ejecutivo de Alicana, junto a Giovanna Ferrer, directora académica de la institución. Foto: Flavio Raina

Un puente hacia Estados Unidos

Alicana se diferencia de las academias tradicionales por su estrecho vínculo con la Embajada de los Estados Unidos. Esta alianza permite ofrecer programas de impacto social y educativo únicos en la región:

  • Programa access: becas completas para alumnos de escuelas públicas que no cuentan con recursos para estudiar el idioma.
  • EducationUSA: una oficina gratuita de asesoramiento para estudiantes que desean realizar intercambios o carreras de grado y posgrado en universidades norteamericanas.
  • Trámite de visas: ante la proximidad de eventos globales como el Mundial de Fútbol, Luciano Estrada, director ejecutivo de Alicana, advirtió sobre la importancia de renovar las visas antes del año de vencimiento para evitar viajes y entrevistas presenciales en Buenos Aires. Actualmente, los turnos se están otorgando para el mes de abril.
Luciano Estrada, director ejecutivo de Alicana, junto a Giovanna Ferrer, directora académica de la institución. Foto: Flavio Raina"Nuestra misión es fortalecer el vínculo cultural, tecnológico y educativo entre Argentina y Estados Unidos", señaló Estrada. Foto: Flavio Raina

Alianzas locales y compromiso social

Como novedad para este ciclo, la institución ha cerrado convenios estratégicos con entidades deportivas de la ciudad, como Santa Fe Rugby Club y el CRAI, otorgando descuentos exclusivos a sus socios. "Nuestra misión es fortalecer el vínculo cultural, tecnológico y educativo entre Argentina y Estados Unidos", señaló Estrada, remarcando el carácter de asociación sin fines de lucro de la entidad.

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Los interesados pueden acercarse a la sede de Urquiza 3108 (planta alta), de lunes a jueves de 15:00 a 21:30, o comunicarse vía WhatsApp al 342-6265806.

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